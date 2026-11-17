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Μια νέα ευκαιρία επαγγελματικής προετοιμασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων προσφέρει η ΔΥΠΑ σε ανέργους, εργαζομένους και όσους σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και εξατομικευμένη συμβουλευτική, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την αναζήτηση εργασίας, την επαγγελματική τους εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 14ης εκδήλωσης «JobReady by DYPA», την οποία διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερομένους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki, στην Αριστοτέλους 9, στο κέντρο της πόλης.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των πολιτών, μέσα από την παροχή πρακτικών εργαλείων και την άμεση επαφή με ανθρώπους που διαθέτουν εμπειρία στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και τι προσφέρουν τα εργαστήρια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Άνεργοι που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο, εργαζόμενοι που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και πολίτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις της εκδήλωσης.

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για αποτελεσματικότερες πρακτικές αναζήτησης απασχόλησης και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), οι οποίες συνδέονται με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη γενικότερη επαγγελματική συμπεριφορά.

Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να παρουσιάσουν αποτελεσματικότερα τα προσόντα και τις δυνατότητές τους.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, ενώ η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ:

https://dypa.evendia.gr/events/jobready-thessaloniki-2026

Συμβουλές από στελέχη επιχειρήσεων και ειδικούς σταδιοδρομίας

Στην εκδήλωση θα δώσουν το «παρών» στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) από επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Η παρουσία τους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η συμμετοχή επιχειρηματιών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν την προσωπική τους εμπειρία από την αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, θα αναφερθούν στη συμβολή της συμβουλευτικής υποστήριξης και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, μέσω των οποίων προχώρησαν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών.

Η ανταλλαγή εμπειριών αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση όσων εξετάζουν την προοπτική δημιουργίας δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας.

CV Corner και Business Corner: Εξατομικευμένη υποστήριξη

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχουν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι συμβουλευτικής, το CV Corner και το Business Corner, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν στοχευμένη καθοδήγηση.

Στο CV Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν συμβουλές για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αναδείξουν καλύτερα τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, στο Business Corner, η υποστήριξη θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σε πολίτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Οι δύο αυτές υπηρεσίες συμπληρώνουν τα εργαστήρια, προσφέροντας τη δυνατότητα για πιο προσωπική προσέγγιση των επαγγελματικών αναγκών κάθε συμμετέχοντα.

Μέσα από την πρωτοβουλία JobReady by DYPA, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση των πολιτών με τις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και σύζευξης της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki