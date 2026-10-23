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Στην πλουσιότερη οικογένεια της Ασίας, η οποία ελέγχει την επιχειρηματική αυτοκρατορία Reliance, με δραστηριότητες από το πετρέλαιο έως το λιανεμπόριο, ο πρωτότοκος γιος του Μουκές Αμπάνι, Ακάς Αμπάνι, ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός και ψηφιακός βραχίονας του ομίλου πλησιάζει στην είσοδό του στο χρηματιστήριο.

Ο Ακάς Αμπάνι, ο οποίος συμπλήρωσε τα 35 του χρόνια την Παρασκευή, είναι διευθύνων σύμβουλος της Jio Platforms, της οποίας η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 3,2 δισ. δολαρίων καλύφθηκε πλήρως μέσα σε μόλις δύο ώρες από την έναρξη της δημόσιας εγγραφής αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα σπάνιο επίτευγμα για μια δημόσια προσφορά τέτοιου μεγέθους στην Ινδία.

Παρότι ο πατέρας του εξακολουθεί να προεδρεύει της μητρικής εταιρείας Jio Platforms, ο Ακάς ανέλαβε το 2022 την προεδρία του ιδιαίτερα κερδοφόρου τηλεπικοινωνιακού της βραχίονα, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ευρέως ως μέρος του σχεδιασμού διαδοχής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Ενδεικτικό της αυξανόμενης επιρροής του είναι ότι ο Ακάς ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση της IPO της Jio Platforms την περασμένη εβδομάδα, ενημερώνοντας τους επενδυτές για τους 533 εκατομμύρια πελάτες της εταιρείας και τα περιθώρια κέρδους της.

Η δίδυμη αδελφή του βρέθηκε επίσης στη σκηνή, ενώ ο πατέρας τους δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

«Βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος ολόκληρης της εταιρείας», δήλωσε.

Ο άνθρωπος της Reliance στη Silicon Valley

Στελέχη του κλάδου που συνεργάζονται με τον Ακάς τον περιγράφουν ως έναν εξαιρετικά προσιτό μάνατζερ, με έντονη και άμεση ενασχόληση με την τεχνολογία.

Παρότι συμμετέχει στη λήψη ορισμένων από τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις, δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Ωστόσο, διαχειρίζεται τις σχέσεις με ορισμένους από τους σημαντικότερους επενδυτές της, μεταξύ των οποίων και η Meta.

«Είναι εκείνος που τηλεφωνεί στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ», ανέφερε στέλεχος που συνεργάστηκε στενά τόσο με τον Ακάς όσο και με την προετοιμασία της IPO.

Η Meta συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μετόχους της Jio, κατέχοντας ποσοστό κοντά στο 10%. Το 2020, συμμετείχε μαζί με τη Google και άλλους διεθνείς επενδυτές σε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,52 τρισ. ρουπιών, ποσό που τότε αντιστοιχούσε σε 20,5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο Ακάς και ο πατέρας του —οι οποίοι συνηθίζουν και οι δύο να εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα— διαχειρίζονται χωριστά τις σχέσεις με τους επενδυτές, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος.

Ο Μουκές διατηρεί στενότερες επαφές με πολλά κρατικά επενδυτικά ταμεία, ενώ ο γιος του έχει αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο του ανθρώπου της Reliance στη Silicon Valley.

Η οικογενειακή κληρονομιά και η δύναμη των μικροεπενδυτών

Ο Ακάς διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το Brown University στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ιδιαίτερα δραστήριος στον αθλητισμό.

Ως ένθερμος φίλαθλος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση ομάδας κρίκετ που συμμετέχει στο Indian Premier League. Παντρεύτηκε το 2019 και έχει δύο παιδιά.

Μέχρι την Πέμπτη, το τμήμα της δημόσιας προσφοράς της Jio που απευθυνόταν στους ιδιώτες επενδυτές είχε καλυφθεί πλήρως, σύμφωνα με στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Η κατηγορία των εργαζομένων είχε προσελκύσει προσφορές για σχεδόν διπλάσιο αριθμό μετοχών από τις διαθέσιμες, ενώ η κατηγορία των υφιστάμενων μετόχων της Reliance είχε καλυφθεί κατά 2,58 φορές.

Το έντονο ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο παππούς του Ακάς, Ντιρουμπάι Αμπάνι, ο οποίος πέθανε το 2002, δημιούργησε την ισχυρή εικόνα της Reliance στο επενδυτικό κοινό.

Τη δεκαετία του 1980, ο ιδρυτής του ομίλου διοργάνωνε μαζικές συγκεντρώσεις μετόχων σε υπαίθριους χώρους της Βομβάης, μετατρέποντας τη Reliance σε εταιρεία που συνδέθηκε στη συνείδηση των επενδυτών με τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλούτου.

Οι μετοχές του ομίλου, που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Βομβάης και έχουν σήμερα χρηματιστηριακή αξία 172 δισ. δολαρίων, έχουν αυξηθεί 330 φορές από το 1990.

Καθώς ο Ακάς μιλούσε στην εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας, ένα στεφανωμένο πορτρέτο του χαμογελαστού Ντιρουμπάι βρισκόταν τοποθετημένο σε καβαλέτο, ενώ στην οθόνη προβάλλονταν ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τις παλαιότερες συγκεντρώσεις των μετόχων.

Από τις δωρεάν κλήσεις στους 533 εκατ. πελάτες

Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα της Jio ξεκίνησε το 2016, προκαλώντας ανατροπή στην ινδική αγορά με την προσφορά δωρεάν υπηρεσιών φωνής και δεδομένων.

Σήμερα, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια χρήστες, η Jio βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από την China Mobile, με κριτήριο τον αριθμό πελατών σε μία και μόνο χώρα.

Η Jio Platforms αναφέρει ότι ο Ακάς ηγείται του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ινδία, οδηγώντας την εταιρεία από τα δίκτυα 4G στο 5G και πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εταιρεία προσφέρει εφαρμογές, ψηφιακές υπηρεσίες και συσκευές για το σπίτι, ωστόσο οι τηλεπικοινωνίες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή των οικονομικών της μεγεθών.

Συγκεκριμένα, η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα αποφέρει σχεδόν το 90% των συνολικών εσόδων της Jio Platforms, ύψους 15,45 δισ. δολαρίων, καθώς και περίπου το 94% των κερδών της.

«Δεν είμαστε απλώς μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών»

Ο Ακάς και η διοίκηση της Jio φαίνεται να επιδιώκουν να διαλύσουν την αντίληψη ότι η εταιρεία αποτελεί απλώς έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η πρώτη κιόλας πρόταση στην παρουσίαση της εταιρείας, στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είμαστε μια τεχνολογική πλατφόρμα».

Ερωτηθείς για τον ανταγωνισμό με τις Bharti Airtel και Vodafone Idea, ο Ακάς δήλωσε ότι η «Jio δεν είναι απλώς μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών», αλλά μια εταιρεία ψηφιακών υπηρεσιών που έχει χτιστεί πάνω στη συνδεσιμότητα.

Στην εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας, παρουσίασε σχέδια για την παροχή υπηρεσιών αυτόματης σύνοψης και απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικών κλήσεων με τη χρήση AI, σε 12 ινδικές γλώσσες, για τους χρήστες της Jio.

«Είμαστε οι μόνοι στην αγορά που μπορούμε να το κάνουμε αυτό», υποστήριξε.

«Αυτό που διαθέτουμε είναι μια βαθιά, έμφυτη κατανόηση των πελατών της Jio», πρόσθεσε.