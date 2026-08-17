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Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι οι εργαζόμενοι —ιδιαίτερα οι νεότεροι επαγγελματίες— θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την εξελισσόμενη τεχνολογία.

Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι επηρεάζονται και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, σύμφωνα με νέα μελέτη του Center for Retirement Research του Boston College.

Οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 ετών και άνω σε κλάδους με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη αποχωρούν από τις θέσεις εργασίας τους συχνότερα, δήλωσε στο CNBC ο συγγραφέας της μελέτης Τζέφρι Σάνζενμπαχερ, καθηγητής Οικονομικών. Οι μετακινήσεις αυτές οφείλονται σε ίσο βαθμό τόσο στην ανεργία όσο και σε εθελοντικές αποχωρήσεις, όπως είπε.

«Πρόκειται για ένα στατιστικά σημαντικό εύρημα», δήλωσε ο Σάνζενμπαχερ. «Για ορισμένα επαγγέλματα, η επίδραση μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη.»

Τρεις τρόποι με τους οποίους η ΑΙ μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική πορεία των μεγαλύτερων εργαζομένων

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μεγαλύτερων εργαζομένων με τρεις τρόπους, σύμφωνα με την έρευνα του Σάνζενμπαχερ.

Η αυτοματοποίηση μπορεί να αντικαταστήσει τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, οδηγώντας τους είτε στην ανεργία είτε στην πλήρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας, διαπίστωσε ο Σάνζενμπαχερ.

Επίσης, η πίεση για υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους εργαζόμενους είτε να αναζητήσουν θέσεις εργασίας που δεν περιλαμβάνουν αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις είτε να συνταξιοδοτηθούν.

Εναλλακτικά, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) θα μπορούσε να επιτρέψει στους ανθρώπους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει τους μισθούς και επιτρέπει στους εργαζόμενους να επικεντρώνονται σε πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες εργασίες, σύμφωνα με τον Σάνζενμπαχερ.

Σύμφωνα με την έρευνα τα πέντε επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη —και συνεπώς μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές— είναι:

Σχεδιαστές ιστοσελίδων και ψηφιακών διεπαφών.

Προγραμματιστές ιστοσελίδων.

Αρχιτέκτονες βάσεων δεδομένων.

Προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επιστήμονες δεδομένων.

Τα πέντε επαγγέλματα με τη μικρότερη έκθεση στην AI είναι:

Εργαζόμενοι σε εκσκαφές, φόρτωση υλικών και εξορυκτικές εργασίες.

Τεχνικοί στερέωσης οροφών σε ορυχεία.

Βοηθοί νοσηλευτών.

Ελαιοχρωματιστές και εργαζόμενοι σε εργασίες ψεκασμού.

Τεχνικοί κατασκευής και επεξεργασίας υαλονημάτων.

Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι σε σωματικά απαιτητικές εργασίες έχουν μικρότερη επαγγελματική σταδιοδρομία και, ως εκ τούτου, συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τους εργαζόμενους υψηλότερης εκπαίδευσης που απασχολούνται σε θέσεις γραφείου.

«Η έκθεση στην AI μπορεί να μειώσει το χάσμα στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεταξύ χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων επαγγελμάτων», έγραψε ο Σάνζενμπαχερ στην έρευνα.

Κατά συνέπεια, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν πιθανές αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την έρευνα.

Τι μπορούν να κάνουν οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι για να προσαρμοστούν

Οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι τόσο συχνά όσο οι νεότεροι εργαζόμενοι, δήλωσε ο Σάνζενμπαχερ.

Πρόσφατη έρευνα της AARP διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν την AI τόσο ως απειλή όσο και ως ευκαιρία. Ενώ το 24% των 1.015 ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν την AI απειλή για τον επαγγελματικό τους κλάδο, το 19% τη θεωρεί ευκαιρία. Παράλληλα, το 37% απάντησε ότι τη βλέπει και ως τα δύο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Μάρτιο.

Ξεχωριστή έρευνα της AARP και του LinkedIn διαπίστωσε ότι οι έμπειροι επαγγελματίες είναι πιθανότερο να κατέχουν θέσεις εργασίας που είναι περισσότερο προστατευμένες από τις ανατροπές που προκαλεί η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, με ποσοστό 49,4% στους μεγαλύτερους εργαζόμενους έναντι 42,2% στους νεότερους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι θέσεις εργασίας των μεγαλύτερων εργαζομένων απαιτούν συχνότερα δεξιότητες που η AI δεν μπορεί εύκολα να αναπαράγει, όπως η συνεργασία, η κρίση και η ηγεσία.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία επαγγελματίες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να χρησιμοποιούν την AI, δεν είναι αργά, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CNBC η Βίκι Σαλέμι, ειδικός σε θέματα σταδιοδρομίας στη Monster.

Οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι ίσως χρειαστεί να υιοθετήσουν μια στρατηγική δύο κατευθύνσεων για να προσαρμοστούν στη σημερινή αγορά εργασίας: να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από την AI και, παράλληλα, να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα soft skills τους, δήλωσε η Σαλέμι.

Ένα καλό σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η εκμάθηση των εργαλείων AI που ήδη χρησιμοποιεί ο εργοδότης τους, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους για πιο ουσιαστική σκέψη, είπε.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραμελούν το να δίνουν έμφαση σε δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η ανάπτυξη σχέσεων και η επίλυση προβλημάτων, είτε επιδιώκουν να ξεχωρίσουν στη σημερινή τους θέση είτε να κάνουν αίτηση για νέα εργασία.

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