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Νέο, σταθερό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες καθιερώνει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή, βάζοντας τέλος στη σύνδεση της καταληκτικής προθεσμίας με ενδεχόμενες παρατάσεις των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι υπόχρεοι θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για να οριστικοποιούν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σαφούς και προβλέψιμου πλαισίου, ώστε όσοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες να γνωρίζουν εγκαίρως την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές στο φορολογικό ημερολόγιο.

Το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις δηλώσεις του 2026, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025.

Πότε ανοίγει η διαδικασία και πότε λήγει η προθεσμία

Με βάση την προτεινόμενη διάταξη, η περίοδος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πότε θα ολοκληρώνεται η φορολογική διαδικασία, η τελική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες θα είναι πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση που αποφασιστεί παράταση για την υποβολή των εντύπων Ε1, δεν θα μετατίθεται αυτομάτως και η προθεσμία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Η αλλαγή επιτρέπει στους υπόχρεους να προγραμματίζουν εγκαίρως τις κινήσεις τους, να συγκεντρώνουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και να προχωρούν στην οριστική υποβολή των δηλώσεών τους μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η αποσύνδεση των δύο διαδικασιών περιορίζει την αβεβαιότητα που μπορούσαν να προκαλέσουν οι μεταβολές στις φορολογικές προθεσμίες.

Τι παραμένει αμετάβλητο για τις αρχικές δηλώσεις

Η νέα τροπολογία δεν επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες δηλώσεων Πόθεν Έσχες, καθώς αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης.

Για τις αρχικές δηλώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανόνες, χωρίς καμία μεταβολή στο χρονικό περιθώριο υποβολής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης δημιουργείται όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει για πρώτη φορά αξίωμα, καθήκοντα ή επαγγελματική θέση που υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο του Πόθεν Έσχες.

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής εξακολουθεί να υπολογίζεται αυτοτελώς, χωρίς να συνδέεται με τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις ή με τη νέα καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου.

Επομένως, η βασική αλλαγή που εισάγεται αφορά τον ετήσιο κύκλο δηλώσεων, για τον οποίο θεσπίζεται πλέον μία ενιαία και σταθερή ημερομηνία ολοκλήρωσης.