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Με διαφορετικές ταχύτητες θα περάσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το πακέτο μόνιμων παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Οι πρώτες ενισχύσεις καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2026, οι αλλαγές στην παρακράτηση φόρου εμφανίζονται στις αποδοχές του Ιανουαρίου, ενώ άλλες ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων ετών.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες περιλαμβάνονται στις ομάδες που ωφελούνται. Συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, αγρότες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε άμεσες πληρωμές, μικρότερες επιβαρύνσεις ή νέα κίνητρα αποταμίευσης.

Το τελικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την επαγγελματική δραστηριότητα. Ορισμένοι δικαιούχοι μπορούν να συνδυάσουν περισσότερες παρεμβάσεις, όμως η εφαρμογή τους δεν ξεκινά ταυτόχρονα.

Οι πληρωμές πριν από την αλλαγή του χρόνου

Έως τις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους ευάλωτων κατηγοριών. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις.

Για τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνταξιούχων γήρατος και θανάτου εφαρμόζονται ηλικιακές προϋποθέσεις, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Όποιος καλύπτεται από περισσότερες κατηγορίες λαμβάνει μία ενίσχυση.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ακολουθούν οι αναδρομικές διαφορές του επιδόματος γέννησης. Για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί το ποσό αυξάνεται στα 4.500 ευρώ, για το πέμπτο στα 5.500 ευρώ και για το έκτο στα 6.500 ευρώ.

Η αλλαγή καλύπτει γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι ήδη πληρωμένοι δικαιούχοι θα εισπράξουν τη διαφορά χωρίς νέα αίτηση.

Από τον Ιανουάριο του 2027 καθιερώνεται επίσης ετήσια αναπροσαρμογή συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών, με συντελεστή αντίστοιχο της αύξησης των συντάξεων.

Λιγότερος φόρος για οικογένειες και παραγωγούς

Για τους τρίτεκνους, τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή από το φορολογικό έτος 2027. Η ελάφρυνση καλύπτει και υψηλότερα εισοδήματα, καθώς αφορά στα δύο πρώτα κλιμάκια.

Στους μισθωτούς το όφελος περνά στη μηνιαία παρακράτηση από τον Ιανουάριο. Ενδεικτικά, για τρίτεκνο με εισόδημα 30.000 ευρώ, η ετήσια μείωση φόρου φτάνει τα 1.800 ευρώ. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα δουν την αλλαγή στις δηλώσεις του 2028.

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αποκτούν μηδενικό συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ κερδών ήδη από τα εισοδήματα του 2026, εφόσον τουλάχιστον το μισό εισόδημά τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Η ελάφρυνση εμφανίζεται στην εκκαθάριση του 2027.

Παράλληλα, τα προαιρετικά φιλοδωρήματα καλύπτονται από ετήσιο αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ, με εξαιρέσεις για ποσά που αποτελούν συμφωνημένη συμβατική αμοιβή.

Επαγγελματίες και ακίνητα

Στους ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται, υπό προϋποθέσεις συμμόρφωσης, οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, καθώς και το κριτήριο του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου. Η εφαρμογή αφορά στα εισοδήματα του 2026.

Ειδικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για εκμεταλλευτές ταξί και επαγγελματίες μικρών οικισμών. Για τις εταιρείες εκτός Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων καταργείται το τέλος επιτηδεύματος από το φορολογικό έτος 2026. Στην υπόλοιπη Αττική προβλέπεται σταδιακή κατάργηση.

Στην ακίνητη περιουσία, η απαλλαγή κύριας κατοικίας από τον ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με ειδικό όριο 2.200 κατοίκων σε συγκεκριμένες περιοχές και ανώτατη φορολογητέα αξία κατοικίας 400.000 ευρώ.

Προβλέπεται ακόμη τετράμηνο περιθώριο διορθώσεων στο Ε9, μετά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, με απαλλαγές υπό συγκεκριμένους όρους. Παρατείνονται επίσης φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων.

Οι επόμενοι σταθμοί του 2027

Από την 1η Απριλίου 2027, η εισφορά ανεργίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μειώνεται από 1,20% σε 0,70%. Για μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η ασφαλιστική κράτηση περιορίζεται κατά 7,50 ευρώ ανά μισθοδοσία, πριν από τη φορολογική επίδραση.

Στο Δημόσιο, η πρώτη καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027, με αναλογικό ποσό όπου προβλέπεται.

Ξεχωριστή παρέμβαση αποτελεί ο αποταμιευτικός λογαριασμός παιδιών, με κρατική συμμετοχή ενός ευρώ για κάθε ευρώ ιδιωτικής καταβολής, έως 1.200 ευρώ ετησίως. Το όριο αυξάνεται ανά πενταετία. Η λειτουργία αναμένεται το 2027, ενώ τα χρήματα δεσμεύονται μέχρι την ενηλικίωση, με ειδικές εξαιρέσεις.

Με μέγιστες εισφορές επί 18 χρόνια, οι συνολικές καταβολές υπολογίζονται σε 49.304 ευρώ. Το ποσό δεν αποτελεί εγγυημένη τελική αξία, καθώς μεσολαβούν επενδυτικές αποδόσεις και χρεώσεις.