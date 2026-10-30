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Η ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Ισότητας Φύλων, Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Συνομοσπονδίας και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και των συνδικάτων, θέτει στη διάθεσή τους την Εγκύκλιο και τον Πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Τα δύο κείμενα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση και την άσκηση των νέων ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, την ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης για την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας στην εργασία.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει με έμφαση ότι η πραγματική κατοχύρωση της ίσης αμοιβής δεν μπορεί να επαφίεται σε μονομερείς εργοδοτικές ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να προωθείται και να εξασφαλίζεται μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Οι ΣΣΕ αποτελούν το κορυφαίο θεσμικό εργαλείο για τον καθορισμό δίκαιων, διαφανών και ουδέτερων ως προς το φύλο όρων αμοιβής και βέβαια επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η διασφάλιση της διαφάνειας στις αποδοχές οφείλει να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενισχύοντας τη δέσμευση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας (Ν. 5278/2026) για την επίτευξη όχι τυπικά του στόχου, αλλά της υποχρέωσης κάλυψης του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ διεκδικεί την αξιολόγηση της νομοθεσίας και των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στους όρους αμοιβής και εργασίας με θεσμική εργατική συμμετοχή και διαφάνεια, μέσω της άμεσης επαναλειτουργίας του Τμήματος Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και την άρση του εργατικού αποκλεισμού μέσω της συμμετοχής της στο Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων.

Ολόκληρος ο οδηγός εδώ.