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Πληρωμές συνολικού ύψους 15,35 εκατ. ευρώ σε περίπου 28.500 δικαιούχους έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών ασφαλιστικών παροχών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι σημερινές πληρωμές αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Οι καταβολές ολοκληρώνουν τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό για το διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν προγραμματίσει τη διάθεση συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους.

Τα ποσά αφορούν διαφορετικές κατηγορίες παροχών, από την οικονομική στήριξη ασφαλισμένων λόγω μητρότητας ή ασθένειας έως επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ βοηθήματα και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

​Ποιοι πληρώνονται σήμερα, 20 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, η σημερινή καταβολή ύψους 15,35 εκατ. ευρώ αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες παροχών.

Επιδόματα μητρότητας: Περιλαμβάνουν ασφαλισμένες που δικαιούνται χρηματικές παροχές λόγω μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία.

Επιδόματα ασθενείας: Αφορούν ασφαλισμένους που δικαιούνται χρηματική παροχή λόγω προσωρινής ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ασθένειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ασφαλιστικού τους καθεστώτος.

Επιδόματα ατυχήματος: Αφορούν ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης χρηματικών παροχών εξαιτίας ατυχήματος.

Έξοδα κηδείας: Καταβάλλονται στους δικαιούχους αποζημίωσης δαπανών κηδείας, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζει ο φορέας.

Το ποσό των 15,35 εκατ. ευρώ αφορά το σύνολο αυτών των κατηγοριών. Το υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ξεχωριστή κατανομή ανά επίδομα ούτε ενιαίο ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος.

​Οι πληρωμές εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα

Παράλληλα με τις σημερινές καταβολές, από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ έχει προγραμματίσει τη διάθεση 18,5 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους εφάπαξ παροχών.

Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται σε συνέχεια της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων απονομής.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορούν το σύνολο όσων περιμένουν εφάπαξ, αλλά εκείνους των οποίων οι υποθέσεις έχουν προχωρήσει στο στάδιο καταβολής.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου προβλεπόταν η καταβολή 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

​Πόσα χρήματα καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Στον ίδιο εβδομαδιαίο προγραμματισμό περιλαμβάνονται πληρωμές συνολικού ύψους 37 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

• 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές επιδοματικές παροχές.

• 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ εντάσσονται στο διάστημα 16-20 Νοεμβρίου και δεν έχουν ανακοινωθεί όλες ως πληρωμές ειδικά της Παρασκευής.

Επομένως, οι δικαιούχοι πρέπει να διακρίνουν τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό από τη συγκεκριμένη σημερινή καταβολή του e-ΕΦΚΑ.

​Αναλυτικά όλες οι πληρωμές

Τα στοιχεία προέρχονται από τον επίσημο χάρτη πληρωμών του υπουργείου Εργασίας για την εβδομάδα 16-20 Νοεμβρίου.

​Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι περιμένουν χρήματα

Οι σημερινές πληρωμές δεν συνεπάγονται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση για κάποια από τις συγκεκριμένες παροχές θα λάβουν χρήματα την ίδια ημέρα.

Για την πραγματοποίηση της καταβολής απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντίστοιχης παροχής και να έχει προχωρήσει η διοικητική διαδικασία.

Το ποσό διαφοροποιείται ανά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της παροχής, τα ασφαλιστικά δεδομένα και τους κανόνες υπολογισμού που εφαρμόζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση των αιτήσεών τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα, ενώ για πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις λειτουργεί και η γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Ξεχωριστά από τις σημερινές ασφαλιστικές παροχές, την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, οι προβλεπόμενες νέες συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές αυτές αποτελούν διαφορετική διαδικασία από τις ασφαλιστικές παροχές που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.