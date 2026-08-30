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Η αγορά του γιαουρτιού ανεβάζει ταχύτητα και μαζί της εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, σε μια περίοδο κατά την οποία αλλάζουν τόσο οι καταναλωτικές συνήθειες όσο και οι ισορροπίες στο ράφι. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο έφτασαν ήδη τα 221 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13,2%, ενώ οι πωλούμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν στους 50,3 χιλ. τόνους, αυξημένες κατά 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από ειδική επεξεργασία που πραγματοποίησε για το «business stories» η NielsenIQ και ο Customer Success Consultant της εταιρείας Βαγγέλης Τολίδης και σκιαγραφούν μια αγορά η οποία όχι μόνο μεγαλώνει, αλλά και μετασχηματίζεται. Με μια απλή αναγωγή των επιδόσεων του εξαμήνου, η εγχώρια αγορά δείχνει να κινείται φέτος σε επίπεδα άνω των 440 εκατ. ευρώ, εφόσον βεβαίως διατηρηθεί η ίδια δυναμική στο δεύτερο μισό του έτους.

Και αυτό ενώ εδώ και χρόνια το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών έχει μεταφερθεί εκτός συνόρων. Το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι κερδίζει συνεχώς έδαφος στις διεθνείς αγορές, διεκδικώντας μερίδιο από την πολύ μεγαλύτερη αγορά των προϊόντων τύπου «Greek style», και εταιρείες όπως η ΦΑΓΕ, η Κρι Κρι, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία και η ΜΕΒΓΑΛ έχουν θέσει την περαιτέρω διεθνοποίησή τους ψηλά στις προτεραιότητές τους. Ενδεικτικό της δυναμικής είναι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου οι πωλήσεις αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού εκτιμάται ότι έφτασαν τα 349 εκατ. ευρώ το 2025, από 218 εκατ. ευρώ το 2024 και μόλις 106 εκατ. ευρώ το 2022.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά κάθε άλλο παρά περνά σε δεύτερο πλάνο. Αφενός παραμένει μια μεγάλη πίτα, η οποία μάλιστα αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό. Αφετέρου, για τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες η θέση τους στην αγορά από την οποία ξεκίνησαν αποτελεί και ζήτημα γοήτρου. Ιδίως τώρα που η κατανάλωση αυξάνεται και νέες διατροφικές τάσεις δημιουργούν πρόσθετο χώρο ανάπτυξης, η μάχη για κάθε μονάδα μεριδίου αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η ανάπτυξη δεν προέρχεται μόνο από την αύξηση της αξίας των πωλήσεων. Η άνοδος κατά 10,1% των πωλούμενων ποσοτήτων δείχνει ότι πίσω από το +13,2% σε αξία υπάρχει ουσιαστική διεύρυνση της κατανάλωσης.

Ο πυρήνας

Στην καρδιά της αγοράς εξακολουθεί να βρίσκεται το στραγγιστό γιαούρτι. Αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό της συνολικής αξίας της κατηγορίας και, παρά την εμφάνιση νέων προϊόντων και διατροφικών τάσεων, συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό κινητήρα ανάπτυξης. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 10,9% σε όγκο και κατά 15,7% σε αξία.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι οι νέες τάσεις δεν αναπτύσσονται εις βάρος του παραδοσιακού πυρήνα της αγοράς. Αντίθετα, η πίτα διευρύνεται ταυτόχρονα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακόμη και μικρότερες υποκατηγορίες εμφανίζουν ισχυρή ανάπτυξη, με το κατσικίσιο γιαούρτι να καταγράφει αύξηση 29,4% σε όγκο και το πρόβειο 12,3%.

Νέες ανάγκες

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, συντελείται γύρω από τις νέες διατροφικές ανάγκες. Το γιαούρτι δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως ένα βασικό γαλακτοκομικό προϊόν, αλλά διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι από την αγορά του σνακ, της πρωτεΐνης και γενικότερα των προϊόντων που συνδέονται με την υγεία, την ευεξία και τη λειτουργική διατροφή.

