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Μια νέα, πολλά υποσχόμενη αγορά στον χώρο των καλλυντικών και της αισθητικής ιατρικής δημιουργεί η εκρηκτική ανάπτυξη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, με μεγάλους ομίλους να επενδύουν πλέον σε προϊόντα και θεραπείες που αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στην εμφάνιση μετά τη γρήγορη απώλεια βάρους.

Εταιρείες όπως η Galderma, η Natura και η L’Oréal επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη νέα καταναλωτική τάση, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας λύσεις για τη χαλάρωση του δέρματος, τη μείωση της σφριγηλότητας και την απώλεια όγκου στο πρόσωπο. Η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1 δημιουργεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, στο οποίο οι εταιρείες καλλυντικών και αισθητικών παρεμβάσεων βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Το φαινόμενο είναι πλέον γνωστό διεθνώς ως «Ozempic face», όρος που προέρχεται από το δημοφιλές φάρμακο της Novo Nordisk, το οποίο συνδέθηκε με την ευρεία διάδοση των ενέσιμων θεραπειών απώλειας βάρους. Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, ειδικοί που επικαλείται το Reuters, οι αλλαγές στην όψη του προσώπου δεν οφείλονται σε κάποια άμεση δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων στο δέρμα, αλλά στη γρήγορη και σημαντική μείωση του σωματικού βάρους.

Φαρμακευτικά σκευάσματα όπως τα Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk, αλλά και το Zepbound της Eli Lilly, δρουν μιμούμενα τη λειτουργία ορμόνης που συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος κορεσμού. Η απώλεια πολλών κιλών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί, ωστόσο, να συνοδεύεται από αισθητές μεταβολές στην εμφάνιση, μεταξύ των οποίων η χαλάρωση του δέρματος στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματος.

Μια νέα αγορά αισθητικών θεραπειών με προοπτική 2 δισ. δολαρίων

Η ταχεία εξάπλωση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας δεν μετασχηματίζει μόνο τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά δημιουργεί παράλληλα νέες πηγές εσόδων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιποίηση του δέρματος και στις αισθητικές παρεμβάσεις.

Οι οικονομικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Pfizer, η παγκόσμια αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας θα μπορούσε να αγγίξει τα 150 δισ. δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις έως το 2030, γεγονός που εξηγεί το αυξανόμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και από άλλους κλάδους.

Την ίδια στιγμή, η Boston Consulting Group, σε εκτιμήσεις της για το 2025, προβλέπει ότι τα έσοδα από κλινικές αισθητικές θεραπείες που συνδέονται με τις αλλαγές στην εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους θα μπορούσαν να αυξηθούν από περίπου 700 εκατ. δολάρια σε 2 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία.

Πρόκειται για μια αγορά που αναπτύσσεται παράλληλα με την αύξηση των χρηστών των συγκεκριμένων φαρμάκων, καθώς ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν λύσεις για τις αισθητικές μεταβολές που μπορεί να ακολουθήσουν τη σημαντική μείωση του βάρους τους.

Πώς η γρήγορη απώλεια βάρους αλλάζει την εικόνα του προσώπου

Την αυξανόμενη ζήτηση για τέτοιου είδους θεραπείες επιβεβαιώνει και η εμπειρία ειδικών στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής.

Ο Michael Somenek, πλαστικός χειρουργός προσώπου στην Ουάσιγκτον και κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του George Washington University, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση των ασθενών που χρησιμοποιούν φάρμακα GLP-1 και απευθύνονται σε αυτόν για αισθητικές παρεμβάσεις.

Όπως εξηγεί, η απώλεια πολλών κιλών μέσα σε τέσσερις έως έξι μήνες μπορεί να μεταβάλει αισθητά τον όγκο του προσώπου, επηρεάζοντας τη συνολική του εικόνα.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εταιρείες αισθητικής ιατρικής αναζητούν νέες εφαρμογές των υφιστάμενων προϊόντων τους, αλλά και εξειδικευμένες θεραπείες για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών.

