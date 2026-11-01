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Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από τον Νοέμβριο του 2026 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του πρώην Δημοσίου, με τη χειρόγραφη διαδικασία να αντικαθίσταται από νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Η μετάβαση αφορά την κύρια και την επικουρική σύνταξη, την εφάπαξ παροχή, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Το νέο σύστημα ενεργοποιείται σε δύο ημερομηνίες: τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις σύνταξης λόγω γήρατος και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Η ψηφιακή υποβολή αποτελεί την αφετηρία της διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται με τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση των υπηρεσιακών εγγράφων.

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Με την εφαρμογή της επιδιώκονται λιγότερη γραφειοκρατία, απλούστερη διαχείριση των αιτήσεων και ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Η προϋπόθεση για την οριστική υποβολή

Πριν ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Η προϋπόθεση καλύπτει την αποχώρηση λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Επομένως, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία συνδέεται με τον έλεγχο των προϋποθέσεων οριστικής υποβολής. Το στάδιο της αποχώρησης από την υπηρεσία παραμένει καθοριστικό για την ολοκλήρωση του αιτήματος συνταξιοδότησης.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει διαδοχικά:

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Στη συνέχεια θα επιλέγεται ο τύπος αίτησης που αντιστοιχεί στην παροχή την οποία διεκδικεί ο ασφαλισμένος. Η σωστή επιλογή αποτελεί μέρος της διαδικασίας, μαζί με την επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή.

Τα προσωπικά στοιχεία και η προθεσμία διόρθωσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες μπορούν να εμποδίσουν την ταυτοποίηση και, κατά συνέπεια, την ολοκλήρωση της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία τους κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Εάν η ταυτοποίηση δεν καταστεί δυνατή, προβλέπεται επικαιροποίηση μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι ασυμφωνίες που δυσχεραίνουν την ηλεκτρονική διαδικασία.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα διόρθωσης στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, εντός 15 ημερών. Για αυτή τη διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της αίτησης, ώστε να πραγματοποιηθεί η αναγκαία διόρθωση των στοιχείων.

Η αντιμετώπιση των ασυμφωνιών είναι αναγκαίο βήμα για να μπορέσει να προχωρήσει η υποβολή. Η χρήση των κωδικών TAXISnet για την είσοδο δεν αναιρεί την ανάγκη τα προσωπικά δεδομένα να συμφωνούν στα προβλεπόμενα μητρώα.

Ο φάκελος μετά την ηλεκτρονική αίτηση

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, ο ασφαλισμένος πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί. Το αποδεικτικό συνδέει το ηλεκτρονικό αίτημα με τις διοικητικές ενέργειες που ακολουθούν.

Η υπηρεσία αναλαμβάνει κατόπιν τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση. Τα έγγραφα αυτά εντάσσονται στον φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αφού συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υλικό, ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα. Ο e-ΕΦΚΑ εξετάζει τις υποθέσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, ενώ οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συνεχίζουν μέσω του ΜΤΠΥ.

Κάθε αίτηση συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο. Η συγκρότηση του φακέλου παραμένει απαραίτητη για τον έλεγχο και την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης ή άλλης σχετικής πράξης, ακόμη και μετά την καθιέρωση της αποκλειστικά ηλεκτρονικής υποβολής.