Τα γιαούρτια με ένδειξη πρωτεΐνης αύξησαν τις πωλήσεις τους σε όγκο κατά 23,5% και αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 4% της συνολικής αγοράς σε αξία. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα των λεγόμενων functional yogurts, τα οποία πλησιάζουν το 10% της αξίας της κατηγορίας και στο πρώτο εξάμηνο αναπτύχθηκαν κατά 15,3%.

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη μετατόπιση έχει αρχίσει να χτίζεται και ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών. Η Κρι Κρι αναπτύσσει το Super Spoon, η ΔΕΛΤΑ επενδύει στη Vitaline, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχουν διευρύνει την παρουσία του Ολύμπου στην πρωτεΐνη, ενώ η ΦΑΓΕ αξιοποιεί τη φυσικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του στραγγιστού Total. Παράλληλα, ένας διεθνής παίκτης όπως η Danone έχει τοποθετηθεί στις ίδιες καταναλωτικές ανάγκες μέσω των Activia και HiPRO.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση των προϊόντων χωρίς λακτόζη. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 49,1% σε όγκο μέσα σε έναν χρόνο και η υποκατηγορία αντιπροσωπεύει πλέον το 4,3% της συνολικής αξίας της αγοράς. Ισχυρή ανάπτυξη, κατά 30,3% σε όγκο, καταγράφουν και τα βιολογικά γιαούρτια, αν και το μερίδιό τους παραμένει περιορισμένο στο 2,5% της αξίας.

Νέες στιγμές

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στο τι περιέχει το κεσεδάκι, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται το προϊόν. Τα πόσιμα γιαούρτια καταγράφουν αύξηση 45,9% σε όγκο. Πρόκειται ακόμη για πολύ μικρή υποκατηγορία, μόλις 0,4% της αγοράς σε αξία, αλλά η ταχύτητα ανάπτυξής της αποτελεί ένδειξη της διεύρυνσης του γιαουρτιού σε νέες περιστάσεις κατανάλωσης και ιδιαίτερα σε λύσεις εκτός σπιτιού και εν κινήσει.

Παράλληλα, η στροφή προς πιο ελαφριές επιλογές αποτυπώνεται στις πωλήσεις των προϊόντων με 0%-2% λιπαρά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 13,6% σε όγκο, ξεπερνώντας την ανάπτυξη των προϊόντων υψηλότερης λιποπεριεκτικότητας.

Οι μεγάλοι

Η ανάπτυξη της αγοράς συνοδεύεται και από μια ενδιαφέρουσα αναδιάταξη των ισορροπιών μεταξύ επώνυμων προϊόντων και ιδιωτικής ετικέτας. Τα private label εξακολουθούν να κερδίζουν πωλήσεις: στο πρώτο εξάμηνο η αξία τους αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τα 43,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοσή τους το 2025, η ανάπτυξή τους κινείται πλέον ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιό τους υποχωρεί οριακά και διαμορφώνεται κοντά στο 20% της αγοράς.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι μεγαλύτεροι προμηθευτές. Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ΦΑΓΕ, Κρι Κρι, Vivartia (ΔΕΛΤΑ) και FrieslandCampina αποτελούν, σύμφωνα με τη NielsenIQ, την πρώτη πεντάδα σε αξία και αύξησαν μέσα σε έναν χρόνο το αθροιστικό τους μερίδιο από 55,8% σε 57%. Η εικόνα δείχνει ότι, σε μια αγορά που μεγαλώνει με διψήφιο ρυθμό, οι μεγάλοι επώνυμοι παίκτες καταφέρνουν φέτος να ενισχύσουν εκ νέου τη θέση τους απέναντι στην ιδιωτική ετικέτα.

Πρόκειται για μια συγκέντρωση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον καθώς οι ίδιοι οι παίκτες βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα. Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχουν προσθέσει πλέον τη Δωδώνη στο χαρτοφυλάκιό τους, η Κρι Κρι επεκτείνει συνεχώς την παραγωγική δυναμικότητά της, η ΜΕΒΓΑΛ προωθεί τη μεγάλη νέα παραγωγική επένδυση με επίκεντρο το γιαούρτι, ενώ πάνω από τη ΔΕΛΤΑ εξακολουθεί να βρίσκεται το ερώτημα της επόμενης ιδιοκτησιακής ημέρας.

