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Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους προβλέπει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο σχήμα των 72 δόσεων.

Η σχετική νομοθετική διάταξη έχει στόχο να ψηφιστεί στις αρχές Νοεμβρίου και να ενεργοποιηθεί στα μέσα του ίδιου μήνα. Το νέο πλαίσιο θα καλύπτει οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027, αντί του Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις

Δυνατότητα υπαγωγής θα έχουν τόσο οι οφειλέτες που βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων όσο και εκείνοι που θα ενταχθούν σε αυτή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν θα γίνεται αυτόματα, καθώς θα απαιτείται νέα ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου το ανεξόφλητο υπόλοιπο να επανυπολογιστεί με βάση τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Η επέκταση της ρύθμισης συνδέεται με τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, διευρύνοντας το προηγούμενο χρονικό όριο που αφορούσε χρέη έως το τέλος του 2023. Για νεότερες οφειλές προβλέπεται η αξιοποίηση της πάγιας ρύθμισης.

Πόσο μειώνεται η μηνιαία δόση

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου σχήματος είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής από τα έξι στα δέκα χρόνια, περιορίζοντας τη μηνιαία επιβάρυνση έως και 40%. Η ελάχιστη δόση προβλέπεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται, σύμφωνα με το σχέδιο, στο 5,84%.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα οφειλής 40.000 ευρώ. Με βάση τα ποσά που παρατίθενται στο σχέδιο, η αποπληρωμή σε 72 δόσεις συνεπάγεται μηνιαία καταβολή 653 ευρώ και συνολικούς τόκους 7.026 ευρώ έως το 2032. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει αποπληρωμή σε 60 δόσεις, η μηνιαία επιβάρυνση αυξάνεται στα 764 ευρώ, αλλά οι συνολικοί τόκοι περιορίζονται στα 5.820 ευρώ, με εξόφληση έως το 2031.

Αντίθετα, με την επιλογή των 120 δόσεων, η μηνιαία καταβολή μειώνεται στα 434 ευρώ, ενώ οι τόκοι αυξάνονται στα 12.045 ευρώ, με ολοκλήρωση της αποπληρωμής το 2036. Επομένως, η μεγαλύτερη διάρκεια προσφέρει χαμηλότερη μηνιαία δόση, αλλά συνεπάγεται υψηλότερο συνολικό κόστος για τον οφειλέτη.

Πώς θα γίνεται η αίτηση μέσω myAADE

Η διαδικασία ένταξης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις επιλέξιμες οφειλές τους, να επιλέγουν τον επιθυμητό αριθμό δόσεων και να βλέπουν αναλυτικά τη μηνιαία καταβολή και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Όσοι διαθέτουν ενεργή ρύθμιση 72 δόσεων θα υποβάλλουν νέα αίτηση για το ανεξόφλητο υπόλοιπο, ενώ η προηγούμενη ρύθμιση θα αντικαθίσταται από τη νέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση θα είναι η καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Από τη δυνατότητα μετάβασης εξαιρούνται, σύμφωνα με το σχέδιο, όσοι βρίσκονταν σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις κατά την ανακοίνωση του μέτρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τι ισχύει για κατασχέσεις και νέες οφειλές

Η ένταξη στη ρύθμιση προβλέπεται να προσφέρει προστασία από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, διευκολύνοντας τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η υπαγωγή στις 120 δόσεις δεν απαλλάσσει τους φορολογουμένους από την υποχρέωση εξόφλησης των τρεχουσών και μελλοντικών οφειλών τους.

Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών που παραμένουν αρρύθμιστα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Για τον λόγο αυτό, οι οφειλέτες θα πρέπει να σταθμίσουν τη μείωση της μηνιαίας δόσης σε σχέση με το πρόσθετο κόστος τόκων και τη δυνατότητά τους να παραμένουν συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.