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Η ριζική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση, αλλά οι επαγγελματίες επενδυτές αρχίζουν να κατανοούν τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις αγορές.

Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών τους επαναφέρει στον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν και πρόκειται για μια σημαντική πολιτική εξέλιξη, δεδομένης της πλέον διχασμένης κυβέρνησης, αποτελεί επίσης συνταγή για πολιτικό αδιέξοδο. Αυτό τείνει να αποτελεί θετικό σενάριο για τις αγορές, οι οποίες συχνά ανησυχούν για την προοπτική ριζικών αλλαγών σε θέματα όπως η πολιτική ή η ρύθμιση.

Ωστόσο, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει πιθανό εμπόδιο, ιδίως όσον αφορά την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

«Όσον αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, Γιάν Χάτζιους. «Οι πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς στα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% της προγραμματισμένης χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ, με το Τέξας μόνο να αντιπροσωπεύει περίπου το 25%».

Η Morgan Stanley είχε επισημάνει προηγουμένως αρκετές πολιτείες με έργα κέντρων δεδομένων που θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από μια πολιτική ανατροπή, σχεδόν όλες από τις οποίες κέρδισαν οι Δημοκρατικοί.

Ο Νταν Άιβς της Yorkville Ives, ένας ένθερμος υποστηρικτής της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές σε σημείωμα προς τους επενδυτές, αναφέροντας ότι πιθανότατα θα δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια για την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Γιώργος Σαραβέλος, της Deutsche Bank, δήλωσε ότι το ανώτατο όριο χρέους των ΗΠΑ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα εν όψει του επόμενου έτους, σημειώνοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το όριο χρέους τις επόμενες εβδομάδες.

Με τη νίκη των Δημοκρατικών δημιουργήθηκαν και αναθεωρημένες προσδοκίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ. Εάν οι Δημοκρατικοί περιορίσουν τη δυνατότητα του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο όταν αναλάβουν την εξουσία, οι προοπτικές για το έλλειμμα θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Η δήλωση του Τραμπ πριν από την ψηφοφορία, στην οποία ανέφερε ότι δεν είχε σχέδια να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προκάλεσε επίσης πτώση στις τιμές του πετρελαίου, ωθώντας προς τα κάτω τις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Όπως αναφέρει το Business Insider, άλλοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα προέτρεψαν τους επενδυτές να μην πανικοβληθούν σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις των εκλογών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μαρκ Μαλέκ, της Siebert Financial, δήλωσε ότι, αν και οι επιπτώσεις του «μπλε κύματος» στην αγορά είναι πραγματικές, η ανοδική πορεία της αγοράς που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα εκτροχιαστεί.

Προσέθεσε ότι, αν και το κόστος των κέντρων δεδομένων ενδέχεται να αυξηθεί, το κόστος της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει σταματήσει τις hyperscalers, οι οποίες εξακολουθούν να δεσμεύονται να δαπανήσουν τεράστια ποσά για περισσότερη υποδομή το 2027 και ύστερα.