Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο για χιλιάδες εργαζομένους στη Silicon Valley, όμως μαζί με τα κέρδη ενισχύεται πλέον και ο προβληματισμός για το κατά πόσο οι σημερινές αποτιμήσεις μπορούν να διατηρηθούν.

Στελέχη και εργαζόμενοι κορυφαίων εταιρειών AI αρχίζουν να εξετάζουν σοβαρότερα το ενδεχόμενο δημιουργίας «φούσκας», αναζητώντας τρόπους να προστατεύσουν τις περιουσίες που απέκτησαν μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

Η τάση αυτή ανοίγει ένα νέο πεδίο δραστηριότητας για τους διαχειριστές περιουσίας στη Silicon Valley. Σύμβουλοι που συνεργάζονται με εργαζομένους της Anthropic, της OpenAI, της Cursor και των εταιρειών του Magnificent Seven καλούνται να απαντήσουν σε ένα ολοένα συχνότερο ερώτημα: πώς μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει μέρος των εντυπωσιακών κερδών του χωρίς να χάσει ενδεχόμενη περαιτέρω άνοδο;

Παρότι πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το επενδυτικό κύμα γύρω από την AI έχει ακόμη μεγάλη διάρκεια, άλλοι αντιμετωπίζουν με αυξανόμενη επιφυλακτικότητα τις υψηλές αποτιμήσεις. Σύμφωνα με συμβούλους που μίλησαν στο Business Insider, αρκετοί εργαζόμενοι μειώνουν σταδιακά το ρίσκο, διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους ή δημιουργούν ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβεβαιωθούν.

Η Compound Planning, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 5 δισ. δολάρια, αναφέρει ότι το ενδεχόμενο μιας «φούσκας» βρίσκεται πλέον σχεδόν σε κάθε συζήτηση με πελάτες. Ο ανώτερος σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας Νίκολας Γκαρσία επισημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη να αντιληφθούν πόσο γρήγορα αυξήθηκε η καθαρή περιουσία τους.

Οι αριθμοί εξηγούν αυτή την αίσθηση. Ο Nasdaq 100 έχει ενισχυθεί κατά 91% σε διάστημα πέντε ετών, ενώ ο συνολικός μετοχικός πλούτος των αμερικανικών νοικοκυριών έφθασε τα 55 τρισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, από 34 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2022, όταν έκανε την εμφάνισή του το ChatGPT.

Ακόμη πιο θεαματικές είναι οι αποτιμήσεις στις ιδιωτικές εταιρείες. Η Anthropic, που το 2024 αποτιμάτο περίπου στα 40 δισ. δολάρια, προετοιμάζεται για χρηματιστηριακή εισαγωγή με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων. Η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων, ενώ η OpenAI αποτιμάται περίπου στο 1 τρισ. δολάρια και εξετάζει επίσης δημόσια εγγραφή.

Όπως σημειώνει ο Γκαρσία, ο πλούτος δημιουργήθηκε σε πρωτοφανή κλίμακα και ταχύτητα. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μαζικά την τεχνολογία. Υπολογίζει ότι μόλις περίπου το 5% των πελατών του προχωρεί σε κινήσεις πανικού, αν και αυξάνονται εκείνοι που επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στην AI.

Ανάλογες ανησυχίες καταγράφει η Mercer Advisors, με 111 δισ. δολάρια υπό διαχείριση. Σύμφωνα με τον σύμβουλο Άνταμ Γκοβάνι, βασικό πρόβλημα είναι ο «κίνδυνος συγκέντρωσης»: πολλοί εργαζόμενοι έχουν ταυτόχρονα τον μισθό, τις μετοχικές αμοιβές και σημαντικό μέρος των επενδύσεών τους συνδεδεμένα με τον ίδιο κλάδο.

Η Tidemark Financial Partners, η οποία συνεργάζεται μεταξύ άλλων με εργαζομένους των Nvidia, Meta και Microsoft, αναφέρει επίσης μεγάλη αύξηση των σχετικών ερωτημάτων τους τελευταίους 18 μήνες. Περίπου οι μισοί πελάτες της εξετάζουν τη μείωση της έκθεσης σε τεχνολογικές και growth μετοχές. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκμεταλλευτούν μια ενδεχόμενη διόρθωση για να αυξήσουν τις θέσεις τους.

Σταδιακή κατοχύρωση των κερδών

Μία από τις συνηθέστερες κινήσεις είναι η δημιουργία συγκεκριμένου προγράμματος πωλήσεων. Αντί να ρευστοποιούν μαζικά τις συμμετοχές τους, εργαζόμενοι θέτουν επίπεδα τιμών ή χρονικά ορόσημα στα οποία θα πωλούν μέρος των μετοχικών αμοιβών τους.

Στόχος είναι να μετατρέψουν ένα μέρος του «χάρτινου» πλούτου σε πραγματική οικονομική ασφάλεια, εξασφαλίζοντας χρήματα για κατοικία, εκπαίδευση, συνταξιοδότηση ή κληρονομιά για τα παιδιά τους.

Μεγάλη παράμετρος είναι, ωστόσο, η φορολογία. Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως το tax-loss harvesting, δηλαδή η πώληση ζημιογόνων επενδύσεων ώστε οι απώλειες να συμψηφιστούν με κεφαλαιακά κέρδη. Άλλοι επιλέγουν direct indexing, αγοράζοντας μεμονωμένες μετοχές ενός δείκτη αντί ενός ETF, ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες φορολογικού συμψηφισμού.

