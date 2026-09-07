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Σε μόνιμη βάση περνά πλέον το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», αφήνοντας πίσω την πιλοτική του φάση και αποκτώντας πανελλαδική εμβέλεια, με ένα διευρυμένο πλαίσιο δικαιούχων, αυξημένες αμοιβές και μεγαλύτερα ποσά προσωπικής υποστήριξης. Η νέα πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει, ενώ η ετήσια χρηματοδότηση του προγράμματος διαμορφώνεται στα 53 εκατ. ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς συνοδεύεται από ουσιαστικές αλλαγές τόσο για τα άτομα με αναπηρία που θα ενταχθούν όσο και για τους ίδιους τους προσωπικούς βοηθούς. Από το 2027 προβλέπονται υψηλότερες αμοιβές, αυξημένες μηνιαίες παροχές προσωπικής βοήθειας και νέο σύστημα αξιολόγησης, ενώ παράλληλα καθορίζεται ειδική διαδικασία για όσους είχαν ήδη συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Βασική φιλοσοφία του προγράμματος παραμένει η ενίσχυση της αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με τον ίδιο τον ωφελούμενο να επιλέγει τον προσωπικό βοηθό και το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται.

Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται τόσο εντός όσο και εκτός κατοικίας και να καλύπτει ανάγκες που συνδέονται με την εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες, τις μετακινήσεις και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας από 16 έως 67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ισχύ εφ’ όρου ζωής.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή σχετική κρίση ότι το άτομο βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση που απαιτεί συμπαράσταση.

Κατ’ εξαίρεση, η συμμετοχή μπορεί να επεκτείνεται έως το 75ο έτος της ηλικίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε καταστεί δικαιούχος επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσει το 67ο έτος.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί και η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν κατοικούν ακόμη σε οικία μπορούν να υποβάλουν αίτηση, να περάσουν από τη διαδικασία αξιολόγησης και να κριθούν επιλέξιμοι, όμως η ένταξή τους ενεργοποιείται όταν μετακομίσουν σε κατοικία.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό καθορίζεται στις 35.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προβλέπεται προσαύξηση 17.500 ευρώ, ποσό που ισχύει επίσης για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος η προσαύξηση ανέρχεται σε 8.750 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, το εισοδηματικό πλαίσιο προσαρμόζεται στο μέγεθος και στη σύνθεση του νοικοκυριού, επιτρέποντας σε περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους να διεκδικήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η ηλεκτρονική αίτηση και η αξιολόγηση

Οι νέες αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων και, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, εκδίδεται άμεσα αποτέλεσμα ως προς την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση.

Παρέχεται επίσης δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα.

Οι αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία εξετάζονται στη συνέχεια από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, κατά κανόνα στον χώρο κατοικίας τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η επιτροπή εξετάζει το επίπεδο λειτουργικότητας, τις καθημερινές ανάγκες και τον βαθμό στον οποίο η προσωπική βοήθεια μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή του ατόμου στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.

Η υποστήριξη που ήδη παρέχεται από συγγενή ή άλλο πρόσωπο δεν λειτουργεί αρνητικά για τον αιτούντα ούτε μειώνει αυτομάτως την εκτίμηση των αναγκών του.

Έως 1.939 ευρώ μηνιαίως από το 2027

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την αύξηση της αξίας της μηνιαίας προσωπικής βοήθειας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Για περιπτώσεις μικρής ανάγκης, η παροχή θα μπορεί να φθάνει έως τα 416 ευρώ τον μήνα.

Για μέτρια ανάγκη, το ποσό θα διαμορφώνεται έως τα 831 ευρώ, ενώ για μεγάλη ανάγκη θα μπορεί να φτάνει έως τα 1.352 ευρώ.

Στις περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως τα 1.939 ευρώ.

Η τελική κατάταξη κάθε ωφελούμενου θα πραγματοποιείται από τις ειδικές επιτροπές μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών του.

Από έναν έως τέσσερις προσωπικοί βοηθοί

Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει από το σχετικό Μητρώο από έναν έως τέσσερις προσωπικούς βοηθούς όταν η παροχή της υπηρεσίας γίνεται με ωριαία απασχόληση.

Εναλλακτικά, θα μπορεί να επιλεγεί ένας προσωπικός βοηθός σε καθεστώς συνοίκησης.

Η μεικτή ωριαία αποζημίωση των προσωπικών βοηθών θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνοίκησης η μηνιαία μεικτή αμοιβή θα ανέρχεται στα 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, ο ωφελούμενος που επιλέγει προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης θα λαμβάνει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους. Σε αυτές τις περιοχές, όπου συχνά είναι δυσκολότερη η εξεύρεση προσωπικού, ο ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέγει ως προσωπικό βοηθό τον ή τη σύζυγο, το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι προϋποθέσεις για τους προσωπικούς βοηθούς

Οι υποψήφιοι προσωπικοί βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών, να διαθέτουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής.

Για την οριστική εγγραφή τους στο Μητρώο θα απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο θα παρέχεται μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών και στη διασφάλιση ότι οι βοηθοί διαθέτουν βασική εκπαίδευση για τις ανάγκες των ωφελουμένων.

Τι αλλάζει για όσους συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα

Στην πιλοτική φάση του προγράμματος είχαν ενταχθεί 1.825 άτομα με αναπηρία, ενώ είχαν απασχοληθεί συνολικά 3.043 προσωπικοί βοηθοί.

Για τους υφιστάμενους ωφελουμένους προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς έως το τέλος του 2026.

Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες προσωπικής βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή διαμένουν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο έως 5.000 κατοίκους, θα συνεχίσουν να θεωρούνται ωφελούμενοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Για να συνεχίσουν στο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, δεν θα χρειαστεί να περάσουν ξανά από έλεγχο επιλεξιμότητας, μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση. Θα απαιτείται μόνο η υποβολή Δήλωσης Συναίνεσης.

Όσοι είχαν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, θα παραμείνουν επίσης στο πρόγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Για τη συνέχιση της συμμετοχής τους από το 2027, όμως, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει για τους νέους αιτούντες.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του πιλοτικού προγράμματος θα χρειαστεί να ξεκινήσουν εκ νέου τη διαδικασία υποβάλλοντας νέα αίτηση από την αρχή.

Η μόνιμη εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού» σηματοδοτεί έτσι τη μετάβαση από ένα περιορισμένο πιλοτικό σχήμα σε μια πανελλαδική υπηρεσία, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, σαφέστερους κανόνες και αυξημένη οικονομική υποστήριξη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

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