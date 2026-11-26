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Ξεπέρασαν τις 860.000 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με τα νοικοκυριά να σπεύδουν να εξασφαλίσουν την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη συμμετοχή, χιλιάδες δικαιούχοι χρειάζεται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση ή απώλεια της επιδότησης.

Μόλις εννέα ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, έχει ήδη υποβληθεί περίπου το 65% των αναμενόμενων αιτήσεων, με το πρόγραμμα να αφορά συνολικά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επτά στις δέκα αιτήσεις αφορούν σε επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι παραμένει η κυρίαρχη επιλογή των δικαιούχων.

Το φετινό επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, με τα υψηλότερα ποσά να προβλέπονται για περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα.

Πότε πληρώνεται το επίδομα και πόση είναι η προκαταβολή

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με την προκαταβολή να είναι αυξημένη κατά 30%.

Το ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το εάν είχε επιδοτηθεί και κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, δηλαδή όσους είχαν εισπράξει επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2025-2026, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί.

Αντίστοιχα, για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή ανέρχεται στο 50% της ενίσχυσης που δικαιούνται, με κατώτατο ποσό τα 80 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, και να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία που δηλώνουν συμφωνούν με εκείνα της ΑΑΔΕ.

Το λάθος με το IBAN που μπορεί να αφήσει τον δικαιούχο χωρίς χρήματα

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα εντοπίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώνονται για την καταβολή της ενίσχυσης.

Ειδικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ένας σύζυγος υποβάλλει την αίτηση, αλλά δηλώνει IBAN που ανήκει αποκλειστικά στον άλλον.

Η συγκεκριμένη ασυμφωνία μπορεί να εμποδίσει την πληρωμή, καθώς ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

Για παράδειγμα, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον σύζυγο, αλλά το IBAN ανήκει μόνο στη σύζυγο, απαιτείται διόρθωση ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής.

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί στην ειδική υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Προσοχή στον ΑΦΜ του παραστατικού

Σημαντικές δυσκολίες μπορεί να δημιουργηθούν και κατά τη διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης.

Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά όταν το παραστατικό αγοράς εκδίδεται στο ΑΦΜ του ενός συζύγου, ενώ η αίτηση για το επίδομα έχει υποβληθεί από τον άλλον.

Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται σωστά και η διαδικασία έγκρισης μπορεί να μπλοκαριστεί.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις, εφόσον τηρούν τις σχετικές προθεσμίες.

Η πρώτη επιλογή είναι να ανακαλέσουν την αρχική αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου και να υποβάλει νέα αίτηση ο σύζυγος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το παραστατικό, χρησιμοποιώντας τους δικούς του κωδικούς TAXISnet.

Εναλλακτικά, εάν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την αγορά πετρελαίου, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή να διορθώσει τον ΑΦΜ του αγοραστή.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της ασυμφωνίας είναι απαραίτητη, καθώς η μη ολοκλήρωση της διασταύρωσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της επιδότησης.

Προσοχή χρειάζεται επίσης στις διπλοκατοικίες που διαθέτουν κοινό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός παροχής ή τα υπόλοιπα στοιχεία της κατοικίας δεν συμφωνούν με όσα έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα.

Ποιοι δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρική θέρμανση

Μια ακόμη παγίδα αφορά στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανσή τους και είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι συγκεκριμένοι καταναλωτές δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ακόμη και αν πληρούν τις υπόλοιπες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

Επομένως, μια αίτηση για επιδότηση ηλεκτρικής θέρμανσης από δικαιούχο του ΚΟΤ απορρίπτεται.

Ωστόσο, εφόσον το νοικοκυριό χρησιμοποιεί και άλλη επιλέξιμη μορφή θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο καύσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους σχετικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει επίδομα μόνο για μία μορφή θέρμανσης.

Η καταληκτική ημερομηνία της 4ης Δεκεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, αλλά και για τους δικαιούχους που χρειάζεται να διορθώσουν ασυμφωνίες στα στοιχεία τους πριν από την πρώτη πληρωμή.