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Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά στοιχήματα στην ιστορία της τεχνολογίας βρίσκεται πίσω από την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έχει αναλάβει δεσμεύσεις άνω των 900 δισ. δολαρίων για υποδομές έως το 2045, επιχειρώντας να δημιουργήσει το δικό της δίκτυο κέντρων δεδομένων και να περιορίσει δραστικά το κόστος λειτουργίας των μοντέλων της.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η πενταετής εταιρεία, που βρίσκεται πίσω από το Claude, αναπτύσσει περίπου δώδεκα μεγάλα data centers σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το σχέδιο, με την ονομασία Anthropic Direct, προβλέπει την εγκατάσταση επεξεργαστών τους οποίους θα ελέγχει η ίδια η εταιρεία σε κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις δικές της προδιαγραφές.

Η στρατηγική αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από την ακριβή υπολογιστική ισχύ που μισθώνει από παρόχους όπως η Google, η Amazon και κυρίως η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει καταγράψει σημαντική αύξηση εσόδων χάρη στις δαπάνες της Anthropic.

Ωστόσο, το φιλόδοξο εγχείρημα δημιουργεί και τεράστιες μακροπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες η εταιρεία θα πρέπει να καλύψει ανεξάρτητα από την πορεία της ζήτησης για τα μοντέλα της.

Στη Λουιζιάνα χτίζεται ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της AI

Σε μια δασώδη περιοχή κοντά στον ποταμό Μισισιπή, στη Λουιζιάνα, περίπου 1.300 εργαζόμενοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση για την ολοκλήρωση ενός νέου data center έκτασης περίπου 55.700 τετραγωνικών μέτρων.

Οι εργασίες συνεχίζονται ακόμη και τη νύχτα, με τα συνεργεία να παραμένουν αδιάκοπα στο εργοτάξιο, καθώς η Anthropic επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη των υπολογιστικών της υποδομών.

Το συγκρότημα, γνωστό ως River Bend, αναπτύσσεται από τη Hut 8 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, προσφέροντας στην Anthropic περίπου 245 μεγαβάτ (MW) υπολογιστικής ισχύος.

Πρόκειται για μία από τις εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης του κόστους των υπηρεσιών AI.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η δημιουργία ιδιόκτητων ή ελεγχόμενων υποδομών θα της επιτρέψει να περιορίσει τις ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος από τρίτους.

Το δίλημμα του Ντάριο Αμοντέι και τα 213 δισ. δολάρια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, παραδέχθηκε ότι η εξασφάλιση επαρκούς υπολογιστικής ισχύος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές προκλήσεις της εταιρείας.

Σε δημόσια συζήτηση με τον επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, την Παρασκευή, επισήμανε ότι η Anthropic καλείται να προγραμματίσει τεράστιες δαπάνες σε μια αγορά όπου τόσο η τεχνολογία όσο και τα έσοδα μεταβάλλονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Η εταιρεία εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής θα διαθέτει 213 δισ. δολάρια σε μετρητά και επενδύσεις.

Ακόμη και αυτό το ποσό, ωστόσο, δεν εξαλείφει τους κινδύνους που δημιουργεί το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, η Anthropic προειδοποιεί ότι οι ξεχωριστές συμφωνίες με κατασκευαστές data centers, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης επεξεργαστών και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν διαρθρωτικό κίνδυνο χρονισμού και ρευστότητας.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι πληρωμές μπορεί να καθίστανται απαιτητές πριν ακόμη αρχίσουν να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσουν τα αντίστοιχα έσοδα.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές, ο Αμοντέι και οι υπόλοιποι ιδρυτές της εταιρείας αναγνωρίζουν ότι οι επενδύσεις τους μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται υπερβολικά μεγάλες, τονίζοντας ωστόσο ότι επιδιώκουν μια στρατηγική τολμηρή αλλά οικονομικά συνετή.

Στα 9,9 δισ. δολάρια το κόστος υπολογιστικής ισχύος σε ένα τρίμηνο

Η ανάγκη περιορισμού των δαπανών γίνεται ακόμη πιο εμφανής από τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, το συνολικό κόστος υπολογιστικής ισχύος έφτασε τα 9,9 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το σύνολο των υπόλοιπων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

Περίπου το ήμισυ του ποσού αυτού κατευθύνθηκε σε μισθωμένες υποδομές cloud, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι πρόσφατες συμφωνίες με τη SpaceX.

Ακριβώς αυτή την εξάρτηση επιχειρεί να περιορίσει η Anthropic μέσω της κατασκευής δικών της data centers.

Το οικονομικό όφελος θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η εταιρεία εκτιμά ότι η ανάπτυξη υποδομών με διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης και χαμηλότερο κόστος επεξεργαστών θα μειώσει δραστικά τις ετήσιες δαπάνες της.

Google και Broadcom χρηματοδοτούν την επέκταση

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου διαδραματίζουν η Google και η Broadcom, οι οποίες συνεργάζονται στην ανάπτυξη των επεξεργαστών TPU που θα εγκατασταθούν σε μεγάλο μέρος των νέων data centers.

Η Google παρέχει εγγυήσεις για τις μισθώσεις των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενούν τους συγκεκριμένους επεξεργαστές, διευκολύνοντας την εξασφάλιση χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση ομολόγου 3,25 δισ. δολαρίων από τη Hut 8, με επιτόκιο 6,2%, για την κατασκευή του River Bend.

Η Broadcom, από την πλευρά της, συμμετέχει στη χρηματοδότηση των ίδιων των επεξεργαστών.

Τον Ιούνιο, η Big Sky, επενδυτικό σχήμα ιδιωτικής πίστωσης υπό την Apollo και με χρηματοδοτική στήριξη της Broadcom, συμφώνησε να αγοράσει την πρώτη παρτίδα περίπου 875.000 TPU, συνολικής ισχύος σχεδόν 1 GW.

Οι επεξεργαστές προορίζονται για τέσσερα data centers, μεταξύ των οποίων το River Bend.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, η Anthropic θα μισθώνει τους επεξεργαστές έναντι περίπου 7,2 δισ. δολαρίων ετησίως, με δυνατότητα εξαγοράς τους μετά από πέντε χρόνια έναντι μόλις 95 δολαρίων.

Συμφωνίες 161 δισ. δολαρίων για επεξεργαστές

Η Anthropic έχει συμφωνήσει να μισθώσει επιπλέον επεξεργαστές TPU ισχύος περίπου 3,5 GW από τη Broadcom.

Με τις νέες συμφωνίες, οι συνολικές υποχρεώσεις μίσθωσης επεξεργαστών ανέρχονται σε περίπου 161 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι.

Όταν το σύνολο της υπολογιστικής υποδομής τεθεί σε λειτουργία, οι επεξεργαστές συνολικής ισχύος περίπου 4,5 GW θα κοστίζουν στην Anthropic 32 δισ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Financial Times.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 7 δισ. δολάρια ανά GW τον χρόνο.

Για σύγκριση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Evercore ISI, η μίσθωση αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος από τη SpaceX, με τους όρους της πρώτης συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών, θα κόστιζε στην Anthropic περίπου 30 δισ. δολάρια ετησίως ανά GW.

Η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις των data centers και την ηλεκτρική ενέργεια, επομένως τα δύο μεγέθη δεν αποτελούν απολύτως αντίστοιχα κόστη.

Η διαφορά, πάντως, εξηγεί γιατί η Anthropic επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις υποδομές της.

Σύμφωνα με επενδυτή που έχει ενημερωθεί για τις προβλέψεις των αναλυτών της Goldman Sachs, η οποία έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημόσια εγγραφή, η Anthropic αναμένεται να αρχίσει να περιορίζει τη μισθωμένη υπολογιστική ισχύ από τη SpaceX κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Από την εξόρυξη Bitcoin στα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης

Για να επιταχύνει τις κατασκευές, η Anthropic συνεργάζεται με εταιρείες που διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη υποδομών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Hut 8, TeraWulf και Cipher, οι οποίες επί χρόνια αναζητούσαν περιοχές με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και διαθέσιμες συνδέσεις στο δίκτυο.

Η εμπειρία τους στην ταχεία κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη data centers.

Πολλά από τα νέα έργα βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, από την πολιτεία της Νέας Υόρκης μέχρι το Τέξας, την Ιντιάνα και το Κεντάκι, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά φθηνότερη και ευκολότερα διαθέσιμη.

Το River Bend βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,2 χιλιομέτρων από πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ενώ από την περιοχή διέρχονται γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης και τέσσερις αγωγοί φυσικού αερίου.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, η έκταση χρησιμοποιούνταν για υλοτομία και κυνήγι.

Οι εργασίες διαμόρφωσης του βασικού τμήματος του οικοπέδου, έκτασης περίπου 1.130 στρεμμάτων, ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Ο ηλεκτρικός υποσταθμός και ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου κατασκευάστηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα σε τέσσερις μήνες.

