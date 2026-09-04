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Σε «βαρόμετρο» για τα επόμενα επενδυτικά βήματα του ομίλου Quest φαίνεται να εξελίσσεται η υπόθεση της ACS, για την οποία ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα.

Το δεύτερο και οριστικό deadline για την απάντηση της γερμανικής GLS σχετικά με το εάν θα ασκήσει τελικά ή όχι το δικαίωμά της για την εξαγορά του υπολοίπου 80% της ελληνικής εταιρείας ταχυμεταφορών – και leader του κλάδου της- εκπνέει στις 30/10/2026, δηλαδή σε λιγότερο από 2 μήνες από τώρα, αλλά ακόμα δεν προκύπτει νεότερη ενημέρωση, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη.

Το θέμα της ACS απασχόλησε, όπως ήταν φυσικό, τους αναλυτές και τη διοίκηση στο χθεσινό call για την καθιερωμένη ενημέρωση γύρω από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 και τις προοπτικές του group.

Για άλλη μια φορά όμως τα στελέχη της Quest παρέπεμψαν στις αποφάσεις της GLS, που έχει αποκτήσει από το φθινόπωρο του 2024 το 20% της ACS έναντι τιμήματος 74 εκατ. ευρώ και αν το θελήσει, κάνει δικό της το 100%, με την καταβολή ενός προσυμφωνημένου ποσού ύψους 296 εκατ. ευρώ.

Πέρσι, η πρώτη προθεσμία (31/10/2025) παρήλθε άκαρπη, αφού η GLS δεν ενεργοποίησε την οψιόν για το εναπομείναν 80%. Η διαφορά είναι ότι τώρα πλησιάζει το «τέλος χρόνου» και αν οι υποψήφιοι αγοραστές δεν προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του deal, η Quest έχει το δικαίωμα επαναγοράς του αρχικού 20%, με ένα παραπλήσιο ποσό, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο CEO του ομίλου Απόστολος Γεωργαντζής.

Αυτονόητα, εάν η GLS πει το «ναι», η Quest θα εξασφαλίσει ένα πολύ υψηλό επιπλέον ποσό -πέρα από την υφιστάμενη ρευστότητά της- που θα την βοηθήσει στην υλοποίηση νέων μεγάλων επενδύσεων, αλλά και να ανταμείψει περαιτέρω τους μετόχους της, με νέα διανομή μερίσματος.

Δεν έδειξε ωστόσο να προβληματίζεται η διοίκηση, εάν και εφόσον τεθεί ζήτημα επαναγοράς του ποσοστού της ACS που πούλησε προς την GLS:

«Η συμφωνία μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα και αν δεν ασκήσει το δικαίωμά της η GLS θα το κάνουμε. Διότι θεωρούμε την ACS μια πολύ καλή εταιρεία, με μεγάλες προοπτικές. Θα ξέρουμε προς το τέλος του Οκτωβρίου. Η απόφαση είναι στο χέρι της GLS. Αν προχωρήσει η υπόθεση της ACS, αυτό θα μας αποφέρει άφθονη ρευστότητα για να πραγματοποιήσουμε νέες επενδύσεις».

Στο μέλλον για τη Fourlis

Θεωρητικά, η πιθανή πώληση όλης της ACS και η εξασφάλιση ενός επιπρόσθετου ποσού 296 εκατ. ευρώ στο budget της Quest, θα άφηνε «ανοικτά» πολλά ενδεχόμενα, όπως για παράδειγμα αυτό της αύξησης της σημερινής μειοψηφικής μετοχικής συμμετοχής του ομίλου στην Fourlis (όπου διατηρεί το 12,56%).

Η διοίκηση απάντησε προσεκτικά στις ερωτήσεις που δέχθηκε, εξήγησε ότι στο συγκεκριμένο timing δεν συμπεριλαμβάνεται στις αποφάσεις της μια άμεση αύξηση του μετοχικού μεριδίου της Quest στη Fourlis και ότι θεωρητικά θα μπορούσε μελλοντικά να εξετάσει το ενδεχόμενο «μιας βαθύτερης εταιρικής σχέσης».

Σε ερώτηση για πιθανή είσοδο του ομίλου στο real estate – λόγω της εμπλοκής του βασικού μετόχου της κ.Φέσσα στον κλάδο με την BriQ – και μια συνεργασία με τη Fourlis λόγω Trade Estates, η διοίκηση ανέφερε ότι αυτό δεν σχετίζεται με το outlook της Quest.

