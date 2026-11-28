Με μεγαλύτερες συντάξεις, πλήρη απόδοση των αυξήσεων σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά και ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ διαμορφώνεται το νέο τοπίο για τους συνταξιούχους το 2027. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη στήριξη του εισοδήματος των ηλικιωμένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική τους δύναμη.

Η ανάγκη ενίσχυσης των συνταξιοδοτικών αποδοχών παραμένει έντονη, καθώς το 53,6% των συνταξιούχων λαμβάνει σήμερα έως 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα. Παράλληλα, οι σωρευτικές απώλειες εισοδήματος από τις περικοπές της μνημονιακής περιόδου, από το 2010 και μετά, εκτιμώνται σε περίπου 130 δισ. ευρώ.

Η νέα αύξηση των συντάξεων θα διαμορφωθεί στο 2,9% από την 1η Ιανουαρίου 2027, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,8%. Ωστόσο, η αναπροσαρμογή θα υπολείπεται του εκτιμώμενου ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος τοποθετείται στο 4%, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα αντισταθμιστούν πλήρως οι απώλειες αγοραστικής δύναμης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα λάβουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση χωρίς συμψηφισμό με το συγκεκριμένο ποσό.

Αυξήσεις 2,9% από τον Ιανουάριο – Τα νέα ποσά

Η αναπροσαρμογή του 2,9% θα εφαρμοστεί τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη, με τα αυξημένα ποσά να καταβάλλονται πριν από τα Χριστούγεννα, στο πλαίσιο της πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Με βάση τον νέο συντελεστή, η πλήρης εθνική σύνταξη θα αυξηθεί από τα 446 ευρώ στα 458,93 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον 12,93 ευρώ τον μήνα ή 155,16 ευρώ ετησίως.

Με το αρχικό σενάριο αύξησης 2,8%, το ποσό θα διαμορφωνόταν στα 458,48 ευρώ.

Η νέα εθνική σύνταξη θα αφορά τόσο τους υφιστάμενους δικαιούχους όσο και όσους συνταξιοδοτηθούν εντός του 2027, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

Για τις συνολικές συνταξιοδοτικές αποδοχές, το ποσό της αύξησης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης στην οποία εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή.

Ειδικότερα:

Σύνταξη 600 ευρώ: Αύξηση 17,40 ευρώ τον μήνα ή 208,80 ευρώ ετησίως.

Αύξηση 17,40 ευρώ τον μήνα ή 208,80 ευρώ ετησίως. Σύνταξη 1.000 ευρώ: Αύξηση 29 ευρώ τον μήνα ή 348 ευρώ ετησίως.

Αύξηση 29 ευρώ τον μήνα ή 348 ευρώ ετησίως. Σύνταξη 1.500 ευρώ: Αύξηση 43,50 ευρώ τον μήνα ή 522 ευρώ ετησίως.

Τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την καθαρή ενίσχυση που θα φτάσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Προσωπική διαφορά: Πλήρης αύξηση χωρίς συμψηφισμό

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του 2027 αφορά στους παλαιούς συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν λάμβανε πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση, καθώς το ποσό της αναπροσαρμογής συμψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο συμψηφισμός καταργείται και η αύξηση θα αποδίδεται κανονικά, χωρίς αντίστοιχη μείωση της προσωπικής διαφοράς.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα διατηρούν την προσωπική τους διαφορά και θα εισπράττουν επιπλέον ολόκληρη την αύξηση 2,9% που αναλογεί στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξή τους.

Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή.

Πάντως, πρέπει να υπολογιστούν οι κρατήσεις που επηρεάζουν τις τελικές καθαρές αποδοχές.

Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6% επιβάλλεται στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, χωρίς να περιλαμβάνει την προσωπική διαφορά.

Επιπλέον, η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα κάθε συνταξιούχου.

Επίδομα 400 ευρώ: Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμής

Στο πλαίσιο των μέτρων εισοδηματικής στήριξης εντάσσεται και η μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Για τους συνταξιούχους, βασική ηλικιακή προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης του 2026 είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν για το μέτρο.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Η καταβολή της ενίσχυσης για το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει για κατηγορίες συνταξιούχων.

Για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα, ενώ τα ποσά προβλέπεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Στις κατηγορίες δικαιούχων της ενίσχυσης των 400 ευρώ μέσω ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ. Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, εφόσον τα άτομα που φροντίζουν είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Παρά τις νέες παρεμβάσεις, το βασικό ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων. Η αύξηση 2,9%, η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ δημιουργούν πρόσθετη εισοδηματική στήριξη, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τις πιέσεις που προκαλεί το υψηλό κόστος ζωής.