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Σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.800 ευρώ ετησίως, φέρνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 η νέα φορολογική ρύθμιση για τους τρίτεκνους, καθώς μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Η αλλαγή, που προβλέπεται στον νόμο 5355/2026 και αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, αφορά φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα και επεκτείνει σε αυτούς την ευνοϊκή μεταχείριση που ήδη εφαρμόζεται για τους πολύτεκνους.

Με τη νέα ρύθμιση, το πραγματικό αφορολόγητο όριο για τρίτεκνο μισθωτό αυξάνεται από τα 14.364 ευρώ στα 25.364 ευρώ, καθώς ο μηδενισμός των δύο πρώτων φορολογικών κλιμακίων συνδυάζεται με την ισχύουσα μείωση φόρου.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μισθωτός με τρία εξαρτώμενα παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 620 ευρώ, από το 2027 δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο εισοδήματος για τις συγκεκριμένες αποδοχές.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για όσους βρίσκονται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Ενδεικτικά, τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει τον φόρο του να μειώνεται από τα 2.820 στα 1.020 ευρώ, εξοικονομώντας 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα παρέμβαση αναμένεται να ωφελήσει περίπου 86.927 τρίτεκνους φορολογουμένους, από τους συνολικά 152.039 που έχουν καταγραφεί.

Πόσο μειώνεται ο φόρος για εισοδήματα 15.000, 20.000 και 25.000 ευρώ

Το οικονομικό όφελος εξαρτάται από το φορολογητέο εισόδημα και από το εάν πρόκειται για μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία.

Για τους μισθωτούς με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι αλλαγές διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Φόρος 2026 Φόρος 2027 Ετήσιο όφελος 15.000 € 70 € 0 € 70 € 20.000 € 620 € 0 € 620 € 25.000 € 1.720 € 0 € 1.720 € 30.000 € 2.820 € 1.020 € 1.800 €

Τα ποσά αφορούν τρίτεκνο μισθωτό άνω των 30 ετών με τρία εξαρτώμενα τέκνα, αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτή εργασία και χωρίς άλλες ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη μείωση φόρου του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του μισθωτού με εισόδημα 25.000 ευρώ. Παρότι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής εφαρμόζεται μόνο έως τις 20.000 ευρώ, ο τελικός φόρος μηδενίζεται και σε αυτή την περίπτωση, λόγω της πρόσθετης μείωσης φόρου που προβλέπεται για τους γονείς με τρία παιδιά.

Παράδειγμα 1: Τρίτεκνος με εισόδημα 15.000 ευρώ

Ένας εργαζόμενος με τρία εξαρτώμενα παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος 70 ευρώ.

Από το 2027, με τον μηδενισμό των δύο πρώτων φορολογικών κλιμακίων, η συγκεκριμένη επιβάρυνση καταργείται. Ο φόρος διαμορφώνεται σε μηδέν, με ετήσιο όφελος 70 ευρώ.

Η ελάφρυνση είναι σχετικά περιορισμένη, επειδή ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ήδη επωφελείται από τη μείωση φόρου λόγω των τριών εξαρτώμενων παιδιών.

Παράδειγμα 2: Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ

Μεγαλύτερη είναι η διαφορά για εργαζόμενο με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ. Με τη σημερινή φορολογική κλίμακα, ο ετήσιος φόρος ανέρχεται σε 620 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το σύνολο του συγκεκριμένου εισοδήματος υπάγεται στους μηδενικούς συντελεστές, με αποτέλεσμα ο φόρος να καταργείται. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 620 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 51,67 ευρώ τον μήνα εάν κατανεμηθεί ισόποσα σε δωδεκάμηνη βάση.

Για εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνει 14 μισθολογικές καταβολές, η αντίστοιχη μέση ελάφρυνση ανά καταβολή είναι περίπου 44,29 ευρώ, με την πραγματική παρακράτηση να εξαρτάται από τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας.

Παράδειγμα 3: Τρίτεκνος με εισόδημα 25.000 ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος για φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 25.000 ευρώ. Με την κλίμακα του 2026, ο εργαζόμενος επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 1.720 ευρώ.

Από το 2027, οι πρώτες 20.000 ευρώ φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, ενώ για τις επόμενες 5.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 20%. Έτσι, ο αρχικός φόρος διαμορφώνεται σε 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης μείωσης φόρου για τα τρία εξαρτώμενα τέκνα, η τελική επιβάρυνση μηδενίζεται. Το συνολικό όφελος για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο φτάνει τα 1.720 ευρώ τον χρόνο.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 143,33 ευρώ τον μήνα σε δωδεκάμηνη βάση, ή περίπου 122,86 ευρώ ανά καταβολή εάν το ποσό κατανεμηθεί σε 14 μισθούς.

Γιατί το πραγματικό αφορολόγητο φτάνει τις 25.364 ευρώ

Η νέα νομοθεσία προβλέπει μηδενικό φορολογικό συντελεστή για το εισόδημα έως τις 20.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο μισθωτός αρχίζει να πληρώνει φόρο αμέσως μόλις υπερβεί αυτό το ποσό. Για τους μισθωτούς εξακολουθεί να εφαρμόζεται η μείωση φόρου που προβλέπει το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η βασική μείωση ανέρχεται σε 1.340 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα παιδιά και περιορίζεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ.

Ο συνδυασμός της νέας κλίμακας με τη συγκεκριμένη μείωση οδηγεί σε ουσιαστικό αφορολόγητο εισόδημα περίπου 25.364 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας τρίτεκνος μισθωτός με φορολογητέες αποδοχές έως το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να έχει μηδενική τελική επιβάρυνση από τον φόρο εισοδήματος μισθωτής εργασίας.

