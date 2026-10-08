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Τριετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο της Εμπορίας Πετρελαιοειδών, υπέγραψαν χθες Τετάρτη ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Η σύμβαση, με ισχύ από 1η Απριλίου 2026, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι «η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών επιβεβαιώνει στην πράξη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγούν σε συμφωνίες με διάρκεια και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Σε έναν κλάδο με μακρά και αδιάλειπτη παράδοση υπογραφής κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, εργοδότες και εργαζόμενοι συνεχίζουν να διαμορφώνουν από κοινού τους όρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Η υπογραφή της νέας κλαδικής ΣΣΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναδεικνύοντας ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να συνδυάζει τη βελτίωση των όρων εργασίας με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Ο κλάδος της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους.

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