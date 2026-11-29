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Άνοιγμα στους νέους έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σαμαράς, που πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων, με φόντο τη συζήτηση για την ίδρυση νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κεντρικό κατάστημα της πόλης, όπου συνομίλησε με πολίτες όλων των ηλικιών. Έμφαση έδωσε στην επικοινωνία του με τη νέα γενιά, στις ανησυχίες της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ασκώντας κριτική στην κατάσταση στη χώρα.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή απόψε, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο θέαμα που γεμίζει τη συνείδηση και την πίστη μας στο αύριο, από το να βλέπει κανείς τους νέους να ενδιαφέρονται και να αγαπάνε την πατρίδα τους» είπε ο κ. Σαμαράς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας: «Εγώ σας λέω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί για να παλέψουμε. Θα είμαστε μια γροθιά ενωμένη».

Αιχμές για την οικονομία

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για σκάνδαλα, διεθνείς περιπέτειες και ελλείψεις στη Δικαιοσύνη, ενώ αναφέρθηκε και στις πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίοι, κάνοντας μάλιστα λόγο για «απαγόρευση στον μικρομεσαίο να πετύχει».

Αναφορά έκανε και στον αγροτικό κόσμο, φέρνοντας ως παράδειγμα τον αγρότη που αποφάσισε να παραμείνει στον τόπο του, αλλά σήμερα βλέπει όσα υπάρχουν γύρω του να χάνονται.

«Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε και οφείλετε κι εσείς να δώσουμε το δικαίωμα της ελπίδας» σημείωσε.

Το μήνυμά του κατά της αποχής

Ο κ. Σαμαράς κάλεσε τους νέους να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία και συνέδεσε την αποχή από τις κάλπες με την αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης.

«Πολλοί μιλάνε για μάχη και μετά κάθονται στην πολυθρόνα. Όποιος μείνει στην πολυθρόνα στις προσεχείς εκλογές και δεν πάει να ψηφίσει, στην ουσία ψηφίζει αυτά τα οποία γίνονται σήμερα» ανέφερε.

Το πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη

Χθες ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε τη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, ενώ είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη, και τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Σήμερα, αναμένεται ότι θα έχει συναντήσεις με στελέχη που στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό και τάσσονται υπέρ της προοπτικής ίδρυσης νέου κόμματος.

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