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Χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν συνολικά χρέη 95 δισ. ευρώ θα μπορούν να τα «απλώσουν» σε βάθος δεκαετίας. Παράλληλα, ετοιμάζεται μια νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών που, μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά, θα εμφανίζει όλες τις οφειλές σε μία οθόνη, για όσους έχουν χάσει τον λογαριασμό πού χρωστούν και τι πληρώνουν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Νοεμβρίου, αφού ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Η ρύθμιση είναι έκτακτη και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2027. Αφορά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Πρόκειται για σημαντική επέκταση σε σχέση με εκείνη που ίσχυε για τις 72 δόσεις και κάλυπτε χρέη έως το τέλος του 2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η τακτοποίηση των οφειλών που προέκυψαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, είτε με εφάπαξ καταβολή είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Ο οφειλέτης πρέπει ακόμη να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της πενταετίας έως το φορολογικό έτος 2024 και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά μέσω του myAADE, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο ενδιαφερόμενος θα βλέπει τις επιλέξιμες οφειλές, θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων έως το ανώτατο όριο των 120 και θα ολοκληρώνει την αίτηση ηλεκτρονικά. Το σύστημα θα του δείχνει σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή, ώστε να επιλέξει όποια ταιριάζει περισσότερο στις δυνατότητες και στις ανάγκες του.

Η υπαγωγή δεν ολοκληρώνεται απλά με την υποβολή του αιτήματος. Για να ενεργοποιηθεί και να παράσχει προστασία η ρύθμιση για χρέη στην Εφορία, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών, ενώ οι επόμενες καταβολές πραγματοποιούνται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους μπήκαν στις 72 δόσεις

Η νέα διάταξη δίνει δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο σχήμα. Η μετάβαση δεν θα γίνει αυτόματα: απαιτείται νέα ηλεκτρονική αίτηση, ώστε το ανεξόφλητο ποσό να επανυπολογιστεί σε έως 120 δόσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή. Για αυτούς, το κέρδος είναι κυρίως η μείωση της μηνιαίας δόσης, με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες

Με ενεργοποίηση της ρύθμισης, σταματάνε κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Το κύριο όφελος έγκειται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, καθώς η διάρκεια αποπληρωμής σχεδόν διπλασιάζεται. Ενδεικτικά, για οφειλή 3.600 ευρώ η δόση μπορεί να υποχωρήσει από περίπου 50 ευρώ στο σχήμα των 72 δόσεων (προ τόκων), στα 30 ευρώ με 120 δόσεις.

Για μεγαλύτερα ποσά η ανακούφιση είναι πιο αισθητή. Σε οφειλή 5.000 ευρώ, η μηνιαία καταβολή μειώνεται από περίπου 82,50 ευρώ σε 55 ευρώ, ενώ για χρέος 10.000 ευρώ υποχωρεί από περίπου 165 ευρώ σε 110 ευρώ. Για οφειλή 25.000 ευρώ, η δόση περιορίζεται από περίπου 412 ευρώ σε 276 ευρώ, πριν από τους τόκους.

Το κόστος της επιμήκυνσης

Χαμηλότερη μηνιαία δόση δεν σημαίνει φθηνότερη εξόφληση. Η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Επομένως, όσο μεγαλύτερη διάρκεια ρύθμισης επιλέγει ο οφειλέτης τόσο αυξάνονται οι συνολικοί τόκοι.

Για παράδειγμα, σε οφειλή 10.000 ευρώ, η συνολική καταβολή ανέρχεται περίπου στα 11.878 ευρώ με 72 δόσεις και στα 13.226 ευρώ με 120 δόσεις. Η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 1.348 ευρώ. Αντίστοιχα, για χρέος 20.000 ευρώ, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 23.756 ευρώ στις 72 δόσεις και στα 26.452 ευρώ στις 120 δόσεις.

Με άλλα λόγια, το νέο σχήμα προσφέρει ρευστότητα και μικρότερη μηνιαία πίεση, αλλά συνεπάγεται επιπλέον τόκους, για όσους επιλέξουν τη μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ένταξη στο σχήμα δεν καλύπτει τις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ο οφειλέτης πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση.

Η απώλεια επέρχεται και αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή αν καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες δόσεις για διάστημα άνω των δύο μηνών. Χάνεται επίσης αν οι οφειλές που έμειναν εκτός ρύθμισης δεν τακτοποιηθούν εντός ενός μηνός από την υπαγωγή ή αν προκύψουν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας τους.

Σε περίπτωση απώλειας, το υπόλοιπο της ρύθμισης καθίσταται άμεσα απαιτητό, ο οφειλέτης παύει να λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ αναβιώνουν ποινικές διώξεις και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

Όλες οι οφειλές σε μία οθόνη

Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών. Στόχος είναι ως τέλος του έτους να συγκεντρωθούν σε ένα περιβάλλον οι οφειλές προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, ώστε ο πολίτης να μην αναζητά ξεχωριστά τις υποχρεώσεις του σε διαφορετικές εφαρμογές.

Με τους κωδικούς TAXISnet, κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό να βλέπει το σύνολο των χρεών του, να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες επιλογές εξόφλησης και να μεταβαίνει απευθείας στα συστήματα πληρωμής. Η πύλη δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εργαλεία πληρωμής, αλλά λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Για περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες με παλαιές οφειλές 95 δισ. ευρώ, ο συνδυασμός των 120 δόσεων και της ενιαίας ψηφιακής εικόνας των χρεών μπορεί να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων.