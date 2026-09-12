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Διπλή οικονομική ενίσχυση για τα ενοίκια που έχουν καταβάλει προβλέπεται για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σε ΦΕΚ.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η ενίσχυση, η οποία εφαρμόζεται ήδη για τους φοιτητές, χορηγείται χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η πρώτη αναδρομική καταβολή, που αφορά τα μισθώματα του 2024, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ πίστωση έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και τα ποσά που τους αναλογούν, αξιοποιούνται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση για τις αντίστοιχες μισθώσεις.

Για τα ενοίκια του 2024, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η φορολογική δήλωση του συγκεκριμένου έτους και ειδικότερα η καταχώριση στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της κατοικίας.

Η προθεσμία που είχε δοθεί στους δικαιούχους για την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Ε1, χωρίς πρόστιμο, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος αριθμός δεν είχε αναγραφεί, έληξε στις 31 Αυγούστου.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος προσδιορίζεται με βάση το πραγματικό ετήσιο μίσθωμα που έχει καταβάλει. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική απόφαση, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου, δηλαδή ουσιαστικά σε δύο μηνιαία μισθώματα.

Το συνολικό όφελος μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ομαλά η πίστωση είναι τα στοιχεία των μισθώσεων και των σχετικών πληρωμών να έχουν δηλωθεί σωστά στις αρμόδιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ, καθώς τα ποσά θα καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Σε περίπτωση που η πίστωση αποτύχει εξαιτίας λανθασμένων ή ακατάλληλων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, η ΔΙΑΣ θα ενημερώνει την ΑΑΔΕ και τον δικαιούχο. Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις, η συναλλαγή θα μπορεί να συμπεριληφθεί στον αμέσως επόμενο κύκλο πληρωμών.

Πότε θα γίνουν οι δύο πληρωμές

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ουσιαστικά δύο ξεχωριστές καταβολές μέσα στο φθινόπωρο.

Η πρώτη αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη πληρωμή αφορά τα ενοίκια του 2025 και προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί κατά κανόνα σε δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει η σχετική απόφαση.

Αφορολόγητα και ακατάσχετα τα ποσά

Η ενίσχυση έχει χαρακτηριστεί αφορολόγητη και ακατάσχετη, είτε στα χέρια του Δημοσίου είτε τρίτων.

Παράλληλα, τα χρήματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους δεν δεσμεύονται ούτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Επιπλέον, στα ποσά δεν επιβάλλεται τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα η προβλεπόμενη ενίσχυση να πιστώνεται χωρίς τις συγκεκριμένες παρακρατήσεις.

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