Οικογένεια Σαράντη – Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Η πολυμπραντική δύναμη

Από την ΤΥΡΑΣ των Τρικάλων, ο Τάκης και ο Μιχάλης Σαράντης κατάφεραν μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη ελληνική γαλακτοβιομηχανία, με την επόμενη γενιά της οικογένειας να έχει πλέον ενεργό ρόλο στη διοίκηση. Στο γιαούρτι, μάλιστα, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία διαθέτουν ένα από τα ευρύτερα χαρτοφυλάκια της αγοράς, καθώς κάτω από την ίδια ομπρέλα βρίσκονται Ολυμπος, Δωδώνη, Ροδόπη και ΑΓΝΟ, brands με διαφορετική ιστορία, γεωγραφική αφετηρία και τοποθέτηση στο ράφι.

Η σημερινή ισχύς του ομίλου χτίστηκε μέσα από οργανική ανάπτυξη αλλά και διαδοχικές εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο συμφωνίες με τη Vivartia: η απόκτηση της United Milk στη Βουλγαρία και αργότερα της Δωδώνη, που ενίσχυσε σημαντικά το αποτύπωμά του και στην ελληνική αγορά γιαουρτιού.

Η σχέση με τη Vivartia ενδέχεται να αποκτήσει και συνέχεια. Οι αδελφοί Σαράντη φέρονται να έχουν προβεί σε συζητήσεις για τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συμφωνία. Εφόσον ένα τέτοιο deal προχωρούσε, θα δημιουργούσε έναν ακόμη ισχυρότερο πόλο στην ελληνική αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών, μεταβάλλοντας σημαντικά τις σημερινές ισορροπίες.

Το μέγεθος του ομίλου δίνει το μέτρο της διαδρομής. Το 2024 τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία κατέγραψαν κύκλο εργασιών 654,1 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 93 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 33,6 εκατ. ευρώ, με περίπου 60% των πωλήσεων να προέρχεται από το εξωτερικό.

Οικογένεια Φιλίππου – ΦΑΓΕ: Η μάχη της πρωτοπόρου

Η ΦΑΓΕ είναι η εταιρεία που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία του στραγγιστού γιαουρτιού και άνοιξε τον δρόμο γι’ αυτό που αργότερα εξελίχθηκε διεθνώς στο Greek yoghurt. Σήμερα, όμως, η εικόνα στην ελληνική αγορά είναι διαφορετική από εκείνη που επί δεκαετίες είχε ταυτιστεί με την πρωτοκαθεδρία της, καθώς ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί και οι ισορροπίες έχουν μεταβληθεί.

Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκονται ο Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου, ως αντιπρόεδρος, και ο Αθανάσιος Φιλίππου, ως διευθύνων σύμβουλος, ενώ πρόεδρος παραμένει ο Γιάννης Φιλίππου. Η ελληνική εταιρεία της οικογένειας Φιλίππου εξακολουθεί παράλληλα να αποτελεί βασικό παραγωγικό βραχίονα του διεθνούς ομίλου. Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΦΑΓΕ Ελλάδος ανήλθε σε 205,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 130,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν εξαγωγές προς εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό, αφήνοντας περίπου 75,2 εκατ. ευρώ στις υπόλοιπες πωλήσεις.

Η διεθνής παρουσία παραμένει το μεγάλο πλεονέκτημα της ΦΑΓΕ, με παραγωγική μονάδα στις ΗΠΑ και το brand να έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια ισχυρή αναγνωρισιμότητα στις ξένες αγορές. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η εταιρεία καλείται πλέον να υπερασπιστεί τη θέση της σε μια αγορά που αναπτύσσεται ξανά, αλλά και γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική. Σε αυτή τη συγκυρία ήρθε και το πρόστιμο των 1,76 εκατ. ευρώ για παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, υπόθεση που πρόσθεσε μία ακόμη παράμετρο σε μια ήδη απαιτητική περίοδο.

