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Στην καταβολή συνολικά 2,52 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά την εβδομάδα 23 έως 27 Νοεμβρίου 2026, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να κατευθύνεται στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό των δύο φορέων, το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 2.516.800.668,52 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι φτάνουν τους 4.359.620.

Πέρα από τις συντάξεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληρωμές εφάπαξ, επιδομάτων ανεργίας, παροχών μητρότητας και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι μεγαλύτερες καταβολές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι δύο βασικές πληρωμές των συντάξεων του επόμενου μήνα.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προγραμματίζονται οι ακόλουθες καταβολές:

Στις 25 Νοεμβρίου , θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Στις 27 Νοεμβρίου , θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου , θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 25 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές: