Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον χιλιάδων οφειλετών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 72 δόσεων. Πολλοί ασφαλισμένοι και επαγγελματίες βρίσκονται σε αναμονή, προσδοκώντας τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, με μηνιαίες καταβολές που θα μπορούν να εξυπηρετούν.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, γνωστοποίησε ότι ο οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία των πληροφοριακών του συστημάτων, προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή του νέου σχήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαιτούμενη τεχνική ετοιμότητα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της ρύθμισης.

Ποιες οφειλές καλύπτει η ρύθμιση των 120 δόσεων

Με βάση όσα τέθηκαν στη σχετική συζήτηση, η νέα δυνατότητα διακανονισμού αφορά ασφαλιστικές οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού, καθώς διατυπώθηκαν ενστάσεις για τον αποκλεισμό χρεών που προέκυψαν μετά την ημερομηνία αυτή.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της ενσωμάτωσης πρόσθετων κινήτρων, αντίστοιχων με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις 120 δόσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κλιμακωτή μείωση των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον τρόπο και την ταχύτητα εξόφλησης των οφειλών, με μεγαλύτερο όφελος για όσους επιλέγουν εφάπαξ καταβολή ή μικρότερο αριθμό δόσεων.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, στο υπό συζήτηση πλαίσιο δεν προβλέπεται διαγραφή ή μείωση των προσαυξήσεων, ακόμη και στην περίπτωση που ένας οφειλέτης αποφασίσει να εξοφλήσει το χρέος του σε συντομότερο διάστημα. Η απουσία αυτής της πρόβλεψης εκτιμάται ότι περιορίζει τα οικονομικά κίνητρα για ταχύτερη αποπληρωμή.

Επιτόκιο 5,84% και προβληματισμός για το κόστος αποπληρωμής

Ένα ακόμη ζήτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης είναι το επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο διαμορφώνεται στο 5,84%, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που εφαρμόζεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκε η άποψη ότι ένα χαμηλότερο επιτόκιο, περισσότερο ευθυγραμμισμένο με αντίστοιχες διαδικασίες διευθέτησης χρεών, θα μπορούσε να καταστήσει τις 120 δόσεις ελκυστικότερες για μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων και επαγγελματιών.

Το ύψος της επιτοκιακής επιβάρυνσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια ρύθμιση μακράς διάρκειας, καθώς επηρεάζει το συνολικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο οφειλέτης μέχρι την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεών του.

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ και η εναλλακτική του εξωδικαστικού μηχανισμού

Αναφερόμενος στον χρόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση της νέας διαδικασίας, ο Αλέξανδρος Βαρβέρης διευκρίνισε ότι ο e-ΕΦΚΑ χρειάζεται περίπου έναν μήνα για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στα συστήματά του.

Η προετοιμασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ το άνοιγμα της ρύθμισης αναμένεται το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ο διοικητής του οργανισμού υπενθύμισε, παράλληλα, ότι για όσους επιδιώκουν διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των οφειλών τους υπάρχει ήδη η δυνατότητα αξιοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία μπορεί να προσφέρει λύσεις αποπληρωμής, ιδιαίτερα σε επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, η ένταξη στον μηχανισμό απαιτεί την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές διαφορές του εξωδικαστικού μηχανισμού σε σχέση με τις οριζόντιες ρυθμίσεις πολλών δόσεων, όπως το νέο σχήμα των 120 δόσεων.

Το ζητούμενο για την επιτυχία της νέας ρύθμισης

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της παροχής ουσιαστικών κινήτρων προς τους οφειλέτες, προκειμένου η νέα ρύθμιση να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους και να διευκολύνει τη σταδιακή αποπληρωμή των ασφαλιστικών χρεών.

Η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο, η αντιμετώπιση των προσαυξήσεων και το χρονικό όριο των επιλέξιμων οφειλών αποτελούν βασικές παραμέτρους που θα καθορίσουν την ελκυστικότητα του νέου πλαισίου.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, οι οφειλέτες καλούνται να εξετάσουν την οικονομική τους δυνατότητα και να αξιολογήσουν τις ήδη διαθέσιμες επιλογές τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους, ώστε να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.