Παναγιώτης Τσινάβος – Κρι Κρι: Τρέχει να προλάβει τη ζήτηση

Για την Κρι Κρι το πρόβλημα σήμερα είναι μάλλον ευχάριστο: η ζήτηση για γιαούρτι αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγική της δυνατότητα. Η σερραϊκή βιομηχανία έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γιαουρτιού της χώρας, έχοντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην ιδιωτική ετικέτα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τα μεγέθη αποτυπώνουν την έκταση της μεταμόρφωσης. Από τα 328,8 εκατ. ευρώ συνολικού κύκλου εργασιών της Κρι Κρι το 2025, τα 271,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον τομέα γαλακτοκομικών, ο οποίος αφορά κατά κύριο λόγο το γιαούρτι και σε πολύ μικρότερο βαθμό το φρέσκο γάλα. Από αυτά, 83,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν την ελληνική αγορά και 188,2 εκατ. ευρώ τις αγορές του εξωτερικού. Το παγωτό πρόσθεσε άλλα 54,7 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις της εταιρείας.



Η δυναμική συνεχίζεται και το 2026. Μόνο στο α’ τρίμηνο οι πωλήσεις γαλακτοκομικών έφθασαν τα 82,7 εκατ. ευρώ, με τα 62,5 εκατ. ευρώ να προέρχονται από το εξωτερικό και τα 20,3 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα. Η διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε νέο κύκλο επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς οι εξαγωγές αποτελούν τον βασικό μοχλό της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Στο τιμόνι παραμένει ο Παναγιώτης Τσινάβος, αλλά η επόμενη γενιά έχει πλέον πιο ενεργό ρόλο. Ο γιος του έχει αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ενεργή στην εταιρεία είναι και η κόρη του, Νατάσα Τσινάβου. Η μετάβαση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Κρι Κρι επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγάλη διεθνή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι σε ακόμη μεγαλύτερη παραγωγική κλίμακα.

Κωνσταντίνος Βαλιάδης – ΔΕΛΤΑ: Στο σταυροδρόμι

Η νέα μάχη στην αγορά του γιαουρτιού βρίσκει τη ΔΕΛΤΑ σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Από τη μία, η ιστορική γαλακτοβιομηχανία διεκδικεί τη θέση της στο ράφι, έχοντας στρέψει μέρος του χαρτοφυλακίου της προς τις κατηγορίες που αναπτύσσονται ταχύτερα, με αιχμή την πρωτεΐνη. Από την άλλη, παραμένει ανοιχτό το πολύ μεγαλύτερο ζήτημα της επόμενης μέρας της ιδιοκτησίας της. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Βαλιάδης.

Στο πλαίσιο της σταδιακής αποεπένδυσης του CVC από τη Vivartia, οι αδελφοί Τάκης και Μιχάλης Σαράντης των Ελληνικών Γαλακτοκομείων φέρονται να έχουν προχωρήσει σε συζητήσεις για τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συμφωνία. Εφόσον ένα τέτοιο deal προχωρούσε, θα άλλαζε αισθητά τις ισορροπίες στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία, καθώς οι Σαράντηδες έχουν ήδη αποκτήσει από τη Vivartia τη United Milk στη Βουλγαρία και τη Δωδώνη.

Στο ίδιο το γιαούρτι, η ΔΕΛΤΑ έχει επιλέξει να ποντάρει ιδιαίτερα στις νέες τάσεις της κατανάλωσης. Αιχμή αποτελεί η Vitaline και ειδικότερα η κατηγορία της πρωτεΐνης, όπου έχει αναπτύξει σειρά προϊόντων και πρωτεϊνικών επιδορπίων. Η γκάμα εμπλουτίστηκε περαιτέρω με νέα Vitaline Protein Desserts των 20 γραμμαρίων πρωτεΐνης, επιλογή που αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα, καθώς τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι τα προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης αποτελούν ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κομμάτια της αγοράς.

