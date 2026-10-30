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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, με περίπου 300.000 υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από την οριστική υποβολή, καθώς η αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων δεν σημαίνει ότι η δήλωση είναι απαραίτητα πλήρης.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν αναλυτικά τις πληροφορίες που έχουν μεταφερθεί στο σύστημα και να προσθέσουν όσα στοιχεία δεν έχουν αντληθεί αυτομάτως.

Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της δήλωσης παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο, ακόμη και όταν τα δεδομένα προέρχονται από διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) καθορίζεται από την επαγγελματική ιδιότητα και τη θέση κάθε προσώπου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του ν. 5026/2023.

Στις κατηγορίες των υπόχρεων περιλαμβάνονται:

Πολιτικά πρόσωπα και αιρετοί , ανάλογα με τη θέση που κατέχουν.

, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν. Δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη της δημόσιας διοίκησης που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις. Δικαστικοί λειτουργοί και άλλες κατηγορίες προσώπων που ορίζει η νομοθεσία.

και άλλες κατηγορίες προσώπων που ορίζει η νομοθεσία. Επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όταν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Η υπαγωγή στη διαδικασία δεν αφορά αδιακρίτως όλους όσοι ανήκουν σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο, αλλά εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ιδιότητα και τις νομοθετικές προϋποθέσεις.

Εκτός από τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και η υποβολή Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ).

Ανάλογα με την περίπτωση, οι υποχρεώσεις δήλωσης επεκτείνονται και σε στοιχεία που αφορούν συζύγους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και ανήλικα τέκνα.

Τα περιουσιακά στοιχεία που χρειάζονται έλεγχο

Το σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας είναι η επαλήθευση των στοιχείων που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δήλωση.

Παρότι η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα δεδομένα από διαθέσιμες πηγές, δεν αποκλείεται να υπάρχουν ελλείψεις, ασυμφωνίες ή πληροφορίες που απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον υπόχρεο.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά:

Τραπεζικοί λογαριασμοί και καταθέσεις , ακόμη και όταν ο υπόχρεος εμφανίζεται ως συνδικαιούχος.

, ακόμη και όταν ο υπόχρεος εμφανίζεται ως συνδικαιούχος. Επενδυτικά προϊόντα , όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια. Ακίνητα και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα που υπόκεινται σε δήλωση.

που υπόκεινται σε δήλωση. Οχήματα και εταιρικές συμμετοχές .

. Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο προβλέπεται σχετική υποχρέωση.

Εάν εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, οι απαραίτητες διορθώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Η ύπαρξη προσυμπληρωμένων πεδίων δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών.

Διορθώσεις μετά την προθεσμία – Τι προβλέπεται

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει, υπό τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις, δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης για διάστημα ενός μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Ωστόσο, το περιθώριο αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παράταση της αρχικής προθεσμίας.

Οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμπρόθεσμα και να βεβαιωθούν ότι η δήλωσή τους έχει οριστικοποιηθεί επιτυχώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η έγκαιρη υποβολή, σε συνδυασμό με τον προσεκτικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή εκκρεμοτήτων και την ορθή εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.