Η Hut 8 σχεδιάζει να παραδώσει την πρώτη αίθουσα εγκατάστασης υπολογιστικού εξοπλισμού την άνοιξη του 2027, οπότε η Fluidstack, που μισθώνει το συγκρότημα για λογαριασμό της Anthropic, θα αρχίσει να καταβάλλει μισθώματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hut 8, Άσερ Τζενούτ, εξηγεί ότι η εμπειρία από τις εγκαταστάσεις εξόρυξης κρυπτονομισμάτων επέτρεψε στην εταιρεία να απλοποιήσει τμήματα της κατασκευής που θεωρεί υπερβολικά σύνθετα στα συμβατικά data centers.

Η Anthropic μειώνει την εξάρτησή της από τη Nvidia

Μια ακόμη σημαντική πτυχή της στρατηγικής της Anthropic είναι η προσπάθεια να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τους επεξεργαστές της Nvidia.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic έχει επενδύσει σε λογισμικό που της επιτρέπει να εκπαιδεύει και να λειτουργεί τα μοντέλα της σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών.

Στο ενημερωτικό δελτίο της IPO αναφέρει ότι μπορεί να αξιοποιεί chips από Google, Nvidia, AMD και Amazon, επιλέγοντας κάθε φορά την καταλληλότερη λύση με βάση το κόστος και τις επιδόσεις.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τομ Μπράουν, εξηγεί ότι η επιλογή μιας στρατηγικής πολλαπλών αρχιτεκτονικών επεξεργαστών ήταν ασυνήθιστη όταν ξεκίνησε η εταιρεία.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Anthropic να κατανέμει τις εργασίες στους επεξεργαστές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες.

Στο παρελθόν, η προσαρμογή των συστημάτων σε νέους επεξεργαστές απαιτούσε μήνες εργασίας από δεκάδες μηχανικούς.

Ωστόσο, φέτος, με τη βοήθεια του μοντέλου Mythos, η Anthropic κατάφερε να προσαρμόσει το Claude στους επεξεργαστές της AMD μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, σύμφωνα με τον Μπράουν.

Περιθώριο κέρδους άνω του 85%, αλλά το μεγαλύτερο κόστος βρίσκεται στην έρευνα

Παρά τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες, η εξυπηρέτηση των πελατών που πληρώνουν για τις υπηρεσίες της Anthropic εμφανίζει ήδη υψηλή κερδοφορία.

Κατά το εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, το μεικτό περιθώριο κέρδους από τις υπηρεσίες προς πελάτες ξεπέρασε το 85%.

Ωστόσο, μόλις το ένα τέταρτο της υπολογιστικής ισχύος της εταιρείας χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αυτών των πελατών.

Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης δυναμικότητας κατευθύνεται στην εκπαίδευση νέων μοντέλων και στην έρευνα, δραστηριότητες που απαιτούν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους χωρίς να δημιουργούν άμεσα αντίστοιχα έσοδα.

Η Anthropic υπολογίζει ότι η ανάπτυξη δικών της data centers θα περιορίσει σημαντικά το συγκεκριμένο κόστος.

Η στρατηγική, όμως, προϋποθέτει ότι η ζήτηση για τα μοντέλα της θα συνεχίσει να αυξάνεται με αρκετά γρήγορο ρυθμό ώστε να καλύπτει τις τεράστιες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Οι αντιδράσεις για την κατανάλωση ρεύματος και νερού

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπο και με αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ψηφοφόροι σε διάφορες περιοχές υποστήριξαν υποψηφίους ή ενέκριναν τοπικά μέτρα που προβλέπουν περιορισμούς ή διακοπή της κατασκευής νέων data centers.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τις εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Για την Anthropic, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς οι συμφωνίες χρηματοδότησης και μίσθωσης περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που δεν εξαρτώνται απαραίτητα από το πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν οι υποδομές.

Στη Λουιζιάνα, πάντως, οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν θετικά την επένδυση.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε σε εκδήλωση στο εργοτάξιο του River Bend τον περασμένο μήνα ότι η αμερικανική οικονομία διακρίνεται για την προθυμία της να αναλαμβάνει μεγάλους κινδύνους.

Το μεγάλο στοίχημα πίσω από τη δημόσια εγγραφή

Η στρατηγική της Anthropic αναδεικνύει το βασικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν πλέον οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Από τη μία πλευρά, η ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών μπορεί να περιορίσει δραστικά το κόστος λειτουργίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Από την άλλη, οι δεσμεύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων δημιουργούν μεγάλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ιδίως σε έναν κλάδο όπου η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς και η μελλοντική ζήτηση παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί.

Για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην IPO, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο εάν η Anthropic μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι κυρίως εάν τα μελλοντικά έσοδά της θα επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν ένα δίκτυο υπολογιστικών υποδομών που συνοδεύεται από δεσμεύσεις άνω των 900 δισ. δολαρίων έως το 2045