Ως ένδειξη του συνολικού μεγέθους του, ο όμιλος ΔΕΛΤΑ κατέγραψε το 2024 πωλήσεις 291 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,1%, και EBITDA 18,4 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος – FrieslandCampina Hellas: Ελληνικό διαβατήριο

Για τη FrieslandCampina Hellas, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μαγγιώρο, το γιαούρτι αποκτά πλέον διπλό ρόλο: αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία της μάχης στην ελληνική αγορά, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται σε νέο εξαγωγικό μοχλό για την εταιρεία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια πολυεθνική, καθώς η ελληνική θυγατρική αρχίζει να αξιοποιεί το διεθνές δίκτυο του ίδιου του ομίλου για να στείλει ελληνικό γιαούρτι στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αλλαγή αποτυπώθηκε καθαρά το 2025. Η FrieslandCampina Hellas αύξησε τις πωλήσεις της κατά 5,4 εκατ. ευρώ και η ίδια η διοίκηση αποδίδει την άνοδο κυρίως στις πωλήσεις γιαουρτιού προς εταιρείες του ομίλου στην Ολλανδία και την Ουγγαρία. Αντίθετα, οι πωλήσεις προς τρίτους υποχώρησαν κατά 1 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το εργοστάσιο της Πάτρας, η παραγωγική βάση της εταιρείας στην Ελλάδα, όπου παράγονται μεταξύ άλλων τα γιαούρτια ΝΟΥΝΟΥ. Ετσι, μια μονάδα που επί χρόνια ήταν συνδεδεμένη πρωτίστως με την εγχώρια αγορά αποκτά πλέον ευρύτερο ρόλο, τροφοδοτώντας και το ευρωπαϊκό δίκτυο της FrieslandCampina.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα εντείνεται όχι μόνο μεταξύ των μεγάλων επώνυμων παικτών, αλλά και από την αυξανόμενη διείσδυση των private label, την οποία η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ως παράγοντα πίεσης για τον κλάδο.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η FrieslandCampina Hellas κατέγραψε το 2025 πωλήσεις 341,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,61%, EBIT 3,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Χατζάκος – ΜΕΒΓΑΛ: Το μεγάλο στοίχημα

Η ΜΕΒΓΑΛ ετοιμάζεται να ανεβάσει σημαντικά το ποντάρισμά της στο γιαούρτι. Η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία έχει βάλει μπροστά το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο της ιστορίας της, με αιχμή τη δημιουργία νέας πρότυπης μονάδας γιαουρτιού στα Κουφάλια.

Και αυτή η νέα φάση βρίσκει πλέον πιο ενεργά στο τιμόνι τη νέα γενιά της οικογένειας. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Χατζάκος, εγγονός του ιδρυτή Κωνσταντίνου Χατζάκου, έχει αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, με τη Μαίρη Χατζάκου να παραμένει πρόεδρος.

Το MEVGAL Dairy Future πέρασε ήδη ένα κρίσιμο ορόσημο, καθώς τον Μάιο ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή του στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και υπεγράφη η σχετική δανειακή σύμβαση. Η επένδυση έρχεται να αυξήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της ΜΕΒΓΑΛ σε μια περίοδο κατά την οποία το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι κερδίζει έδαφος διεθνώς. Η ίδια η εταιρεία το τοποθετεί, μαζί με τη φέτα, μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών κατηγοριών της.

Ηδη το εξωτερικό τρέχει ταχύτερα από την εγχώρια αγορά. Το 2025 οι εξαγωγές της ΜΕΒΓΑΛ αυξήθηκαν κατά 15,48% σε αξία, έναντι αύξησης 2,71% των πωλήσεων στην Ελλάδα. Στο μετοχικό σχήμα παραμένει παράλληλα ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ως βασικός μέτοχος.

Η νέα επενδυτική περίοδος ξεκινά έχοντας πλέον ξεπεραστεί και το ορόσημο των 200 εκατ. ευρώ: το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 206,7 εκατ. ευρώ, με EBITDA 20,3 εκατ. ευρώ.

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