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Στον αστερισμό των ακριβών ακινήτων που προωθούνται από μεγάλα διεθνή μεσιτικά γραφεία δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές μέθοδοι της προβολής και των exclusive listings προκειμένου να προσελκυστούν πελάτες. Τα τελευταία χρόνια, στον κόσμο αυτής της ιδιαίτερης αγοράς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι χρυσές δημοπρασίες για συγκεκριμένα ακίνητα. Διαδικασίες που παραπέμπουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, χωρίς βεβαίως να έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτούς.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για κάποια ακίνητα που έχουν κατασχεθεί και βγαίνουν στο σφυρί, αλλά για ορισμένες από τις πιο πολυτελείς και ξεχωριστές ιδιοκτησίες σε διάφορα μέρη του πλανήτη, για τις οποίες ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση προβολής και πώλησης. Αλλωστε μιλάμε για ακίνητα με τίμημα κάποιων… εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από συγκεκριμένο target group ιδιοκτητών και απευθύνονται σε μια, επίσης, περιορισμένη κατηγορία υποψήφιων αγοραστών, οι οποίοι και μπορούν να διαθέσουν υψηλότατα ποσά για να τα προσθέσουν στη… συλλογή τους. Απευθύνονται, παράλληλα, και σε επενδυτές που σκοπεύουν να τα αξιοποιήσουν.

Η όλη διαδικασία αποκτά κι έναν συναρπαστικό χαρακτήρα μέσω του ανταγωνισμού, με διαδοχικά χτυπήματα, τα οποία ανεβάζουν το τελικό τίμημα. Τα περισσότερα ακίνητα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται στις ΗΠΑ, κάποια στην Ευρώπη και αρκετά σε εξωτικές τοποθεσίες. Την τιμητική τους έχουν η Νέα Υόρκη, τα αμερικανικά θέρετρα με τα ράντσα και τις βίλες σε απομονωμένα σημεία, η γαλλική περιφέρεια, ενώ το «παρών» δίνει και η Ελλάδα.

Στον συγκεκριμένο τομέα του luxury real estate εξειδικεύονται μεγάλα διεθνή γραφεία, όπως το Sotheby’s Concierge Auctions, το Platinum Luxury Auctions, το Elite Auctions, το Wisper Auctions, το ιταλικό INOM Luxury Auctions κ.ά., με τα περισσότερα να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες για συγκεκριμένα ακίνητα και κυρίως τις τιμές τους σε μη «πιστοποιημένους» ενδιαφερόμενους.

Το Sotheby’s Concierge Auctions, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αποτελεί τον μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών πολυτελών ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 5% των κορυφαίων εξ αυτών που υποβάλλονται προς εξέταση γίνεται δεκτό και ανεβαίνει στη σχετική πλατφόρμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις ακριβοθώρητες λίστες δεν περιλαμβάνονται μόνο ακίνητα που λανσάρει το Sotheby’s, αλλά και αρκετά από διαφορετικά μεσιτικά γραφεία.

Οι πωλητές των ακινήτων μέσω των δημοπρασιών εξασφαλίζουν προνομιακή πρόσβαση σε υποψήφιους αγοραστές υψηλής επιφάνειας. Οσον αφορά τη διαδικασία, διοργανώνονται τόσο ζωντανές όσο και διαδικτυακές δημοπρασίες, με τις τελευταίες πλέον να κυριαρχούν, ενώ είναι ανοιχτές για υποβολή προσφορών όχι για λίγες ώρες, αλλά για δύο εβδομάδες στις περισσότερες περιπτώσεις.

Οι υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ψηφιακά, μέσω των διαδικτυακών σελίδων, όπως το conciergeauctions.com ή μέσω τηλεφώνου με έναν ειδικό εκπρόσωπο. Νέοι πλειοδότες μπορούν να εγγραφούν έως και 24 ώρες πριν από το κλείσιμο της δημοπρασίας. Κάθε ακίνητο θα πωληθεί πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο τιμής την ημέρα της δημοπρασίας. Αυτό το όριο τίθεται με βάση ένα εύρος αρχικών προσφορών που συλλέγονται πριν από το άνοιγμα. Η υψηλότερη αρχική προσφορά πριν από τη δημοπρασία αποτελεί και την κατώτατη τιμή στην οποία μπορεί να πουληθεί το ακίνητο. Ετσι, δεν επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις πώληση και όσα ακίνητα παραμείνουν αδιάθετα συνήθως επιστρέφουν στις κανονικές λίστες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγουν ξανά σε δημοπρασία στο μέλλον.