Επενδύσεις 40-50 εκατ. ευρώ

Σε προηγούμενη ενημέρωση των αναλυτών, η διοίκηση του ομίλου Quest είχε προσδιορίσει το προβλεπόμενο ύψος των φετινών της νέων επενδύσεων ή εξαγορών άλλων εταιρειών στους κλάδους των δραστηριοτήτων της (ή και σε κάτι νέο, αν βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία) σε ένα ποσό 60 εκατ. ευρώ για το 2026.

Χθες, ο CFO Μάρκος Μπιτσάκος παραδέχθηκε ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, όλοι περιμένουν ότι ο «λογαριασμός» θα κυμανθεί σε κάπως χαμηλότερα επίπεδα, μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ. Εξήγησε μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου δαπανήθηκαν περί τα 32-33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,2 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν από την Quest για να «χτίσει» τη μετοχική της θέση στη Fourlis και άλλα 3,5 εκατ. ευρώ περίπου σε υποδομές της ACS και στην ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου των smart lockers της θυγατρικής στις ταχυμεταφορές.

Πάντα υπάρχει, όπως είπε, το περιθώριο για ορισμένες νέες εξαγορές, μικρότερου μεγέθους.

Ανεκτέλεστο 3-5 ετών

Απαντώντας σε ερώτηση για το «χρυσό» ανεκτέλεστο των 650 + εκατ. ευρώ της θυγατρικής στην πληροφορική Uni Systems, που σαφώς συσχετίζεται με έργα της μετά RRF εποχής, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Quest, κ.Γεωργαντζής διευκρίνισε ότι ο «φόρτος» αυτός δεν αναλογεί «ούτε σε… ένα χρόνο, ούτε και σε 10»:

«Είναι έργα που θα υλοποιηθούν τα περισσότερα εντός 3-4 ετών και ορισμένα σε 5.

Οπότε μιλάμε για ένα διάστημα 3-5 ετών. Αλλά το ύψος του ανεκτέλεστου υπολοίπου μεταβάλλεται συνεχώς και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την ροή αυτών των έργων. Άλλα ολοκληρώνονται και παραδίδονται, άλλα υπογράφονται και τα προσθέτουμε στο backlog…».

Συμπλήρωσε ότι η διοίκηση αισιοδοξεί για τα περιθώρια κέρδους στους τομείς της πληροφορικής και των ταχυμεταφορών και επίσης ότι η ισχυρή ζήτηση θα συνεχιστεί για τον τεχνολογικό κλάδο και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, εντός και εκτός Ελλάδας, για νέα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με την άμυνα (Defence Tech) να «ανεβάζει ταχύτητες».

Αποχώρηση από Ρουμανία;

Στις εμπορικές δραστηριότητες αντιστοιχεί η «μερίδα του λέοντος» (506,993 εκατ. ευρώ) από τις συνολικές πωλήσεις του ομίλου, με εξαίρεση τη Ρουμανία λόγω της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην τοπική αγορά.

«Οι δυσκολίες στην Ρουμανία παραμένουν, τόσο λόγω της πολιτικής κατάστασης, όσο και της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος LEI με σημαντικό αντίκτυπο στο χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και της σημαντικής μείωσης στην αγορά των προϊόντων που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Έμφαση δίνεται στην συγκράτηση των ζημιών που είναι αποτέλεσματων μειωμένων πωλήσεων. Παράλληλα επεξεργαζόμαστε πλάνο αποχώρησης από την αγορά αυτή, σε συνεννόηση με τη Xiaomi.», αναφέρεται ανάμεσα σε πολλά άλλα στην πολυσέλιδη έκθεση του ομίλου.

Πέρα από την εμπορική δραστηριότητά της πάντως η Quest διατηρεί επιτυχημένη πολυετή παρουσία στη ρουμανική αγορά στον κλάδο της πληροφορικής μέσω θυγατρικής της Uni Systems.

Για την iSquare και το οικοσύστημα Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, το Α’ εξάμηνο του 2026 ήταν θετικό με αύξηση πωλήσεων 11% και αυξημένη κερδοφορία.

Στο Β’ εξάμηνο αναμένονται εντούτοις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των προϊόντων της Apple, λόγω της έλλειψης των chip μνημών και επεξεργαστών, που προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά…

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ προβλέπονται έσοδα μόλις 1 εκατ. ευρώ, λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7 MW και της αποεπένδυσης, ουσιαστικά, από αυτόν…

* Υπενθυμίζεται, ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Quest στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 750 εκατ. ευρώ, με κέρδη EBITDA 52,9 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 39,2 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους 28 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 25,5 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 9,8%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 11,2%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 19,2%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) 25,2%.

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