Πάντως, η απαλλαγή από τον φόρο δεν σημαίνει απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές ή από άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

Τι κερδίζουν οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες

Η νέα φορολογική κλίμακα αφορά και τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η επίδρασή της είναι διαφορετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς στα επιχειρηματικά κέρδη δεν εφαρμόζεται η ίδια μείωση φόρου που ισχύει για τους μισθωτούς.

Αυτό σημαίνει ότι για φορολογητέα κέρδη έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται, αλλά για μεγαλύτερα ποσά αρχίζει να υπολογίζεται φόρος στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το όριο.

Τα παραδείγματα έχουν ως εξής:

Ετήσια φορολογητέα κέρδη Φόρος 2026 Φόρος 2027 Ετήσιο όφελος 15.000 € 1.350 € 0 € 1.350 € 20.000 € 1.800 € 0 € 1.800 € 25.000 € 2.800 € 1.000 € 1.800 € 30.000 € 3.800 € 2.000 € 1.800 €

Τα παραδείγματα αφορούν αποκλειστικά τον φόρο εισοδήματος επί των αναφερόμενων φορολογητέων κερδών, χωρίς προκαταβολή φόρου, ασφαλιστικές εισφορές, τεκμαρτές προσαρμογές ή άλλες ειδικές επιβαρύνσεις.

Έτσι, ένας τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με κέρδη 15.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 1.350 ευρώ, από το 2027 δεν θα έχει φόρο εισοδήματος για το συγκεκριμένο ποσό.

Αντίστοιχα, με κέρδη 20.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ. Για κέρδη 25.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από τις 2.800 στις 1.000 ευρώ, προσφέροντας και πάλι όφελος 1.800 ευρώ.

Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, πάντως, το ποσό επί του οποίου τελικά υπολογίζεται ο φόρος μπορεί να επηρεάζεται από το σύστημα ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τις σχετικές εξαιρέσεις ή μειώσεις.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους δικαιούχους

Η ημερομηνία από την οποία θα γίνει αισθητή η φορολογική ελάφρυνση διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του φορολογουμένου. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι νέοι συντελεστές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα δουν χαμηλότερη παρακράτηση φόρου στη μισθοδοσία τους. Συνεπώς, η φορολογική ελάφρυνση θα αποτυπωθεί σταδιακά στις καθαρές αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του 2027.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αντίστοιχη μείωση θα προκύψει κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2028, που θα αφορούν τα εισοδήματα του 2027. Επομένως, δεν προβλέπεται ξεχωριστή αίτηση ή καταβολή επιδόματος, καθώς πρόκειται για μόνιμη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.

Ποια παιδιά θεωρούνται εξαρτώμενα

Καθοριστική προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι ο φορολογούμενος να έχει τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Η νομοθεσία δεν αρκείται στο γεγονός ότι κάποιος είναι γονέας τριών παιδιών. Εξετάζει εάν τα παιδιά εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην κατηγορία των εξαρτώμενων τέκνων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Τα άγαμα ανήλικα παιδιά.

Τα άγαμα παιδιά έως 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές δομές.

Τα άγαμα παιδιά έως 25 ετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.

Τα παιδιά έως 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Τα παιδιά με αναπηρία που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις του νόμου.

Για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα εφαρμόζονται επίσης εισοδηματικές προϋποθέσεις, ενώ ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι ένας γονέας τριών παιδιών, από τα οποία το ένα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, εργάζεται και δεν θεωρείται πλέον εξαρτώμενο μέλος, δεν μπορεί αυτομάτως να χρησιμοποιήσει την κλίμακα των τριτέκνων.

Στην περίπτωση αυτή, η φορολογική του αντιμετώπιση εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Τι ισχύει όταν εργάζονται και οι δύο γονείς

Η νέα φορολογική μεταχείριση αφορά το ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε δικαιούχου και όχι ένα ενιαίο οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι σε οικογένεια όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, η μείωση μπορεί να επηρεάσει χωριστά τη φορολόγηση του καθενός, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εξαρτώμενων παιδιών.

Για παράδειγμα, εάν και οι δύο γονείς έχουν φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία 20.000 ευρώ ο καθένας και αναγνωρίζονται φορολογικά τα τρία εξαρτώμενα τέκνα, η μείωση φόρου μπορεί να ανέλθει σε 620 ευρώ για τον καθένα.

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό οικογενειακό όφελος μπορεί να φτάσει τα 1.240 ευρώ ετησίως.

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φορολογική κατάσταση των δύο γονέων και την αναγνώριση των παιδιών στη δήλωση.

Πόσες οικογένειες θα ωφεληθούν

Σύμφωνα με την εξειδίκευση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τους 152.039 φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα τέκνα, περίπου 86.927 αναμένεται να έχουν άμεση μείωση φόρου.

Από αυτούς, περίπου 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δεν εμφανίζουν άμεσο όφελος από τη συγκεκριμένη αλλαγή, κυρίως επειδή βρίσκονται ήδη κάτω από το υφιστάμενο αφορολόγητο όριο ή δεν έχουν αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση προς μείωση.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 55 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής, στα 107 εκατ. ευρώ για το 2028 και στα 90 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης, με την οποία διαφοροποιούνται οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες, το ουσιαστικό όφελος από το 2027 είναι ότι μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών ή των κερδών τους θα παραμένει αφορολόγητο, με τη μεγαλύτερη μείωση να φτάνει τα 1.800 ευρώ ανά φορολογούμενο ετησίως, σύμφωνα με τα παραδείγματα της νέας κλίμακας.