Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να διαψεύσει τους επικριτές του. Ωστόσο, η απόφασή του τη Δευτέρα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εν μέσω στεγαστικής κρίσης ενδέχεται να αποτελεί την πιο ριψοκίνδυνη πολιτική κίνησή του μέχρι σήμερα.

Ο 54χρονος σοσιαλιστής Πρωθυπουργός επιδιώκει να αξιοποιήσει την οργή που έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα το στεγαστικό ζήτημα και να τιμωρήσει την αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε την περασμένη εβδομάδα δύο νομοσχέδιά του που είχαν στόχο να ανακουφίσουν την κατάσταση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν βαριά ήττα για τον Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία με κυβέρνηση μειοψηφίας από το 2018 και δεν έχει καταφέρει να περάσει προϋπολογισμό από το 2022. Το 2023 κατάφερε να ξεπεράσει τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έδειχναν ότι θα επικρατούσε συμμαχία κεντρώων και ακροδεξιών κομμάτων, όμως αυτή τη φορά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι διαφορετικά.

«Η Αριστερά ξεκινά από χαμηλότερη βάση», σύμφωνα με σημείωμα της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo τη Δευτέρα. «Κάτι που καθιστά λιγότερο πιθανή μια επιστροφή».

Το στεγαστικό στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης

Ο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο την Παρασκευή του έκτακτου σχεδίου του για παρέμβαση στην αγορά κατοικίας, εν μέσω διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία και ακόμη και καταυλισμού διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κυβέρνηση επιδίωκε να απαγορεύσει εξώσεις όπως εκείνη της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης γυναίκας που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου.

Το σχέδιο προέβλεπε επίσης πάγωμα των ενοικίων, παράταση των συμβολαίων μίσθωσης και θέσπιση νέων φορολογικών κινήτρων.

Η στέγαση αποτελεί εδώ και μήνες το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους Ισπανούς, όμως ο Σάντσεθ επαναλάμβανε ότι ήθελε να εξαντλήσει την κοινοβουλευτική του θητεία. Η δραματική έξωση και η απόρριψη των μέτρων του τού έδωσαν την ευκαιρία να εφαρμόσει ένα από τα αγαπημένα του πολιτικά αξιώματα: να μετατρέπει την ανάγκη σε πλεονέκτημα.

Ο Σάντσεθ σχεδιάζει να επαναφέρει το έκτακτο πακέτο για τη στέγαση και σήμερα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ότι επαναφέρει στο κοινοβούλιο τα δύο νομοσχέδια που απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, καθώς το κοινοβούλιο έχει διαλυθεί και λειτουργεί με μεταβατική δομή στην οποία διαθέτει πλειοψηφία, θα μπορέσει πλέον να εγκρίνει τα μέτρα.

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να διασφαλίσουμε ότι το κοινοβούλιο θα μας δώσει μια πολύ ευρύτερη, προοδευτική πλειοψηφία, με την οποία θα νικήσουμε τις ελίτ, θα εξασφαλίσουμε νέα κοινωνικά δικαιώματα και θα συνεχίσουμε να μετασχηματίζουμε την Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος τη Δευτέρα.

Προβάδισμα για το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα

Ο Σάντσεθ έχει ιστορικό αιφνιδιασμού των αντιπάλων του, αξιοποιώντας κρίσιμες πολιτικές συγκυρίες. Το 2018 έγινε ο πρώτος Ισπανός Πρωθυπουργός που ανέλαβε την εξουσία μέσω πρότασης μομφής. Το 2023 διέψευσε όσους τον θεωρούσαν πολιτικά τελειωμένο, μεταξύ αυτών και τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, και παρέμεινε στην εξουσία έπειτα από περίπλοκες συμφωνίες με περισσότερα από οκτώ κόμματα.

Τώρα ο Σάντσεθ επιχειρεί να το επαναλάβει. Ωστόσο, η πολιτική του θέση έχει επιδεινωθεί.

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας 31,6% στην έρευνα της 40dB που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 2.000 ατόμων.

Ο αρχηγός του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα μπορούσε να κυβερνήσει σε συνεργασία με το ριζοσπαστικό δεξιό Vox, το οποίο συγκέντρωσε 18,4% στην ίδια δημοσκόπηση.

Οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ συγκέντρωσαν 27,4%.

«Επιτέλους!», δήλωσε ο Φεϊχό μόλις πληροφορήθηκε την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, τις οποίες ζητούσε εδώ και μήνες. Πεπεισμένος ότι η πολιτική του στιγμή έχει φτάσει, κάλεσε τους υποστηρικτές του να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσεις να αποτυπωθούν και στην κάλπη.

«Η Δεξιά θα επιδιώξει ένα δημοψήφισμα για τον Σάντσεθ και ζητήματα όπως η μετανάστευση, προκειμένου να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο Πάμπλο Σιμόν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης.

«Η Αριστερά θα επιδιώξει να προειδοποιήσει για τους κινδύνους που θα υπάρξουν για τα κοινωνικά ζητήματα και τη στέγαση εάν κυβερνήσουν η Δεξιά και η Ακροδεξιά».

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, μεταξύ άλλων την άφιξη περίπου 80.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, το φετινό καλοκαίρι, γεγονός που συνέβαλε στο να καταστεί η μετανάστευση ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ισπανικής πολιτικής.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν το κόμμα του, μεταξύ των οποίων και η καταδίκη ενός συνεργάτη του, καθώς και με υποθέσεις που αφορούν την οικογένειά του. Ο αδελφός του έχει αποκλειστεί από δημόσια αξιώματα, ενώ η σύζυγός του έχει παραπεμφθεί σε δίκη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, στενός σύμμαχος του Σάντσεθ, έχει επίσης εμπλακεί σε άλλη υπόθεση διαφθοράς που αφορά την αποδοχή κοσμημάτων αξίας 1,3 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο που ήταν Πρωθυπουργός.

«Εάν η Αριστερά θέλει να ανακτήσει έδαφος, πρέπει να μιλήσει για τη στέγαση, τα κοινωνικά δικαιώματα και το κράτος πρόνοιας. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κινητοποιήσει τους 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους του 2023 που σήμερα δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή δεν γνωρίζουν αν θα το ψηφίσουν», δήλωσε η Κριστίνα Μόνχε, πολιτική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

«Εάν το πλαίσιο της προεκλογικής συζήτησης αφορά τη Θέουτα, τη μετανάστευση, την ασφάλεια ή τη διαφθορά, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Σάντσεθ να επιστρέψει».

Η ισπανική οικονομία αποτελεί το ισχυρό χαρτί

Το παράδοξο για τον Σάντσεθ, σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες, είναι ότι οδηγείται στις εκλογές με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης, την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση και το χρέος και το έλλειμμα υπό έλεγχο.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα μας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία και ο μεγαλύτερος δημιουργός θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Σάντσεθ.

«Θα δώσουμε ό,τι έχουμε. Θα εργαστούμε ακούραστα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας».

Διαβάστε ακόμη

Αεροπορικά ταξίδια: «On air» οι νέοι κανόνες της ΕΕ – Οι 25 μεγάλες αλλαγές και τα νέα δικαιώματα των επιβατών

Εμπορικός πόλεμος ΕΕ – Κίνας: Το σχέδιο – μπαζούκα Βερολίνου και Παρισιού για αποκλεισμό του “made in China” από την ενιαία αγορά (γράφημα)

Από τα ένσημα στα πλασματικά έτη: Ο οδηγός για μια πιο γρήγορη έξοδο στη σύνταξη (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