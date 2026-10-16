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Ο Μουκές Αμπάνι επιστρατεύει το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό της Reliance Industries για να ενισχύσει τη ζήτηση για την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της Jio Platforms, του βραχίονα τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών του ομίλου.

Η Reliance έχει απευθυνθεί στους περισσότερους από τους περίπου 420.000 εργαζομένους του ομίλου, προτρέποντάς τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στο IPO ύψους έως 3,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Μάλιστα, η εταιρεία κατέβαλε τους μισθούς του Οκτωβρίου περίπου 15 ημέρες νωρίτερα από το συνηθισμένο, δίνοντας στους εργαζομένους πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την επένδυσή τους. Οι εργαζόμενοι, πάντως, δεν ενημερώθηκαν για τον λόγο της πρόωρης καταβολής.

Το στοίχημα του Αμπάνι

Η κίνηση καταδεικνύει την προσπάθεια του Αμπάνι να εξασφαλίσει ότι η εισαγωγή της Jio στο Χρηματιστήριο θα στεφθεί με επιτυχία και θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία της Ινδίας.

Για τη Reliance, η διαδικασία αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία να μετατρέψει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους της, αλλά ενδεχομένως και μέλη των οικογενειών τους, σε μετόχους της Jio.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση του προσωπικού για τους όρους της δημόσιας εγγραφής. Ομάδες του ομίλου έχουν ρωτήσει εργαζομένους εάν οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους διαθέτουν τους απαραίτητους λογαριασμούς για ηλεκτρονικές συναλλαγές μετοχών. Όσοι δεν διαθέτουν, ενθαρρύνονται να ανοίξουν τους απαιτούμενους λογαριασμούς.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να επενδύσουν

Η Reliance Industries διαθέτει 419.911 εργαζομένους, αριθμός που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών της Ινδίας, πίσω από την Tata Consultancy Services.

Από αυτούς, 74.822 εργάζονται στη Jio. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή μέσω της ειδικής ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί για το προσωπικό.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της Reliance μπορούν να υποβάλουν προσφορά μέσω της κατηγορίας των ιδιωτών επενδυτών. Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι είναι ήδη μέτοχοι της μητρικής Reliance Industries μπορούν να διεκδικήσουν μετοχές μέσω της ξεχωριστής ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η Jio Platforms στοχεύει σε αποτίμηση έως και 10,3 τρισ. ρουπίες, περίπου 108 δισ. δολάρια, επιδιώκοντας να αντλήσει έως 302 δισ. ρουπίες, μέσω της διάθεσης έως 270 εκατ. μετοχών.

Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί στις 1.065 έως 1.119 ρουπίες ανά μετοχή.

Για τους επιλέξιμους εργαζομένους έχει δεσμευτεί ποσό έως 5 δισ. ρουπίες σε μετοχές, με έκπτωση 5% επί της τιμής διάθεσης. Παράλληλα, έως 25 δισ. ρουπίες σε μετοχές έχουν δεσμευτεί για τους επιλέξιμους μετόχους της Reliance Industries.

Πάνω από $20 δισ. οι προσφορές

Το IPO της Jio Platforms αναμένεται να ανοίξει για εγγραφές στις 21 Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου, ενώ η διαδικασία για τους θεσμικούς επενδυτές θα ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου.

Το ενδιαφέρον για την έκδοση είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό. Η Jio έχει προσελκύσει προσφορές άνω των 20 δισ. δολαρίων, ενώ διεθνείς επενδυτικοί κολοσσοί, μεταξύ των οποίων οι Fidelity Management & Research, Allianz και Capital Group, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η δημόσια εγγραφή αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για τον Ambani, ο οποίος έχει επενδύσει επί σειρά ετών στην ανάπτυξη της Jio σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές επιχειρήσεις της Ινδίας. Η συμμετοχή του προσωπικού προσθέτει μια ακόμη διάσταση στο εγχείρημα, καθώς ο όμιλος επιχειρεί να αξιοποιήσει το ευρύ δίκτυο των εργαζομένων του για να διευρύνει τη βάση των επενδυτών της εταιρείας.

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