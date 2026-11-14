Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, αλλά και αυστηρότερους όρους για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, φέρνουν οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η θέσπιση ειδικού συντελεστή για συντάξεις που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, μια παρέμβαση που ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Ειδικότερα, προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 15% για συντάξεις που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα των δικαιούχων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων σε πρώην στελέχη αυτών των οργανισμών, ώστε να επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας ή να διατηρούν εδώ τη φορολογική τους έδρα.

Το νέο καθεστώς αναμένεται να ευνοήσει κυρίως συνταξιούχους με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση σε σύγκριση με την κανονική κλίμακα.

Ενδεικτικά, για ετήσια σύνταξη 30.000 ευρώ, ο φόρος με τον συντελεστή 15% διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ, έναντι 5.500 ευρώ με την κλίμακα φορολόγησης των συντάξεων, σύμφωνα με το παράδειγμα της ρύθμισης. Το ετήσιο όφελος φτάνει έτσι τα 1.000 ευρώ.

Αντιδράσεις για συνταξιούχους «δύο ταχυτήτων»

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Ένωση Συνταξιούχων, η οποία εκτιμά ότι η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση δημιουργεί συνταξιούχους «δύο ταχυτήτων».

Η Ένωση υποστηρίζει ότι παρέχεται πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση σε μια κατηγορία δικαιούχων που χαρακτηρίζει υψηλοσυνταξιούχους, την ώρα που οι υπόλοιποι εξακολουθούν να φορολογούνται με το γενικό καθεστώς.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρεί σε αυστηροποίηση των προϋποθέσεων διατήρησης των φορολογικών απαλλαγών για εργαζομένους και επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στην υποχρεωτική διάρκεια παραμονής στη χώρα και στη συνέχιση της εργασιακής σχέσης που δικαιολογεί την υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς.

Οι τρεις περιπτώσεις απώλειας της φοροαπαλλαγής

Από το φορολογικό έτος 2026 και εφεξής, προβλέπεται απώλεια του φορολογικού προνομίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Παραμονή στην Ελλάδα για λιγότερο από δύο χρόνια: Εάν ο δικαιούχος δεν εκπληρώσει την υποχρέωση διετούς παραμονής, χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς από το πρώτο φορολογικό έτος ένταξής του.

Διακοπή της προβλεπόμενης εργασιακής σχέσης: Εφόσον πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση διακόπτεται από την ημερομηνία παύσης της εργασιακής σχέσης.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό: Όταν διακόπτεται η προβλεπόμενη εργασιακή σχέση και ταυτόχρονα ο δικαιούχος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του σε άλλη χώρα, η απαλλαγή παύει από το φορολογικό έτος της μεταφοράς.

Τα υφιστάμενα κίνητρα για εργαζομένους και συνταξιούχους

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κατά 50%, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα εργαζόμενοι και επαγγελματίες οι οποίοι μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία.

Το ευνοϊκό καθεστώς μπορεί να ισχύσει για έως επτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν υπήρξαν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κατά τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια και δεσμεύονται να παραμείνουν στη χώρα για τουλάχιστον δύο έτη.

Για τους συνταξιούχους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προβλέπεται επίσης ειδικό καθεστώς, με αυτοτελή φορολόγηση 7% ετησίως επί του συνόλου του εισοδήματος που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Η ρύθμιση αυτή έχει διάρκεια έως 15 έτη, εφόσον οι δικαιούχοι δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κατά τα πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη.

Έτσι, το φορολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει πλέον διαφορετικά ειδικά καθεστώτα, ανάλογα με την προέλευση της σύνταξης, τη φορολογική κατοικία και την κατηγορία του δικαιούχου, με ξεχωριστές προϋποθέσεις για την εφαρμογή και τη διατήρηση των σχετικών ελαφρύνσεων.