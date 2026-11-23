Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με νέες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις αναμένεται να βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, καθώς οι εισφορές προς τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,8%, ακολουθώντας την πορεία του πληθωρισμού.

Το οριστικό ποσοστό αναπροσαρμογής θα προσδιοριστεί τον Δεκέμβριο, με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη βάση για το 2026. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Οκτώβριο, έναντι 3,6% τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την εκτίμηση για αύξηση εισφορών κοντά στο 3,8%.

Γιατί παραμένει η σύνδεση με τον πληθωρισμό

Η αναπροσαρμογή των εισφορών με βάση τον πληθωρισμό εφαρμόζεται από το 2023, παρότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη σταδιακή αντικατάστασή της από έναν νέο δείκτη μεταβολής των μισθών.

Ο συγκεκριμένος δείκτης θα αποτυπώνει τις ετήσιες μεταβολές των αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας, καλύπτοντας τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αναβληθεί επανειλημμένα. Παρότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2025, το υπουργείο Εργασίας έχει μεταθέσει την ενεργοποίησή του για το 2028.

Η διατήρηση του πληθωρισμού ως βάσης υπολογισμού περιορίζει τις αυξήσεις σε σχέση με εκείνες που θα προέκυπταν από τον δείκτη μισθών. Ενδεικτικά, το 2026 οι εισφορές αυξήθηκαν κατά 2,5%, αντί για 6%, ενώ για το 2027 η εκτιμώμενη αναπροσαρμογή 3,8% υπολείπεται του 4,8% που θα προέκυπτε από τις μισθολογικές μεταβολές.

Οι νέες εισφορές από τον Ιανουάριο του 2027

Εφόσον επιβεβαιωθεί αύξηση 3,8%, οι μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ασφαλιστική κατηγορία 2026 2027 (εκτίμηση) 1η 250,77 € 260,30 € 2η 300,93 € 312,37 € 3η 360,63 € 374,33 € 4η 433,47 € 449,94 € 5η 519,45 € 539,19 € 6η 675,87 € 701,55 €

Για τους νέους επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη πενταετία από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, η ειδική εισφορά προβλέπεται να αυξηθεί από 150,46 σε 156,18 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση Pensions Outlook 2026 του ΟΟΣΑ, οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων αντιστοιχούν περίπου στο 16% του μέσου εισοδήματός τους, έναντι 20% για τους μισθωτούς.

Παράλληλα, οκτώ στους δέκα επαγγελματίες επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, γεγονός που συνδέεται με χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Αυξήσεις και σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

Αντίστοιχη αναπροσαρμογή, της τάξης του 3,8%, αναμένεται και στις εισφορές για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Για την επικουρική ασφάλιση, η πρώτη κατηγορία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 48,34 ευρώ, από 46,57 ευρώ, η δεύτερη στα 58,26 ευρώ, από 56,13 ευρώ, και η τρίτη στα 69,42 ευρώ, από 66,88 ευρώ.

Στον κλάδο εφάπαξ, η πρώτη κατηγορία προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 32,23 ευρώ, από 31,05 ευρώ, η δεύτερη στα 38,43 ευρώ, από 37,02 ευρώ, και η τρίτη στα 45,86 ευρώ, από 44,18 ευρώ.

Η συνολική επιβάρυνση γίνεται μεγαλύτερη για όσους καταβάλλουν εισφορές και στους τρεις κλάδους. Ενδεικτικά, δικηγόρος που έχει επιλέξει την τρίτη κατηγορία κύριας ασφάλισης, την πρώτη επικουρικής και τη δεύτερη εφάπαξ θα κληθεί, με βάση το σενάριο του 3,8%, να πληρώσει 202,56 ευρώ περισσότερα σε ετήσια βάση.

Εφόσον επιλέγει την έκτη κατηγορία κύριας ασφάλισης, η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση θα φτάσει τα 346,32 ευρώ.