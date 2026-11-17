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Το ποσοστό αναπηρίας που αναγνωρίζουν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αποτελεί βασικό κριτήριο τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας όσο και για τον καθορισμό του ποσού που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χορήγηση σύνταξης προϋποθέτει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται και τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά κριτήρια. Η δυνατότητα συνταξιοδότησης επηρεάζεται παράλληλα από τον ασφαλιστικό φορέα, την αιτία που προκάλεσε την αναπηρία και τη διάρκεια της ασφάλισης.

Τα ΚΕΠΑ είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας και της χρονικής ισχύος της πιστοποίησης, καθώς και του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης

Το αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας επηρεάζει άμεσα το ύψος της εθνικής σύνταξης, καθώς προβλέπονται διαφορετικές μειώσεις ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο δικαιούχος.

Για αναπηρία 80% και άνω, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Όταν το ποσοστό κυμαίνεται από 67% έως 79,99%, εφαρμόζεται μείωση 25%, ενώ για ποσοστά από 50% έως 66,99%, η περικοπή ανέρχεται σε 50%.

Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά στο εθνικό τμήμα της σύνταξης και όχι στο ανταποδοτικό. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης αναπηρίας για όσους διαθέτουν λιγότερα από 15 χρόνια ασφάλισης διαμορφώνεται στα 402,19 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό χορηγείται ακέραιο σε ασφαλισμένους με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 80%. Για όσους εντάσσονται στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες, το ποσό περιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά μείωσης.

Πότε απαιτείται νέα εξέταση από τα ΚΕΠΑ

Η πιστοποίηση αναπηρίας δεν έχει σε όλες τις περιπτώσεις την ίδια χρονική ισχύ. Μπορεί να εκδίδεται για ορισμένο διάστημα ή να χορηγείται επ’ αόριστον, όταν πρόκειται για συγκεκριμένες μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Εφόσον η γνωμάτευση έχει ημερομηνία λήξης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να κινήσει τη διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να εξασφαλίσει την ανανέωση της πιστοποίησής του.

Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, κατά το τελευταίο τετράμηνο πριν από τη λήξη της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ).

Στη συνέχεια, απαιτείται ξεχωριστή αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να παραταθεί η καταβολή της σύνταξης.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η πληρωμή μπορεί να συνεχιστεί για διάστημα έως έξι μηνών, εφόσον το προηγούμενο ποσοστό αναπηρίας ήταν τουλάχιστον 67% και η καθυστέρηση της επανεξέτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του συνταξιούχου.

Τι συμβαίνει όταν αλλάζει το ποσοστό αναπηρίας

Η νέα αξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού, σε αύξησή του ή ακόμη και σε μείωσή του.

Εάν η νέα γνωμάτευση μεταφέρει τον δικαιούχο σε διαφορετική κατηγορία αναπηρίας, μεταβάλλεται αντίστοιχα και το ποσό της εθνικής σύνταξης. Σε περιπτώσεις όπου το ποσοστό υποχωρεί κάτω από το κατώτατο όριο που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση, υπάρχει το ενδεχόμενο διακοπής της σύνταξης αναπηρίας.

Δυνατότητα επανεξέτασης παρέχεται και όταν διαπιστώνεται επιδείνωση ήδη αναγνωρισμένης πάθησης ή προκύπτει νέα ασθένεια.

Κατά γενικό κανόνα, το σχετικό αίτημα μπορεί να κατατεθεί αφού συμπληρωθούν τουλάχιστον έξι μήνες από την έκδοση της ισχύουσας πιστοποίησης και έως τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της.

Εξαίρεση προβλέπεται όταν έχει μεσολαβήσει τεκμηριωμένη νοσηλεία μετά την αρχική αξιολόγηση, οπότε είναι δυνατή η υποβολή αίτησης σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και διαφορά μίας ποσοστιαίας μονάδας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σύνταξη. Ενδεικτικά, όταν το ποσοστό αναπηρίας αυξάνεται από 66% σε 67%, η περικοπή στην εθνική σύνταξη περιορίζεται από 50% σε 25%, οδηγώντας σε υψηλότερο καταβαλλόμενο ποσό.