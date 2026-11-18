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Μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της γονικής άδειας εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, δίνοντας στους εργαζόμενους που έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά τη δυνατότητα να απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο συνεχόμενο χρονικό διάστημα. Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι δεν θα απαιτείται πλέον να μεσολαβεί ένας χρόνος εργασίας μεταξύ των αδειών που αντιστοιχούν σε διαφορετικά παιδιά.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά χιλιάδες εργαζόμενους γονείς και περιλαμβάνεται στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα σε τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, εάν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, για να χορηγηθεί νέα άδεια από τον ίδιο εργοδότη πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον ένα έτος πραγματικής εργασίας μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης.

Αυτόν τον περιορισμό επιδιώκει να καταργήσει η νέα διάταξη, ώστε οι γονείς να μπορούν να χρησιμοποιούν διαδοχικά τις άδειες που δικαιούνται για κάθε παιδί τους.

Ποιοι δικαιούνται τέσσερις μήνες και πότε η άδεια φτάνει τους οκτώ

Η γονική άδεια αποτελεί προσωπικό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου γονέα. Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας τη δικαιούνται ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης του δικαιώματος από τον έναν στον άλλον.

Στην περίπτωση ενός παιδιού, ο κάθε γονέας μπορεί να λάβει τέσσερις μήνες άδειας. Επομένως, εάν εργάζονται και οι δύο, η συνολική διάρκεια που μπορεί να αξιοποιήσει η οικογένεια ανέρχεται σε οκτώ μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Όταν η οικογένεια έχει δύο παιδιά, η συνολική διάρκεια αυξάνεται αντίστοιχα. Κάθε γονέας δικαιούται τέσσερις μήνες για το πρώτο παιδί και άλλους τέσσερις για το δεύτερο, φτάνοντας συνολικά τους οκτώ μήνες.

Η σημαντικότερη αλλαγή που προωθείται είναι ότι, εφόσον η διάταξη ψηφιστεί, θα επιτρέπεται η συνεχόμενη αξιοποίηση αυτού του οκταμήνου, ακόμη και μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια εργαζόμενη μητέρα με δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών. Εφόσον έχει συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία και διαθέτει το σχετικό δικαίωμα, θα μπορεί να αιτηθεί τέσσερις μήνες άδειας για το ένα παιδί και αμέσως μετά άλλους τέσσερις για το δεύτερο.

Με το σημερινό καθεστώς, εάν δεν υπάρχει ευνοϊκότερη συνεννόηση με τον εργοδότη, θα έπρεπε πρώτα να επιστρέψει στην εργασία της και να συμπληρώσει δώδεκα μήνες πραγματικής απασχόλησης πριν λάβει τη δεύτερη άδεια.

Πάντως, η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει τη βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να χρειάζεται τουλάχιστον έναν χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός εάν προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι από συλλογική ή ατομική συμφωνία.

Επίδομα ΔΥΠΑ: Πόσα χρήματα καταβάλλονται

Η γονική άδεια δεν συνοδεύεται από αποδοχές για ολόκληρη τη διάρκειά της. Από το τετράμηνο που αναλογεί σε κάθε γονέα για κάθε παιδί, οι δύο μήνες επιδοτούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε νόμιμο κατώτατο μισθό. Για τους άλλους δύο μήνες δεν προβλέπεται επιδότηση, εκτός εάν εφαρμόζεται ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Με βάση τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά που αναφέρεται στο ισχύον πλαίσιο του δημοσιεύματος, η οικονομική ενίσχυση για δύο πλήρεις μήνες ανέρχεται συνολικά σε 1.840 ευρώ μικτά. Στο ποσό αυτό προστίθεται η αναλογία των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.

Για εργαζόμενο γονέα με δύο παιδιά που θα κάνει χρήση και των οκτώ μηνών γονικής άδειας, οι τέσσερις από αυτούς θα καλύπτονται από την επιδότηση της ΔΥΠΑ.

Κατά συνέπεια, το συνολικό βασικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στα 3.680 ευρώ μικτά, χωρίς να συνυπολογίζονται τα ποσά που αντιστοιχούν στα δώρα και στο επίδομα αδείας.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται και πληρούν αυτοτελώς τις νόμιμες προϋποθέσεις, ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει το δικό του δικαίωμα τόσο στην άδεια όσο και στην αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Η επιδότηση καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, με βάση τη χρονική περίοδο της γονικής άδειας που έχει καταχωρίσει ο εργοδότης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Γονική άδεια ταυτόχρονα για μητέρα και πατέρα

Πρόσθετη τροποποίηση προβλέπεται για ζευγάρια που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση. Σήμερα, οι δύο γονείς οφείλουν να καταθέτουν κοινή δήλωση στον εργοδότη, στην οποία προσδιορίζεται ποιος θα χρησιμοποιήσει πρώτος τη γονική άδεια και ποια θα είναι η διάρκειά της.

Με το νέο νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση αυτής της διαδικασίας, επιτρέποντας στους δύο εργαζόμενους γονείς να υποβάλλουν αιτήματα για άδεια ακόμη και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, δύο γονείς που εργάζονται στην ίδια εταιρεία και έχουν παιδί ηλικίας 2 ετών θα μπορούν να ζητήσουν ταυτόχρονη χορήγηση γονικής άδειας, χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγουμένως καθορίσει ποιος θα προηγηθεί.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι παύουν να ισχύουν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων ή οι κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό των αδειών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση και τι ισχύει για τον εργοδότη

Για να λάβει γονική άδεια, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη του, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, προσδιορίζοντας την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Κανονικά, η αίτηση οφείλει να κατατίθεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της άδειας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την καθυστέρηση.

Από την πλευρά του, ο εργοδότης πρέπει να απαντήσει εντός ενός μήνα το αργότερο. Έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί αναβολή της άδειας εάν η απουσία του εργαζομένου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης, οφείλει όμως να τεκμηριώσει γραπτώς τους λόγους της απόφασής του.

Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, η χορήγηση της άδειας πρέπει, κατά κανόνα, να πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Παράλληλα, δεν είναι υποχρεωτική η συνεχόμενη χρήση ολόκληρου του τετραμήνου. Ο γονέας μπορεί να επιλέξει τμηματική αξιοποίηση της άδειας ή να ζητήσει διαφορετική ευέλικτη διευθέτηση, όπως μειωμένο ημερήσιο ωράριο, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία έγκρισης.

Μετά την έγκριση, ο εργοδότης καταχωρίζει τη γονική άδεια στο ΕΡΓΑΝΗ μέσω του εντύπου Ε14. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος υποβάλλει την αίτηση για την καταβολή του επιδόματος στη ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τι προβλέπεται για δίδυμα, τρίδυμα και μονογονεϊκές οικογένειες

Ειδικές ρυθμίσεις συνεχίζουν να εφαρμόζονται για γονείς διδύμων ή τριδύμων, καθώς και για όσους ασκούν αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, στις περιπτώσεις που καθορίζει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, για γονείς πολύδυμων παιδιών προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση διάρκειας δύο μηνών, πέρα από την οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί ξεχωριστά σε κάθε παιδί.

Στις ειδικές περιπτώσεις όπου ένας γονέας ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, μπορεί να προβλέπεται διπλάσια διάρκεια γονικής άδειας, καθώς και αντίστοιχη αύξηση της επιδότησης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η τετράμηνη γονική άδεια αποτελεί ξεχωριστό εργασιακό δικαίωμα και δεν ταυτίζεται με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας ή την άδεια φροντίδας παιδιού, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις.