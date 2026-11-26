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Μηνιαίες αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πλησιάσουν τα 250 ευρώ θα μπορούσε να φέρει η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), εφόσον υιοθετηθεί το ευνοϊκότερο από τα σενάρια που εξετάζονται. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται εναλλακτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των κρατήσεων, με βασικό ζητούμενο την αύξηση του ποσού σύνταξης που καταλήγει κάθε μήνα στους δικαιούχους.

Η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση αφορά περίπου 500.000 συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σήμερα επιβαρύνονται με την εισφορά λόγω του ύψους των συνταξιοδοτικών τους αποδοχών.

Συνολικά εξετάζονται 10 διαφορετικά σενάρια, από την αναδιάρθρωση των κλιμακίων και τη μείωση των συντελεστών παρακράτησης έως την κατάργηση της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις.

Ορισμένες προτάσεις προβλέπουν περιορισμό των ποσοστών κράτησης ακόμη και κατά 50%, ενώ άλλες εστιάζουν στον τρόπο εφαρμογής της εισφοράς, με στόχο να προστατευθεί ένα μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας σύνταξης.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς εκκρεμεί απόφαση για το κατά πόσο η ΕΑΣ πρέπει να υπολογίζεται επί ολόκληρης της σύνταξης ή αποκλειστικά στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.

Η δικαστική απόφαση αναμένεται στις αρχές του 2027, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν προς θετική έκβαση για τους συνταξιούχους. Μέχρι τότε, πάντως, κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια δεν αποτελεί οριστική κυβερνητική απόφαση.

Το σενάριο με το μεγαλύτερο όφελος για τους συνταξιούχους

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στη δυνατότητα εξαίρεσης των πρώτων 1.468 ευρώ της σύνταξης από την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Σήμερα, η εισφορά επιβάλλεται με βάση το συνολικό ποσό της σύνταξης που υπάγεται στην κράτηση. Το εναλλακτικό μοντέλο προβλέπει ότι η επιβάρυνση θα υπολογίζεται μόνο στο ποσό που βρίσκεται πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα περιορίζει αισθητά τη βάση υπολογισμού της εισφοράς.

Με βάση τα υπό εξέταση παραδείγματα, οι μειώσεις των κρατήσεων μπορούν να μεταφραστούν σε μηνιαίο όφελος από 39 έως περίπου 249 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Ειδικότερα:

Συντάξεις από 1.468 έως 1.782 ευρώ μικτά: Η μέση μηνιαία κράτηση των 43 ευρώ περιορίζεται στα 4 ευρώ. Το όφελος φτάνει τα 39 ευρώ τον μήνα , δηλαδή περίπου 468 ευρώ ετησίως .

Συντάξεις από 1.783 έως 2.097 ευρώ μικτά: Η σημερινή μέση παρακράτηση των 108 ευρώ υποχωρεί στα 18 ευρώ, προσφέροντας 90 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα ή 1.080 ευρώ τον χρόνο .

Συντάξεις από 3.040 έως 3.355 ευρώ μικτά: Η μέση εισφορά μειώνεται από τα 377 στα 127 ευρώ, με το εκτιμώμενο μηνιαίο όφελος να διαμορφώνεται περίπου στα 249 ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του σεναρίου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προσφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική ελάφρυνση μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, επειδή περιορίζει το ποσό επί του οποίου επιβάλλεται η κράτηση.

Για τους συνταξιούχους, η μείωση της ΕΑΣ θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με έμμεση αύξηση των μηνιαίων αποδοχών, χωρίς να μεταβάλλεται το ονομαστικό μικτό ποσό της σύνταξης.

Μείωση από οκτώ σε έξι κλιμάκια – Πόσο περιορίζονται οι κρατήσεις

Ένα διαφορετικό σενάριο προβλέπει την απλοποίηση της κλίμακας της ΕΑΣ, με έξι συντελεστές αντί των σημερινών οκτώ.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται ποσοστά κράτησης από 3% έως 9%, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και παραλλαγή με ανώτατο συντελεστή 10%.

Τα οικονομικά οφέλη είναι μικρότερα σε σχέση με την εξαίρεση των πρώτων 1.468 ευρώ, ωστόσο παραμένουν σημαντικά για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.825 ευρώ μικτά καταβάλλει σήμερα ΕΑΣ ύψους 109,50 ευρώ κάθε μήνα.

Με την εφαρμογή της νέας κλίμακας, η εισφορά θα περιοριζόταν στα 91,25 ευρώ, οδηγώντας σε μηνιαίο κέρδος 18,25 ευρώ και ετήσια ελάφρυνση περίπου 219 ευρώ.

Αντίστοιχα, για κύρια σύνταξη 2.200 ευρώ μικτά, η παρακράτηση θα μειωνόταν από τα 154 στα 132 ευρώ. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 22 ευρώ μηνιαίως ή 264 ευρώ σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση για συνταξιούχο που λαμβάνει 2.450 ευρώ μικτά. Σήμερα επιβαρύνεται με ΕΑΣ 220,50 ευρώ, ενώ με το νέο μοντέλο η κράτηση θα υποχωρούσε στα 171,50 ευρώ.

Το όφελος σε αυτή την περίπτωση φτάνει τα 49 ευρώ τον μήνα ή 588 ευρώ ετησίως.

Κατάργηση της ΕΑΣ στις επικουρικές και αλλαγές στη δεύτερη εισφορά

Πέρα από τις αλλαγές στα ποσοστά και στα κλιμάκια των κύριων συντάξεων, εξετάζονται και παρεμβάσεις που αφορούν στις επικουρικές.

Μία από τις προτάσεις προβλέπει την πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από τις επικουρικές συντάξεις, ως εναλλακτική επιλογή αντί της μείωσης των κρατήσεων στις κύριες.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η πιθανότητα κατάργησης της δεύτερης εισφοράς, γνωστής ως ΕΑΣ 2, η οποία επιβάλλεται σε συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ.

Παράλληλα, μεταξύ των δέκα επιλογών υπάρχει και πρόταση για ενιαίο συντελεστή 20% έως 22%, ο οποίος θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις δείχνουν ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τόσο τη μείωση των ίδιων των συντελεστών όσο και τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού της εισφοράς.

Η τελική επιλογή θα καθορίσει ποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα ωφεληθούν περισσότερο και σε ποιο ύψος θα διαμορφωθούν οι νέες μηνιαίες παρακρατήσεις.

Περίπου 500.000 συνταξιούχοι με κρατήσεις ΕΑΣ

Η Εισφορά Αλληλεγγύης επιβαρύνει περίπου 500.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν είτε κύρια σύνταξη μεγαλύτερη των 1.468 ευρώ είτε περισσότερες κύριες συντάξεις με συνολικό ποσό πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η κράτηση αφορά δικαιούχους τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Από αυτούς, περίπου 370.000 συνταξιούχοι επιβαρύνονται επιπλέον με ΕΑΣ στην επικουρική σύνταξή τους, εφόσον αυτή ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Στις επικουρικές, οι ισχύοντες συντελεστές παρακράτησης ξεκινούν από 3% και φτάνουν έως 10%, ανάλογα με το ύψος της παροχής.

Επομένως, η πιθανή κατάργηση της συγκεκριμένης εισφοράς θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ελάφρυνση σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων, πέρα από όσους θα επωφεληθούν από ενδεχόμενες αλλαγές στις κύριες συντάξεις.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα συνδέεται με την αναμενόμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις αρχές του 2027, η οποία αφορά στον τρόπο επιβολής της ΕΑΣ και ενδέχεται να επηρεάσει την τελική διαμόρφωση του νέου συστήματος κρατήσεων.