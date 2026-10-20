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Νωρίτερα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, τη Δευτέρα 26 και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες.

Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Η πρώτη πληρωμή αφορά τους μη μισθωτούς συνταξιούχους και συγκεκριμένα όσους προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο σε μισθωτούς όσο και σε μη μισθωτούς, βάσει του νόμου 4387/2016.

Επιπλέον, στις 26 Οκτωβρίου θα πληρωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι προέρχονται από Ταμεία μισθωτών ή μη μισθωτών.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Ποιοι πληρώνονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Η δεύτερη φάση πληρωμών αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα Ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Λόγω της αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, οι δύο βασικές ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να εμφανιστούν τα χρήματα είναι η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και η Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η ακριβής ώρα διαθεσιμότητας των ποσών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διατηρεί λογαριασμό ο συνταξιούχος.

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