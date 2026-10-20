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Οι άχρωμες αναρτήσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη έχουν καταστήσει φέτος το LinkedIn αντικείμενο πολλών διαδικτυακών αστείων. Η πλατφόρμα έχει λάβει ξεκάθαρα το μήνυμα από τα παράπονα των χρηστών της για τα μακροσκελή, γενικόλογα κείμενα που δεν έχουν περάσει ποτέ από ανθρώπινα χέρια.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει ευκολότερη από ποτέ τη γρήγορη και οικονομική παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων περιεχομένου, αυτό το χαμηλής ποιότητας υλικό, γνωστό ως «AI slop», έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Το YouTube, το Pinterest, το Spotify και άλλες πλατφόρμες έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν την ποσότητα ανεπιθύμητου περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζεται στους χρήστες τους.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από την Pangram, μια ερευνητική εταιρεία που παρακολουθεί το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 40% των εκτενών αναρτήσεων στην πλατφόρμα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έναντι περίπου 30% στο X και στο Medium και μικρότερου ποσοστού στο Reddit και στο Substack.

Έτσι, το LinkedIn εντείνει πλέον τη μάχη του κατά αυτού του περιεχομένου.

Υπάρχει μια δόση ειρωνείας σε αυτό, δεδομένου ότι το LinkedIn ανήκει στη Microsoft, μεταδίδει το CNN. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχει προωθήσει την υιοθέτηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης του για τα πάντα, από τη συγγραφή κειμένων έως τον προγραμματισμό, ενώ αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic. Το LinkedIn προσέφερε στο παρελθόν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία ή την επαναδιατύπωση αναρτήσεων, αν και πρόσφατα περιόρισε αυτές τις δυνατότητες.

Ωστόσο, οι χαμηλής ποιότητας αναρτήσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν επιχειρηματικό πρόβλημα για το LinkedIn. Όλες αρχίζουν να μοιάζουν μεταξύ τους, δήλωσε ο Ροθ.

Εάν οι χρήστες βλέπουν υπερβολικά πολλές γενικόλογες αναρτήσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, αντί για περιεχόμενο που πραγματικά τους μαθαίνει κάτι ή τους βοηθά να κατανοήσουν βαθύτερα μια επαγγελματική τους επαφή, το LinkedIn κινδυνεύει να τους χάσει προς όφελος άλλων πλατφορμών.

Η μάχη κατά του περιεχομένου χαμηλής ποιότητας από τεχνητή νοημοσύνη

Τον Αύγουστο, το LinkedIn εισήγαγε ένα κουμπί που επιτρέπει στους χρήστες να επισημαίνουν μια ανάρτηση όταν «μοιάζει με περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας από τεχνητή νοημοσύνη». Το κουμπί χρησιμοποιήθηκε περισσότερες από 1 εκατομμύριο φορές μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες. Πλέον, η εταιρεία προσπαθεί να αξιοποιήσει τα δικά της συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει και να περιορίζει αυτού του είδους το περιεχόμενο στην πλατφόρμα, αλλά και να υπενθυμίζει στους χρήστες του LinkedIn πώς να δημοσιεύουν αναρτήσεις με πιο ανθρώπινο τρόπο.

Η εταιρεία συγκρότησε μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από πρώην δημοσιογράφους και ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία να αναγνωρίζουν το γενικόλογο και πρόχειρο περιεχόμενο. Οι ειδικοί αυτοί συμβάλλουν στην εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης του LinkedIn, ώστε να αναγνωρίζει πώς είναι οι αυθεντικές και χρήσιμες αναρτήσεις. Εάν το μοντέλο επισημάνει μια ανάρτηση ως χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι λιγότερο πιθανό να προβληθεί πέρα από τις άμεσες επαφές του χρήστη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το LinkedIn είναι εντελώς αντίθετο στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η παράλειψη επεξεργασίας ή εξατομίκευσης του περιεχομένου σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό αυτό να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό στην πλατφόρμα.