Χρησιμοποιούνται επίσης long-short στρατηγικές και πιο σύνθετα εργαλεία, όπως τα variable prepaid forwards, μέσω των οποίων μπορεί να εξασφαλιστεί ρευστότητα έναντι μιας μεγάλης μετοχικής θέσης, με τη μεταβίβαση των τίτλων να πραγματοποιείται αργότερα.

Σύμφωνα με τον Γκοβάνι, αρκετοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι η άνοδος των μετοχών των εταιρειών τους μπορεί να αποτέλεσε μια ευκαιρία που εμφανίζεται «μία φορά στη ζωή». Έτσι, οι πωλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως προσεκτικά και σταδιακά.

Από τις μετοχές στα σπίτια και τα πολυτελή αυτοκίνητα

Υπάρχει και μια μικρότερη ομάδα, περίπου 5%-10% σύμφωνα με τον Γκαρσία, που επιλέγει πολύ μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει άμεσα μεγάλες αγορές.

Τα ακίνητα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Πολλοί εργαζόμενοι αξιοποιούν τον μετοχικό τους πλούτο για την αγορά κατοικίας στην περιοχή του San Francisco Bay Area, ενώ ορισμένοι προχωρούν σε εξοχικά ή πολυτελή αυτοκίνητα.

Εδώ, όμως, εμφανίζεται ο κίνδυνος του lifestyle creep, δηλαδή της διαρκούς αύξησης του κόστους ζωής καθώς αυξάνεται το εισόδημα. Ακόμη και εργαζόμενοι με εξαψήφιες αποδοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν πιέσεις ρευστότητας στην πανάκριβη Bay Area.

Ο Γκαρσία περιγράφει χαρακτηριστικά την περίπτωση κάποιου που αγοράζει κύρια κατοικία 5 εκατ. δολαρίων, εξοχικό 2 εκατ., αυτοκίνητα και παράλληλα στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του, για να διαπιστώσει λίγους μήνες αργότερα ότι σημαντικό μέρος της περιουσίας του έχει εξαφανιστεί.

Στροφή στα ακίνητα για διαφοροποίηση

Για άλλους, τα ακίνητα δεν αποτελούν καταναλωτική δαπάνη αλλά επενδυτική επιλογή. Αυξάνεται το ενδιαφέρον για επαγγελματικά ακίνητα, πολυκατοικίες και REITs, με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου λιγότερο εξαρτημένου από τις τεχνολογικές μετοχές.

Τα REITs έχουν παρουσιάσει ισχυρές επιδόσεις φέτος σε τομείς όπως τα data centers, οι εγκαταστάσεις self-storage και τα ακίνητα υγείας. Στο πρώτο εξάμηνο, τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα αποτέλεσαν την ισχυρότερη κατηγορία, με άνοδο 42%, σύμφωνα με τη National Association of Real Estate Investment Trusts.

Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων ενισχύει περαιτέρω το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για πολυκατοικίες, καθώς αρκετοί επενδυτές αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν μικρότερη μεταβλητότητα.

Παραμένουν στην AI, αλλά μέσω άλλων «στοιχημάτων»

Η διαφοροποίηση δεν σημαίνει απαραίτητα απομάκρυνση από την τεχνητή νοημοσύνη. Αρκετοί εργαζόμενοι στρέφονται σε venture capital, ιδιωτικές τοποθετήσεις ή εταιρείες που επωφελούνται έμμεσα από την ανάπτυξη της AI.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες neocloud εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπολογιστικές υποδομές για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μετοχές όπως η Nebius Group, η Terawulf και η CoreWeave έχουν καταγράψει από την αρχή του έτους αποδόσεις 138%, 24% και 10% αντίστοιχα.

Η λογική, σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο Τζάρεντ Ρέντφιλντ, θυμίζει τη γνωστή επενδυτική στρατηγική του «πωλητή φτυαριών»: αντί κάποιος να προσπαθεί να εντοπίσει ποια εταιρεία AI θα επικρατήσει, μπορεί να επενδύσει σε εκείνους που παρέχουν τις απαραίτητες υποδομές.

Kρατικά ομόλογα για μικρότερη φορολογική επιβάρυνση

Τέλος, αυξανόμενο ενδιαφέρον καταγράφεται για τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Οι τόκοι των municipal bonds απαλλάσσονται συνήθως από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για εργαζομένους που έχουν συσσωρεύσει μεγάλα κεφαλαιακά κέρδη.

Η συγκεκριμένη αγορά δεν έχει εμφανίσει εντυπωσιακές αποδόσεις φέτος –το iShares National Muni Bond ETF υποχωρεί περίπου 1% από την αρχή του έτους–, όμως το βασικό κίνητρο δεν είναι η υψηλή απόδοση. Για τους νέους εκατομμυριούχους της Silicon Valley, προτεραιότητα γίνεται ολοένα περισσότερο η προστασία του πλούτου, η φορολογική αποτελεσματικότητα και η μείωση της εξάρτησης από έναν τεχνολογικό κλάδο που τους έκανε πλούσιους, αλλά πλέον προκαλεί και φόβους ότι η εντυπωσιακή άνοδός του δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα.

Διαβάστε ακόμη

Sephora Greece: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ και συνεχίζει με διψήφια ανάπτυξη (pics)

ΣΟΥΡΩΤΗ: Από το μεταλλικό νερό σε μπύρα, ροφήματα και καλλυντικά (pics)

Lamda Development: Το 2027 χρονιά-ορόσημο για το Ελληνικό με νέες παραδόσεις έργων και επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