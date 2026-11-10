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Τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις ημέρες ασφάλισης που τους υπολείπονται για τη συνταξιοδότηση έχουν οι μισθωτοί μέσω της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους. Με τη διαδικασία αυτή, ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει ο ίδιος την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να καλύψει τον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ωστόσο, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στον e-ΕΦΚΑ.

Εφόσον υποβάλει την αίτησή του μέσα σε έναν χρόνο από την τελευταία ημέρα ασφάλισής του, απαιτείται να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη ασφάλισης, δηλαδή 1.500 ημέρες. Από αυτές, τουλάχιστον 300 ημέρες, που αντιστοιχούν σε ένα έτος, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αν η αίτηση κατατεθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ασφάλιση, ο απαιτούμενος χρόνος αυξάνεται στα 10 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλαδή 3.000 ημέρες. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι χρόνοι ασφάλισης που εμπίπτουν στις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει κριθεί ικανός για εργασία, βάσει γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Τέλος, δεν πρέπει να υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές από την υποχρεωτική ασφάλιση. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Ποιους κλάδους ασφάλισης μπορεί να επιλέξει

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους κλάδους στους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει να ασφαλίζεται.

Συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέξει τον κλάδο σύνταξης, τον κλάδο περίθαλψης ή και τους δύο, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Πόσο κοστίζει η προαιρετική ασφάλιση

Στην περίπτωση των μισθωτών, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το σύνολο των εισφορών που, υπό κανονικές συνθήκες, καταβάλλονται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη.

Το ύψος της εισφοράς υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, το οποίο σήμερα διαμορφώνεται στο 20%.

Οι μηνιαίες εισφορές πρέπει να εξοφλούνται μέσα στις ίδιες προθεσμίες που προβλέπονται για τις εισφορές της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, επιβάλλονται οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις που ισχύουν και για την υποχρεωτική ασφάλιση.

Εάν μια μηνιαία εισφορά παραμείνει απλήρωτη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή, χάνεται η δυνατότητα καταβολής της.

Πότε διακόπτεται η προαιρετική ασφάλιση

Ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης με σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή ισχύει από τον επόμενο μήνα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις στις οποίες η διακοπή γίνεται υποχρεωτικά.

Αυτό συμβαίνει όταν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή λάβει σύνταξη αναπηρίας επ’ αόριστον. Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται επίσης εάν αναλάβει εργασία, ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα που συνεπάγεται υποχρεωτική υπαγωγή στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε περίπτωση θανάτου.

Επιστρέφονται οι εισφορές;

Κατά κανόνα, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την προαιρετική ασφάλιση δεν επιστρέφονται.

Εξαίρεση προβλέπεται στις περιπτώσεις αναστολής της ασφάλισης, όπως όταν χορηγείται σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου ή επιδότηση ασθενείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών που έχει καταβάλει, χωρίς τόκους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.