Galderma: Στο επίκεντρο οι θεραπείες κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος

Η ελβετική Galderma, στην οποία η L’Oréal διατηρεί συμμετοχή 20%, συγκαταλέγεται στις εταιρείες που έχουν αρχίσει να εξετάζουν συστηματικά τις δυνατότητες της νέας αγοράς.

Η εταιρεία πραγματοποίησε πέρυσι μελέτη με στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο ορισμένες από τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες της μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στο δέρμα που παρατηρούνται έπειτα από απώλεια βάρους με τη χρήση φαρμάκων GLP-1.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Sculptra, μια ενέσιμη θεραπεία που στοχεύει στην ενεργοποίηση της φυσικής παραγωγής κολλαγόνου, καθώς και το Restylane, ένα ενέσιμο υλικό πλήρωσης που βασίζεται στο υαλουρονικό οξύ.

Η Anne-Cecile Chevrier, επικεφαλής του τομέα ενέσιμων αισθητικών θεραπειών της Galderma, επισημαίνει ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές μετά τη μεγάλη απώλεια βάρους είναι η χαλάρωση του δέρματος, η μειωμένη σφριγηλότητα, η απώλεια όγκου σε συγκεκριμένες περιοχές του προσώπου και η θαμπή όψη της επιδερμίδας.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, οι συγκεκριμένες θεραπείες δεν διαθέτουν ειδική έγκριση για την αντιμετώπιση αλλαγών στην εμφάνιση ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1.

Ωστόσο, η Galderma συνεργάζεται με δεκάδες χιλιάδες πλαστικούς χειρουργούς και επαγγελματίες αισθητικής ιατρικής διεθνώς, οι οποίοι προωθούν τις διαθέσιμες θεραπείες της και σε άτομα που έχουν χάσει σημαντικό βάρος με τη βοήθεια αυτών των φαρμάκων.

Η πλειονότητα των κλινικών στις ΗΠΑ βλέπει αύξηση της ζήτησης

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις των επαγγελματιών αισθητικής ιατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έκθεση της Medical Insight για το 2024, το 53% των κλινικών αισθητικής ιατρικής στις ΗΠΑ αναμένει ότι η ευρεία διάδοση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων απώλειας βάρους θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των νέων ασθενών.

Παράλληλα, το 43% των κλινικών εκτιμά ότι η χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων θα ενισχύσει ειδικότερα τη ζήτηση για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αλλαγών στην εμφάνιση του προσώπου.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η επίδραση της αγοράς των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας εκτείνεται πέρα από τον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης, επηρεάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την προσωπική φροντίδα και την αισθητική.

L’Oréal: Ξεχωριστές μελέτες προϊόντων για χρήστες GLP-1

Στην αναπτυσσόμενη αυτή κατηγορία καταναλωτών στρέφει το ενδιαφέρον της και η L’Oréal, η οποία έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί ειδικές μελέτες προϊόντων σε άτομα που χρησιμοποιούν φάρμακα GLP-1.

Η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στη συγκεκριμένη ομάδα εντάσσεται στην προσπάθεια του ομίλου να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις μεταβολές του δέρματος μετά την ταχεία απώλεια βάρους.

Η Delphine Viguier-Hovasse, επικεφαλής καινοτομίας και μελλοντικών τάσεων της L’Oréal, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία διεξάγει πλέον ξεχωριστές δοκιμές προϊόντων για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών.

«Πλέον δοκιμάζουμε προϊόντα σε χρήστες GLP-1 στο πλαίσιο ξεχωριστών μελετών, καθώς αυτή η ομάδα καταναλωτών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία και αντιπροσωπεύει σημαντικό αριθμό ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε.

Η στρατηγική αυτή αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγάλων ομίλων καλλυντικών για μια αγορά που διαμορφώνεται ως έμμεση συνέπεια της εξάπλωσης των φαρμάκων αδυνατίσματος.

Καθώς η χρήση των θεραπειών GLP-1 διευρύνεται, οι εταιρείες καλλυντικών και αισθητικής ιατρικής αναζητούν τρόπους να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, διεκδικώντας μερίδιο σε έναν κλάδο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να φτάσει σε αξία τα 2 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα χρόνια.