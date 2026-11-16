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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την Coca-Cola HBC, με τον όμιλο να ανακοινώνει σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ότι εξασφάλισε την έγκριση για την εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση μιας στρατηγικής συναλλαγής που ενισχύει σημαντικά τη θέση του στην αφρικανική αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) ενέκρινε μέσω ταχείας διαδικασίας τη δευτερογενή εισαγωγή των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Coca-Cola HBC, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA αναμένεται τέσσερις ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι εναπομείναντες όροι της συμφωνίας.

Η συναλλαγή φέρνει κοντά δύο από τους σημαντικότερους εμφιαλωτές προϊόντων Coca-Cola διεθνώς. Με την ολοκλήρωσή της, η Coca-Cola HBC θα αναδειχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή Coca-Cola στον κόσμο βάσει όγκου πωλήσεων, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές.

Στρατηγική επέκταση στην Αφρική

Η εξαγορά ενισχύει καθοριστικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική ήπειρο, η οποία αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου.

Η εταιρεία διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή, καθώς η επιχειρηματική της δραστηριότητα ξεκίνησε στη Νιγηρία πριν από 75 χρόνια, το 1951, ενώ το 2022 επέκτεινε την παρουσία της στην Αίγυπτο.

Με την προσθήκη της CCBA, ο όμιλος διευρύνει σημαντικά τη γεωγραφική του κάλυψη, δημιουργώντας, σύμφωνα με τη διοίκησή του, ισχυρότερη βάση για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Σήμερα, η Coca-Cola HBC εξυπηρετεί περίπου 760 εκατομμύρια καταναλωτές σε 29 χώρες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η δευτερογενής εισαγωγή στο Γιοχάνεσμπουργκ αποτελεί επίσης κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς επιτρέπει τόσο σε διεθνείς όσο και σε τοπικούς επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στη μετοχή μέσω της νοτιοαφρικανικής αγοράς.

Παράλληλα, ενισχύει τους δεσμούς της Coca-Cola HBC με τη Νότια Αφρική, την οποία ο όμιλος αντιμετωπίζει ως σημαντικό πυλώνα της μελλοντικής του ανάπτυξης.

Οι εγκρίσεις και η εκκρεμότητα στην Τανζανία

Η διαδικασία εξαγοράς βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της, καθώς η Coca-Cola HBC έχει εξασφαλίσει εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού σε πέντε από τις έξι δικαιοδοσίες στις οποίες απαιτούνται.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά στην Τανζανία, όπου αναμένεται η απόφαση της τοπικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η Coca-Cola HBC έχει συμφωνήσει με την The Coca-Cola Company και τη Gutsche Family Investments (GFI) να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς στις 27 Νοεμβρίου, χωρίς να εφαρμοστεί η συναλλαγή στην Τανζανία έως ότου εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτείται επίσης να έχει τεθεί σε ισχύ χωρίς εκκρεμείς όρους η δευτερογενής εισαγωγή στο Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς και να έχουν εγκριθεί από τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Γιοχάνεσμπουργκ οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συναλλαγής.

Οι συγκεκριμένες εγκρίσεις αναμένεται να χορηγηθούν λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών – Στο 5,45% η GFI

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC πρόκειται να εκδώσει 21.027.676 νέες κοινές μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι συγκεκριμένες μετοχές θα αντιπροσωπεύουν το 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Η έκδοση έχει ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση των μετόχων, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2026, οπότε εγκρίθηκαν και οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Coca-Cola HBC, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές στις συμμετοχές των βασικών μετόχων έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής:

– Kar-Tess Holdings: 85.355.019 μετοχές, ποσοστό 22,14%.

– The Coca-Cola Company: 78.252.731 μετοχές, ποσοστό 20,30%.

– Gutsche Family Investments (GFI): 21.027.676 μετοχές, ποσοστό 5,45%.

Η είσοδος της GFI στο μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί βασικό μέρος της δομής της εξαγοράς, με την εταιρεία να αποκτά σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στον διευρυμένο όμιλο.

Παραμένει στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η Coca-Cola HBC διευκρινίζει ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ δεν επηρεάζει την υφιστάμενη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Λονδίνο και στην Αθήνα.

Η εταιρεία θα διατηρήσει την παρουσία της στην επίσημη λίστα της βρετανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς και στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, καθώς και στην κύρια αγορά του Euronext Athens.

Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η εταιρεία προβλέπει ότι η δευτερογενής εισαγωγή στο Γιοχάνεσμπουργκ θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Νοεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 09:00 τοπική ώρα Νότιας Αφρικής.

Στις 27 Νοεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των νέων μετοχών προς την GFI.

Τέλος, για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η εισαγωγή των 21.027.676 νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Λονδίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στην Αθήνα.

Ειδικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 10:15 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τις σχετικές αλλαγές να ανακοινώνονται στις χρηματιστηριακές αγορές.

Με τη συναλλαγή να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, η Coca-Cola HBC προχωρά σε μια σημαντική αναδιάταξη της γεωγραφικής και επιχειρηματικής της παρουσίας, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην Αφρική και αποκτώντας πρόσβαση σε μια αγορά περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών συνολικά.