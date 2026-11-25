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Σε νέα εποχή περνά η διαδικασία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς καθιερώνεται η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Ειδικότερα, από τις 2 Νοεμβρίου η νέα διαδικασία εφαρμόζεται στις αιτήσεις για σύνταξη γήρατος, ενώ από τις 9 Νοεμβρίου επεκτείνεται και στις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου. Με την αλλαγή αυτή καταργείται η μέχρι πρότινος χειρόγραφη υποβολή των αιτημάτων.

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας ασφαλισμένος να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση είναι να έχει προηγηθεί η επίσημη διακοπή της υπαλληλικής του σχέσης με το Δημόσιο. Η αποχώρηση μπορεί να οφείλεται σε παραίτηση, συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, λόγους υγείας, αποστρατεία ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία λύσης της υπηρεσιακής σχέσης.

Πώς υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση

Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης θα πρέπει να επισκεφθούν την επίσημη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ, στη διεύθυνση www.e-efka.gov.gr.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή καταχώριση των στοιχείων του.

Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», να επιλέξει την κατηγορία «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και να μεταβεί στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής». Από εκεί επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή.

Αφού αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα, ο ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει την κατηγορία αίτησης που ανταποκρίνεται στην περίπτωσή του, όπως για παράδειγμα την «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος», και να προχωρήσει στη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει πρόβλημα με τα προσωπικά στοιχεία

Εάν κατά την ηλεκτρονική διαδικασία προκύψει πρόβλημα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος, απαιτείται προηγουμένως η διόρθωση ή επικαιροποίησή τους. Η σχετική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας ή με φυσική παρουσία στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου του υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ που εξυπηρετεί την περιοχή κατοικίας του ασφαλισμένου.

Απαραίτητη η κατάθεση της αίτησης στην υπηρεσία

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής δεν σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Μετά την οριστική καταχώριση, ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να εκτυπώσει την αίτησή του και να την παραδώσει στην υπηρεσία όπου εργαζόταν, προκειμένου να προχωρήσει η συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο είναι απαραίτητο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού φακέλου.

Προσοχή στην ημερομηνία υποβολής

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ως προς τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, καθώς ενδεχόμενα λάθη ή καθυστερήσεις ενδέχεται να έχουν οικονομικές συνέπειες για τον ασφαλισμένο. Η ημερομηνία υποβολής μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και, κατ’ επέκταση, τα ποσά που δικαιούται να λάβει ο συνταξιούχος.

Για τον λόγο αυτό, οι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση από την υπηρεσία τους καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τόσο τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο και τις ημερομηνίες που συνδέονται με την αίτησή τους, ώστε να αποφύγουν πιθανή απώλεια δικαιωμάτων ή οικονομικών παροχών.