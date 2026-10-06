Ο Ντάριο Αμοντέι έλαβε πέρυσι συνολικές αποδοχές ύψους 18 εκατ. δολαρίων ως διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, της εταιρείας ανάπτυξης του Claude, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Το ποσό τον τοποθετεί στη μεσαία κατηγορία των κορυφαίων αμοιβών διευθύνοντων συμβούλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Anthropic προετοιμάζεται για IPO ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο, σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Οι περσινές αποδοχές του Αμοντέι ήταν υψηλότερες από εκείνες των CEO της Alphabet και της Amazon, αλλά χαμηλότερες από τις αμοιβές των επικεφαλής της Oracle και της Nvidia.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών του Αμοντέι προέρχεται από μετοχές και άλλες μορφές αμοιβής, γεγονός που σημαίνει ότι, όπως συμβαίνει με πολλούς ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών, ο ετήσιος μισθός αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής του περιουσίας.

Ο ετήσιος μισθός του Ντάριο Αμοντέι και της αδελφής του, Ντανιέλα Αμοντέι, προέδρου της Anthropic, διπλασιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο και ανήλθε σε 1,4 εκατ. δολάρια για τον καθένα.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα προαίρεσης αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των πακέτων αμοιβής τους για το 2025. ΗΝτανιέλα Αμοντέι έλαβε συνολικά 16,4 εκατ. δολάρια πέρυσι.

Το διοικητικό συμβούλιο της Anthropic χορήγησε φέτος στα δύο αδέλφια επιπλέον δικαιώματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, με τη μορφή περιορισμένων μετοχών (restricted stock units), οι οποίες προβλέπουν μελλοντική καταβολή εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέρος αυτών συνδέεται με την παραμονή τους στην εταιρεία και μέρος με την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic, Κρίσνα Ράο, έλαβε 720.250 δολάρια το 2025. Κατά την πρόσληψή του το 2024 του χορηγήθηκαν δικαιώματα αγοράς 1,4 εκατ. μετοχών, ενώ το 2025 άσκησε δικαιώματα αξίας 385.285 δολαρίων.

Στη μέση της κατάταξης των τεχνολογικών CEO

Οι αποδοχές των διευθύνοντων συμβούλων στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί πολύ ταχύτερα τα τελευταία χρόνια από τις απολαβές του μέσου εργαζομένου, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες ότι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντείνει περαιτέρω αυτή την απόσταση.

Η μέση ετήσια αμοιβή των CEO των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκε κατά 21% πέρυσι, στα 22,8 εκατ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται η εξαιρετική περίπτωση του Έλον Μασκ και το πακέτο περιορισμένων μετοχών ύψους 158 δισ. δολαρίων που συνδέεται με την Tesla.

Η Κόρτνεϊ Γιου, διευθύντρια έρευνας στην Equilar, εταιρεία που ειδικεύεται στα στοιχεία για τις αμοιβές στελεχών, σημειώνει ότι τα 18 εκατ. δολάρια του Amodei φαίνονται σχετικά χαμηλά για μια εταιρεία με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, ενδιαφέρον θα έχει η εξέλιξη των αποδοχών του μετά την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο και αφού δημοσιοποιηθεί το πλήρες ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

Με έξι ακόμη συνιδρυτές, ο Αμοντέι ενδέχεται να καταλήξει με μικρότερο μερίδιο από τον πλούτο που θα δημιουργήσει η IPO σε σύγκριση με άλλους κορυφαίους τεχνολογικούς CEO.

Οι επικεφαλής εταιρειών που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη εμφάνισαν μεγάλη απόκλιση στις αμοιβές τους το 2025. Στην κορυφή βρέθηκε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Oracle, Clayton Magouyrk, με 627,5 εκατ. δολάρια, ενώ στη χαμηλότερη θέση βρέθηκε ο Έλον Μασκ, ο οποίος έλαβε μόλις 54.080 δολάρια ως CEO της SpaceX πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η SpaceX έχει επίσης υποσχεθεί στον Μασκ ειδικές μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου, εφόσον η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας φτάσει τα 7,5 τρισ. δολάρια και η εταιρεία καταφέρει να εγκαταστήσει 1 εκατ. ανθρώπους στον Άρη.

Άλλες μεγάλες εταιρείες εμφανίζουν πολύ χαμηλότερες ετήσιες αμοιβές για τους CEO, καθώς τα στελέχη τους επωφελούνται από τεράστιες συμμετοχές σε μετοχές, ενώ στις ετήσιες γνωστοποιήσεις αποτυπώνονται κυρίως ο μισθός και τα έξοδα ασφάλειας.

Ο CEO της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, έλαβε 10,9 εκατ. δολάρια το 2025, εκ των οποίων 8,8 εκατ. αφορούσαν την προσωπική του ασφάλεια λόγω της υψηλής δημόσιας προβολής του. Με βάση την έννοια της «πραγματικά καταβληθείσας αμοιβής», ωστόσο, οι αποδοχές του Pichai ανήλθαν σε 213,9 εκατ. δολάρια, ποσό που μεταξύ άλλων αποτυπώνει τη μεταβολή της αξίας των μετοχών του που δεν είχαν ακόμη κατοχυρωθεί.

Ο CEO της Amazon, Άντριου Τζάσι, έλαβε 2,1 εκατ. δολάρια το 2025, ποσό που αφορούσε κυρίως ταξίδια και ασφάλεια. Με βάση την «πραγματικά καταβληθείσα αμοιβή», οι αποδοχές του ανήλθαν σε 13,2 εκατ. δολάρια.

Η πραγματική περιουσία βρίσκεται στις μετοχές

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι CEO δεν χρειάζεται να ανησυχούν ιδιαίτερα για το ύψος της ετήσιας αμοιβής τους. Οι ιδρυτές-CEO συνήθως κατέχουν αρκετά μεγάλη συμμετοχή στην εταιρεία τους, ώστε όταν η επιχείρηση αναπτύσσεται και η μετοχή ανεβαίνει, να μπορούν να ζουν από τον πλούτο που ήδη έχουν δημιουργήσει μέσω της συμμετοχής τους.

Στην περίπτωση της Anthropic, η εταιρεία ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο ότι προσφέρει έναν συνδυασμό μισθού, μετοχικών ανταμοιβών και άλλων παροχών.

Το έντυπο S-1 που εξετάστηκε δεν περιγράφει το ποσοστό ιδιοκτησίας των ιδρυτών στην εταιρεία. Το μερίδιό τους θα μπορούσε, ωστόσο, να αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τους τελικούς όρους και την αποτίμηση της IPO.

Οι Αμοντέι και οι υπόλοιποι συνιδρυτές δεσμεύτηκαν μέσω του ενημερωτικού δελτίου της IPO να διαθέσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς το 80% της προσωπικής τους συμμετοχής στην Anthropic.

Η Anthropic παρέπεμψε, σχετικά με τη συγκεκριμένη δέσμευση, σε κείμενο που είχε δημοσιεύσει ο Ντάριο Αμοντέι νωρίτερα φέτος. Σε αυτό υποστήριζε ότι οι εύποροι άνθρωποι έχουν υποχρέωση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και επέκρινε τη στάση αρκετών πλούσιων ανθρώπων, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, οι οποίοι θεωρούν ότι η φιλανθρωπία είναι αναπόφευκτα αναποτελεσματική ή άχρηστη.

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