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Διπλό φορολογικό όφελος φέρνει το 2027 για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, καθώς οι αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος συνδυάζονται με την εφαρμογή νέας φορολογικής κλίμακας και χαμηλότερων συντελεστών.

Σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες αναμένεται να ωφεληθούν από τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μέσω της κατάργησης των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον τζίρο και το μισθολογικό κόστος. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν καθαρό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα επωφεληθούν από τη νέα φορολογική κλίμακα.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες, νέοι έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά, ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες μικρών οικισμών.

Οι ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2027, για τα εισοδήματα του 2026. Οι ρυθμίσεις για το τεκμαρτό εισόδημα αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Ποιοι απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που τηρούν με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, καταργούνται δύο προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος: εκείνη που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και εκείνη που υπολογίζεται στο 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Για να επωφεληθούν, οι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να έχουν διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA για το αντίστοιχο φορολογικό έτος.

Να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, εφόσον υπάγονται στη σχετική υποχρέωση, και να τη διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Να μην τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά τα πέντε προηγούμενα φορολογικά έτη.

Να έχουν υποβάλει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας έως τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους.

Πάντως, το βασικό σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης διατηρείται. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο κατώτατος μισθός, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μείωση 50% για επαγγελματίες μικρών οικισμών

Διευρύνεται επίσης ο αριθμός των επαγγελματιών που δικαιούνται μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα λόγω του τόπου δραστηριοποίησής τους.

Το πληθυσμιακό όριο των οικισμών αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, με εξαίρεση την Αττική, όπου η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για τη Δυτική Μακεδονία, το όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ταξί

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εκμεταλλευτές ταξί, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται πλέον αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται με το μισό τεκμαρτό εισόδημα.

Παράλληλα, εξαιρούνται από την τεκμαρτή φορολόγηση οι ανήλικοι έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Νέοι έως 30 ετών: Μηδενικός φόρος και συντελεστής 9%

Σημαντικές μειώσεις προβλέπει η νέα φορολογική κλίμακα για τους νεότερους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, όσοι είναι έως 25 ετών δεν θα καταβάλλουν φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών ο φορολογικός συντελεστής στο κλιμάκιο από 10.001 έως 20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9%.

Φορολογικό όφελος έως 3.300 ευρώ για τρίτεκνους

Πρόσθετες ελαφρύνσεις προβλέπονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες με εξαρτώμενα παιδιά, με το ύψος του οφέλους να διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, το φορολογικό όφελος διαμορφώνεται:

Από 200 έως 2.000 ευρώ για επαγγελματίες με ένα παιδί.

Από 300 έως 2.400 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά.

Από 650 έως 3.300 ευρώ για τρίτεκνους.

Με τις αλλαγές αυτές, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι αναμένεται να δουν μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις το 2027, με το τελικό όφελος να εξαρτάται από το εισόδημα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τη φορολογική τους συνέπεια.