Στην Ελλάδα

Ενδεικτικό της ανόδου της ελληνικής αγοράς είναι το γεγονός ότι η Greece Sotheby’s International Realty, σε συνεργασία με τη Sotheby’s Concierge Auctions, διοργανώνει τακτικά δημοπρασίες για μερικά από τα πιο αποκλειστικά ακίνητά της στη χώρα μας.

Η πιο πρόσφατη, που έγινε τον Μάιο, αφορούσε το ακίνητο Cove Crest στην Κέρκυρα, ένα παραθαλάσσιο κτήμα στη βορειοανατολική ακτή του νησιού που αποτελείται από δύο βίλες, κήπους διαμορφωμένους σε επίπεδα, άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία, αλλά και προβλήτα. Το κτήμα είναι επιφάνειας 5,4 στρεμμάτων και οι βίλες 605 τ.μ., με 6 υπνοδωμάτια, 7 μπάνια και…συγκλονιστική θέα στο γαλάζιο του Ιονίου. Το σπάνιο αυτό ακίνητο είχε αναρτηθεί στις λίστες του Sotheby’s με τιμή 13,5 εκατ. ευρώ (22.314 ευρώ ανά τ.μ.), ενώ στη δημοπρασία που διεξήχθη από τις 13 έως τις 28 Μαΐου οι αρχικές προσφορές έπρεπε να υποβληθούν έως τις 12 Μαΐου και η αναμενόμενη τιμή πώλησης εκτιμούνταν μεταξύ 4 και 9 εκατ. ευρώ.

Σε αντίστοιχη δημοπρασία που έγινε το καλοκαίρι του 2023, βγήκε επίσης ένα πολυτελές ακίνητο στα Δικαστικά, κοντά στην παραλία του Σχοινιά. Μια βίλα 550,31 τ.μ., με πανοραμική θέα στη θάλασσα, που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 1.010 τ.μ. και διαθέτει 4 υπνοδωμάτια, ισάριθμα μπάνια, 3 τζάκια, δύο τραπεζαρίες, κελάρι κρασιών, μεγάλα παράθυρα, ασανσέρ, ξύλινα δάπεδα, πολυεπίπεδες βεράντες, πισίνα και πολλές ακόμη παροχές. Η περιγραφή του Sotheby’s όριζε το ακίνητο ως ιδανικό για «απόδραση από τα πάντα», κάνοντας λόγο για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τη θέα από κάθε δωμάτιο, πέτρινα μονοπάτια και αυτοφυή χλωρίδα. Η δημοπρασία κατέληξε στην πώληση του ακινήτου στα 1,32 εκατ. δολάρια (1,13 εκατ. ευρώ).

Ιστορικά ακίνητα

Στις λίστες του Sotheby’s Concierge Auctions έχουν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές ιδιοκτησίες στον κόσμο, που είτε προέρχονται από την πλατφόρμα του Sotheby’s International Realty, είτε από άλλα μεγάλα μεσιτικά γραφεία.Ετσι, σε συνεργασία με τη Nest Seekers International βγήκε σε δημοπρασία τον Ιούλιο μία από τις πλέον ιστορικές και εμβληματικές ιδιοκτησίες της Νέας Υόρκης. Το ρετιρέ του Hampshire House στο Central Park South, λίγα βήματα από το Billionaires’ Row που λανσαρίστηκε (με την προσφορά να περιλαμβάνει προεγκεκριμένη ανακατασκευή), στα 22 εκατ. δολάρια (19 εκατ. ευρώ) ως τιμή βάσης. Το κτίριο στο οποίο διαμένουν αρκετοί επώνυμοι χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 και το ρετιρέ εκτείνεται σε τρεις ορόφους, διαθέτοντας ανεμπόδιστη πανοραμική θέα. Τα σχέδια ανακατασκευής από τη SPAN Architecture, που βραβεύτηκαν από το περιοδικό «Interior Design», προβλέπουν μεγάλους εσωτερικούς χώρους, τοίχους από γυαλί που πλημμυρίζουν κάθε επίπεδο με φυσικό φως και τέσσερις βεράντες.

