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Μια νέα δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης, με συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει τα 1.475 ευρώ, ανοίγεται για ανέργους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στη μελισσοκομία και να διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης ή δημιουργίας δικής τους δραστηριότητας στον κλάδο.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει 295 ώρες εκπαίδευσης και απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη υποβολή της αίτησης. Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, χωρίς δυνατότητα νέων αιτήσεων μετά την εκπνοή της.

Η δράση υλοποιείται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνολικά 20 άνεργοι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι κατοικούν είτε στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων είτε σε όμορους δήμους.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 και, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Κατάρτιση 295 ωρών και επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια βασική εισαγωγή στη μελισσοκομία, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που συνδέονται τόσο με την παραγωγή όσο και με την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες για την εκτροφή και τη σωστή διαχείριση των μελισσιών, καθώς και για την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων.

Παράλληλα, η κατάρτιση θα περιλαμβάνει αντικείμενα που αφορούν την τυποποίηση, τη συσκευασία και την προώθηση των προϊόντων στην αγορά, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στις δυνατότητες δημιουργίας νέας επιχείρησης, καθώς θα παρουσιαστούν διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από όσους επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται ακόμη εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με στόχο την ασφαλή άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας και τη σωστή αντιμετώπιση των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται.

Για κάθε ώρα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά. Με δεδομένη τη συνολική διάρκεια των 295 ωρών, το ποσό μπορεί να ανέλθει έως τα 1.475 ευρώ ανά συμμετέχοντα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Μαθήματα με φυσική παρουσία

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Ελληνικό, σε χώρους που παραχωρούνται από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.

Η φυσική παρουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα αντικείμενο όπως η μελισσοκομία, καθώς η κατάρτιση συνδέεται με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι δύσκολο να μεταδοθούν αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να εξοικειωθούν περισσότερο με τις πραγματικές συνθήκες της δραστηριότητας και με τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η συστηματική διαχείριση ενός μελισσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή τους, καθώς και για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης θα χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων.

Για την ηλεκτρονική υποβολή χρησιμοποιείται η διεύθυνση kdvm.ioannina@dypa.gov.gr.

Για όσους επιλέξουν την αυτοπρόσωπη κατάθεση, το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ιωαννίνων–Αθηνών, Τ.Κ. 45500, ενώ για πληροφορίες είναι διαθέσιμο το τηλέφωνο 26510 48063.

Η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 4η Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00 και μετά τη συγκεκριμένη ώρα η διαδικασία υποβολής θα κλείσει.

Για τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν μια διέξοδο προς τον πρωτογενή τομέα, το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια επιδοτούμενη εκπαιδευτική ευκαιρία, αλλά και ως ένα πρώτο βήμα για επαγγελματική δραστηριοποίηση στη μελισσοκομία, έναν κλάδο που συνδέει την παραγωγή με τη μεταποίηση και την απευθείας διάθεση προϊόντων.

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