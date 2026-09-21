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Η DeepSeek ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον ανταγωνισμό τιμών της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο του οποίου το κόστος μπορεί να υποχωρεί ακόμη και σε κλάσματα του ενός σεντ ανά εκατομμύριο tokens. Η κινεζική startup επιχειρεί να αποδείξει ότι ένα μοντέλο με υψηλές δυνατότητες και εξαιρετικά χαμηλή τιμή μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, εντείνοντας την πίεση τόσο προς τις αμερικανικές OpenAI και Anthropic όσο και προς τους εγχώριους ανταγωνιστές της.

Το νέο V4.1 Flash παρουσιάστηκε ως μια πιο ελαφριά και χαμηλότερου κόστους εκδοχή της τεχνολογίας της DeepSeek. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο καταφέρνει σε ορισμένες δοκιμές να υπερέχει έναντι ανταγωνιστικών προτάσεων, μεταξύ των οποίων το Kimi K3 της Moonshot, ενώ παράλληλα διατίθεται σε αισθητά χαμηλότερη τιμή.

Η «death zone» που δημιουργεί η DeepSeek

Η άφιξη του V4.1 Flash ενισχύει μια τάση που ήδη μεταβάλλει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά AI. Τα κινεζικά open-weight μοντέλα συμπιέζουν διαρκώς το κόστος, αναγκάζοντας τους ανταγωνιστές τους είτε να μειώσουν αντίστοιχα τις τιμές είτε να αποδείξουν ότι οι ανώτερες επιδόσεις των δικών τους μοντέλων δικαιολογούν το υψηλότερο κόστος.

Η Artificial Analysis έχει περιγράψει αυτή τη ζώνη ανταγωνισμού ως «DeepSeek death zone». Για τις εταιρείες που βρίσκονται μέσα σε αυτήν, οι επιλογές είναι ουσιαστικά δύο: είτε να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές από την DeepSeek και τους υπόλοιπους κινεζικούς παίκτες είτε να διαθέτουν μοντέλα με τόσο ανώτερες δυνατότητες ώστε να δικαιολογούν τη διαφορά στην τιμή.

Η συγκεκριμένη πίεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι OpenAI και Anthropic κινούνται προς την προοπτική εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην κινεζική αγορά δείχνουν ότι η τιμή ανά token δύσκολα θα βρει σύντομα ένα σταθερό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, οι συνεχείς και επιθετικές μειώσεις τιμών από εταιρείες όπως οι DeepSeek, Tencent, ByteDance και Alibaba επιταχύνουν τη μετατροπή της τεχνολογίας AI σε ένα ολοένα περισσότερο εμπορευματοποιημένο προϊόν. Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην κατάκτηση μεριδίου αγοράς, ακόμη και εις βάρος των περιθωρίων κέρδους τους, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα οποιουδήποτε παίκτη να αποκτήσει ουσιαστική ισχύ στη διαμόρφωση των τιμών.

Το μεγάλο στοίχημα μεταφέρεται στους AI agents

Η σημασία του κόστους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς η βιομηχανία μετακινείται σταδιακά από τα συμβατικά chatbots προς τους AI agents. Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη αυτονομία για πολλές ώρες, αναλαμβάνοντας εργασίες όπως η συγγραφή κώδικα, η χρήση διαφορετικών εργαλείων και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Όσο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας ενός AI agent, τόσο μεγαλώνει και ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να επεξεργάζεται αλλά και να διατηρεί άμεσα διαθέσιμος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η DeepSeek επιχειρεί να αξιοποιήσει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του V4.1 Flash.

Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, η εταιρεία αναφέρει ότι το KV cache του νέου μοντέλου χρειάζεται μόλις το ένα τέταρτο της μνήμης HBM και το ένα όγδοο του αποθηκευτικού χώρου SSD. Η διαφορά θεωρείται σημαντική, καθώς οι χρεώσεις που σχετίζονται με τα cache hits μπορούν να αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα του συνολικού κόστους λειτουργίας ενός AI agent. Περιορίζοντας τις απαιτήσεις του cache, η DeepSeek μπορεί επομένως να μειώσει αισθητά το κόστος εφαρμογών που εκτελούν μεγάλες και συνεχόμενες εργασίες.

Η συγκεκριμένη τεχνική εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η εκρηκτική ανάπτυξη της AI έχει προκαλέσει επίμονη στενότητα στην προσφορά προηγμένων chips μνήμης, ευνοώντας κατασκευαστές όπως η Micron και η SK Hynix. Η πιθανότητα τα νέα μοντέλα να μπορούν να εκτελούν περισσότερες εργασίες χρησιμοποιώντας αισθητά λιγότερη μνήμη επηρέασε και τις μετοχές του κλάδου, με τη SK Hynix να καταγράφει πτώση έως 5,8% και τη Micron έως 5,3% την Πέμπτη.

Το V4.1 Flash διαθέτει συνολικά 552 δισ. παραμέτρους, ωστόσο η αρχιτεκτονική του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε σε κάθε λειτουργία να ενεργοποιείται μόνο ένα περιορισμένο τμήμα της συνολικής του δυναμικότητας. Με αυτή την προσέγγιση, η DeepSeek επιχειρεί να περιορίσει ταυτόχρονα δύο από τους μεγαλύτερους παράγοντες κόστους στην τεχνητή νοημοσύνη: την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και τη χρήση μνήμης.

Χαμηλότερο κόστος, χωρίς πρωτιά σε όλες τις επιδόσεις

Η ίδια η DeepSeek δεν υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο βρίσκεται στην κορυφή σε κάθε κατηγορία επιδόσεων. Σύμφωνα με τα benchmarks, το V4.1 Flash καταφέρνει να ξεπεράσει το μεγαλύτερο V4-Pro σε εργασίες προγραμματισμού και σε εφαρμογές που σχετίζονται με AI agents, εξακολουθεί όμως να υστερεί έναντι των κορυφαίων μοντέλων που προσφέρουν οι OpenAI και Anthropic.

Από τις 14 Σεπτεμβρίου, η DeepSeek καταργεί το V4-Pro και τα αιτήματα που κατευθύνονταν σε αυτό θα μεταφέρονται αυτόματα στο οικονομικότερο V4.1 Flash. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, η νέα πολιτική τιμολόγησης μεταφράζεται σε μειώσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 32%.

Με αυτή την κίνηση, η DeepSeek εντείνει τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα που ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου καθοριστικός με τις καθαρές επιδόσεις των ίδιων των μοντέλων. Καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται προς συστήματα που καταναλώνουν τεράστιους όγκους tokens, το βασικό ερώτημα για την αγορά δεν είναι πλέον αποκλειστικά ποια εταιρεία διαθέτει το ισχυρότερο μοντέλο. Εξίσου κρίσιμο γίνεται το ποιος μπορεί να προσφέρει επαρκώς υψηλές δυνατότητες σε κόστος που παραμένει βιώσιμο για τις επιχειρήσεις.

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