Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Στην καταβολή συνολικά 2,52 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά την εβδομάδα 23 έως 27 Νοεμβρίου 2026, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να κατευθύνεται στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό των δύο φορέων, το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 2.516.800.668,52 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι φτάνουν τους 4.359.620.
Πέρα από τις συντάξεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληρωμές εφάπαξ, επιδομάτων ανεργίας, παροχών μητρότητας και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Οι μεγαλύτερες καταβολές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι δύο βασικές πληρωμές των συντάξεων του επόμενου μήνα.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προγραμματίζονται οι ακόλουθες καταβολές:
-
Στις 25 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.
-
Στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.
-
Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-
Στις 25 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:
-
23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
-
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-
600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.