Στις προσεχείς δημοπρασίες του Sotheby’s Concierge Auctions περιλαμβάνεται το Domaine de Ballerand στο Ντορντόν της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα μοναδικής ομορφιάς κτήμα 710 στρεμμάτων, με κάστρο του 15ου αιώνα, επιφάνειας 800 τ.μ., αλλά και με κύρια κατοικία 453 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη, με 7 υπνοδωμάτια. Υπάρχουν ακόμη βοηθητικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 2.600 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων τριών διαμερισμάτων, ιδιωτικού γυμναστηρίου, spa, ελικοδρόμιου, 6 ιδιωτικών λιμνών, ειδικών εκτάσεων για κυνήγι και σκοποβολή. Ολα αυτά μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο. Το Domaine de Ballerand εμφανίζεται σε γραπτά αρχεία ήδη από το 1498, όταν ανήκε στον Αλέν ντ’Αλμπρέ, κόμη του Περιγκόρ, ενώ τοπικές αναφορές συνδέουν την ιδιοκτησία με τα βασιλικά κυνηγετικά εδάφη του Λουδοβίκου ΙΔ’. Το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως boutique hotel. Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, με τιμή βάσης στα 9,5 εκατ. ευρώ.

Στη Χαβάη

Και από τη Γαλλία πάμε στη Χαβάη και σε μια νεόκτιστη βίλα στον κόλπο Χάναλεϊ, μπροστά στην ακτογραμμή. Ενα πολυτελές καταφύγιο σε μια περιοχή που μοιάζει με επίγειο παράδεισο. Σχεδιασμένη από τη διακεκριμένη αρχιτεκτονική εταιρεία Walker Warner, έχει επίκεντρο μια μεγάλη αυλή όπου κυριαρχεί πισίνα υπερχείλισης, ενώ αποτελείται από διάφορα κτίρια προσφέροντας άπλετους εσωτερικούς χώρους. Το Χάναλεϊ βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτής του Καουάι, αγαπημένο προορισμό των… απανταχού σέρφερ, με την κατοικία να απέχει λίγα μέτρα από την παραλία με τη λευκή άμμο και τα καθαρά, γαλάζια νερά. Το ακίνητο διατίθεται στις λίστες στα 23 εκατ. δολάρια (19,7 εκατ. ευρώ), η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 25 Αυγούστου, ενώ το μεγαλύτερο χτύπημα μέχρι τώρα είναι στα 8,25 εκατ. δολάρια (7,06 εκατ. ευρώ).

Στη φημισμένη περιοχή Χάμπτονς, κοντά στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η επόμενη ιδιοκτησία που περιγράφεται ως ένα «σπάνιο καταφύγιο με το κλειδί στο χέρι», το οποίο αναπτύσσεται εντός κτήματος 1,25 στρεμμάτων, λίγα λεπτά από την παραλία Main Beach και τη λίμνη Τζόρτζικα. Δάπεδα από λευκή δρυ ντύνουν τον μοντέρνο σχεδιασμό, με μεγάλους χώρους, 4 υπνοδωμάτια, μπάνια εμπνευσμένα από spa που αντανακλούν μια «εκλεπτυσμένη ευρωπαϊκή αισθητική», τρεις βεράντες κ.ά. Εχει επίσης ενσωματωμένες όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που το καθιστούν έξυπνο σπίτι. Η δημοπρασία λήγει στις 26 Αυγούστου και το συγκεκριμένο ακίνητο πωλούνταν πρόσφατα με τίμημα 4,95 εκατ. δολάρια (4,23 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο χτύπημα μέχρι τώρα είναι στα 3,1 εκατ. δολάρια (2,65 εκατ. ευρώ).

Shakespeare Chateau και Ντάλας

Το Shakespeare Chateau Inn & Gardens περιλαμβάνεται στα πιο αξιόλογα κτήματα της χρυσής εποχής του Μιζούρι. Θεωρείται ένα ακίνητο-ορόσημο που χτίστηκε το 1885 κατά μήκος της ιστορικής οδού Hall του St. Joseph, κάποτε γνωστής ως Millionaires’ Row. Σε έκταση σχεδόν δύο στρεμμάτων, δεσπόζει η εξαιρετικά διατηρημένη κατοικία, με 47 αυθεντικά βιτρό παράθυρα, χειροποίητα ξυλόγλυπτα από κερασιά, μαόνι, βελανιδιά και καρυδιά, περίτεχνες γύψινες οροφές, πολυελαίους εποχής, οκτώ τζάκια και πολλά ακόμη μοναδικά χαρακτηριστικά. Το ακίνητο πωλούνταν μέχρι πρόσφατα στα 1,5 εκατ. δολάρια (1,3 εκατ. ευρώ). Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι μεταξύ 1,15 εκατ. και 2 εκατ. δολαρίων (1-1,7 εκατ. ευρώ), με την τρέχουσα καλύτερη προσφορά στις 750.000 δολάρια.

Από το Μιζούρι στο Ντάλας, σε ένα ακίνητο που θεωρείται από τα σπουδαιότερα τοπόσημα της περιοχής και βγαίνει σε δημοπρασία από τη Sotheby’s Concierge Auctions, σε συνεργασία με τη Stewart-Rose Properties. Βρίσκεται στο Λέικγουντ, λίγα λεπτά από τη λίμνη Γουάιτ Ροκ. «Οι αυθεντικές, ειδικά κατασκευασμένες σιδερένιες πύλες ανοίγουν στο ιστορικό Chateau, που χτίστηκε το 1927 ως η κατοικία του R. L. Thornton, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί, διατηρώντας παράλληλα πέτρινα μονοπάτια, γλυπτά, πολλαπλά υδάτινα στοιχεία, καμάρες και ιδιωτικά καθιστικά», όπως περιγράφεται. Μετά την ανακατασκευή της η εντυπωσιακή κατοικία έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος και εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους, συμπεριλαμβανομένου ενός πυργίσκου με πανοραμική θέα. Διατίθεται για 5,8 εκατ. δολάρια (4,96 εκατ. ευρώ) και στη δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου αναμένονται αρχικές προσφορές μεταξύ 2 και 3 εκατ. δολάρια (1,7-2,6 εκατ. ευρώ).

Στα όρη του Κολοράντο

Στα Βραχώδη Ορη του Κολοράντο βρίσκεται το Cimarron Mountain Club και το Sotheby’s Concierge Auctions, σε συνεργασία με την Compass, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους… τυχερούς ενδιαφερόμενους να το αποκτήσουν. Πρόκειται για έναν αλπικό θύλακα 1.900 στρεμμάτων μόνο για μέλη που προορίζεται για μόλις 13 οικογένειες ιδιοκτητών. Η περιοχή είναι ιδανική για σκιέρ, καθώς διαθέτει κατάλληλα εδάφη που είναι διπλάσια και από το φημισμένο Ασπεν. Στο «πακέτο» περιλαμβάνεται και το Hideaway Creek Cabin, η μόνη ολοκληρωμένη και πλήρως επιπλωμένη ιδιωτική κατοικία του club που αναπτύσσεται σε έκταση 32,23 στρεμμάτων. Η αγορά αυτού του ακινήτου εξαρτάται από την έγκριση των μελών του Cimarron Mountain Club και βέβαια από το εάν κανείς μπορεί να το χτυπήσει στη δημοπρασία που ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τις 29 Σεπτεμβρίου. Για να υπάρχει μια τάξη μεγέθους, πάντως, η τιμή διάθεσής του είναι στα 25,7 εκατ. δολάρια (22 εκατ. ευρώ).

Εξωτικά μέρη

Μια ακόμη δημοφιλής εταιρεία που διοργανώνει δημοπρασίες για πολυτελή ακίνητα είναι η Platinum Luxury Auctions. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η βίλα «Triton» που, όπως τονίζεται, έχει πάρει το όνομά της από τον Τρίτωνα, τον Θεό της Θάλασσας και γιο του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Η εν λόγω βίλα είναι… κρυμμένη πίσω από τους αμμόλοφους της παραλίας Long Bay στο Providenciales, έναν εξωτικό παράδεισο των βρετανικών Νήσων Τερκς και Κέικος στον Ατλαντικό. «Η Triton Villa αντιπροσωπεύει μια σπάνια σύγκλιση ιδιωτικότητας και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού, εκτείνεται σε περισσότερα από επτά στρέμματα και απέχει λίγα βήματα από την παραλία με τα σμαραγδένια νερά». Περιλαμβάνει περίπου 1.800 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων διαβίωσης, σε κύρια κατοικία, bungalows, δωμάτια προσωπικού κ.ά., σε έναν από τους πιο περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Με 15 υπνοδωμάτια, δύο θερμαινόμενες πισίνες, μια πισίνα υπερχείλισης με γυάλινο τοίχο που ενώνεται οπτικά με τον ορίζοντα του ωκεανού, σαλόνι με τζάκι, υπαίθριο κινηματογράφο και πολλά άλλα. Βγήκε σε δημοπρασία τον Απρίλιο με τιμή 50 εκατ. δολάρια (42,7 εκατ. ευρώ).

Το Island Escape στα νησιά Φίτζι βγήκε από το ίδιο γραφείο τον περασμένο Δεκέμβριο με τιμή 20 εκατ. δολάρια (17,1 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για το μικρό νησί Γουάβι «που συνδυάζει τη σύγχρονη πολυτέλεια με την παρθένα ομορφιά του Νότιου Ειρηνικού», όπως σημειώνεται. Εχει έκταση 27 στρέμματα και συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω μιας γέφυρας 450 μέτρων, ενώ απέχει λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Savusavu στο Βάνουα Λέβου, το μεγαλύτερο βόρειο νησί των Φίτζι.

Κεντρικό στοιχείο του Γουάβι η Signature Villa είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να συμπληρώνει το τροπικό περιβάλλον. Εχει εμβαδόν 280 τ.μ. με άνετους χώρους διαβίωσης και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πισίνα, spa, κιόσκια, γκαράζ τριών οχημάτων και στεγασμένους διαδρόμους στρωμένους με πέτρα.

Ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου η δημοπρασία για το Windom Ranch Estate που είχε προηγούμενη τιμή πώλησης 12,5 εκατ. δολάρια (10,7 εκατ. ευρώ). Βρίσκεται σε μια περιοχή στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, που ονομάζεται Four Corners Region, καθώς εκεί συναντώνται τα όρια των τεσσάρων Πολιτειών: Κολοράντο, Γιούτα, Αριζόνας και Νέου Μεξικού. Το Windom Ranch είναι χτισμένο σε κτήμα 12 στρεμμάτων με θέα στη λίμνη Ηλέκτρα και στις κορυφές των βουνών Σαν Χουάν. Η κατοικία, όπου κυριαρχούν η πέτρα και το ξύλο, έχει επιφάνεια 1.000 τ.μ., με το κυρίως κτίριο να περιλαμβάνει τέσσερα υπνοδωμάτια με ensuite μπάνια και έξι τζάκια. Υπάρχει ακόμη ένας ξεχωριστός ξενώνας με τρία υπνοδωμάτια, τρία μπάνια, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα κ.ά.

Για το διάστημα από 24 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου προγραμματίζεται από το Platinum Luxury Auctions η δημοπρασία για το Countryside Estate στο Χόουπγουελ του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο είχε προηγούμενη τιμή πώλησης 7,75 εκατ. δολάρια (6,62 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα κτήμα 26 στρεμμάτων που περιλαμβάνει μεγάλη κατοικία 1.800 τ.μ., -με ξεχωριστό ξενώνα-, σχεδιασμένη με παραδοσιακή αρχιτεκτονική προσέγγιση, αλλά και με σύγχρονα υλικά, για να προσφέρει διαβίωση υψηλού επιπέδου.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν ξύλινες επενδύσεις, τζάκια, ευρύχωρα δωμάτια, γυμναστήριο, σάουνα μέχρι και κάβα κρασιών με 3.000 μπουκάλια. Πέρα από το σπίτι, στους ειδυλλιακούς χώρους του κτήματος οι κυματιστοί χλοοτάπητες περιβάλλουν μια πισίνα, μια λίμνη δύο στρεμμάτων που τροφοδοτείται από πηγές και είναι γεμάτη με ψάρια, γήπεδο τένις και γήπεδο γκολφ.

Κεντρική φωτο κειμένου: Κέρκυρα / «Cove Crest» – €4 εκατ. – €9 εκατ.

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