Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τουριστική έκρηξη της χώρας, ποντάρει η Fraport. Ο γερμανικός όμιλος συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρηση της λειτουργίας 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων εκείνα της Νάξου, της Πάρου και της Χίου, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η γερμανική Handelsblatt.

Συνολικά, τα 22 αεροδρόμια διακίνησαν το 2025 περίπου 2,5 εκατ. επιβάτες. Για τη Fraport, ενδεχόμενη ανάληψη της παραχώρησης θα αποτελούσε σημαντική επέκταση μιας δραστηριότητας που ήδη αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα στην Ελλάδα.

Η Fraport συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία μαζί με την ελληνική Delta Airport Investments, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Όμιλος Κοπελούζου, με δραστηριότητες στους τομείς της ενέργειας, των ακινήτων και των υποδομών.

Οι άλλοι υποψήφιοι είναι η εταιρεία διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Athens International Airport (AIA), καθώς και κοινοπραξία του ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον ινδικό διαχειριστή αεροδρομίων GMR.

Τα 22 αεροδρόμια, τα οποία ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου (Growthfund), πρόκειται να παραχωρηθούν ως ενιαίο πακέτο. Ο μελλοντικός παραχωρησιούχος θα αναλάβει τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξή τους για περίπου 40 χρόνια.

Η απόφαση αναμένεται το επόμενο έτος

Μετά την αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που θα προκριθούν θα κληθούν, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Η απόφαση για την ανάθεση της παραχώρησης αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος.

Η Fraport έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Από το 2017, η θυγατρική Fraport Greece διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκείνα δημοφιλών τουριστικών νησιών όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κως, η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, οι επενδύσεις της σε αυτά τα αεροδρόμια έχουν ήδη φθάσει περίπου τα 2 δισ. ευρώ.

Η ελληνική δραστηριότητα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πυλώνα κερδοφορίας για τη Fraport. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Fraport Greece εμφάνισε έσοδα 203,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,2%, στα 86,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από τα 4,3 εκατ. στα 11,6 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται η επιβατική κίνηση

Ανοδική παραμένει και η επιβατική κίνηση. Τα 14 αεροδρόμια διακίνησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 13,65 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5,4% σε ετήσια βάση.

Για το σύνολο του έτους, η Fraport αναμένει περίπου 38,7 εκατ. επιβάτες. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη της διεθνούς κίνησης, καθώς περίπου 10,1 εκατ. επιβάτες κατά το πρώτο εξάμηνο ταξίδεψαν μέσω διεθνών συνδέσεων.

Στα 22 αεροδρόμια που βρίσκονται τώρα προς παραχώρηση, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 14,4% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Η συνολική κίνηση ενισχύθηκε μόλις κατά 0,9%, ωστόσο η εξέλιξη καταδεικνύει ότι ιδιαίτερα τα μικρότερα αεροδρόμια διαθέτουν πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης μέσω νέων διεθνών συνδέσεων.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη. Ενώ αεροδρόμια όπως εκείνα της Καστοριάς, της Σύρου και της Σκύρου καταγράφουν φέτος σημαντική άνοδο, η κίνηση στη Νάξο και την Ικαρία σημείωσε έντονη πτώση.

Για τον μελλοντικό διαχειριστή, συνεπώς, το στοίχημα θα είναι να συνδυάσει τις επενδύσεις στις υποδομές με την προσέλκυση νέων αεροπορικών συνδέσεων.

Η πρόκληση των πολύ μικρών αεροδρομίων

Η πρόκληση είναι σημαντική, καθώς πολλά από τα προς παραχώρηση αεροδρόμια εμφανίζουν εξαιρετικά περιορισμένη κίνηση, γεγονός που δυσχεραίνει την οικονομικά βιώσιμη λειτουργία τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Καστοριάς, όπου το αεροδρόμιο διακίνησε πέρυσι μόλις 5.057 επιβάτες, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 14 επιβάτες την ημέρα.

Τα αεροδρόμια της Κάσου, της Κοζάνης και της Νέας Αγχιάλου διακίνησαν επίσης λιγότερους από 10.000 επιβάτες το 2025.

Αντίστοιχα, το Καστελλόριζο, το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας με περίπου 400 κατοίκους, εξυπηρετείται τον χειμώνα μόλις μία ή δύο φορές την εβδομάδα με πτήσεις από τη Ρόδο. Για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες Olympic Air και SKY express, οι συγκεκριμένες συνδέσεις είναι οικονομικά βιώσιμες μόνο χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις.

Παρά τις δυσκολίες, η Fraport φαίνεται να θεωρεί ότι μπορεί να καταστήσει κερδοφόρα την παραχώρηση των 22 αεροδρομίων. Ο γερμανικός όμιλος γνωρίζει ήδη καλά την ελληνική αγορά και ποντάρει στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ένα πιθανό πλεονέκτημα για τη Fraport θα ήταν η αξιοποίηση συνεργειών με τα αεροδρόμια που ήδη διαχειρίζεται στην Ελλάδα.

Και η Καλαμάτα στο χαρτοφυλάκιο

Ο αριθμός των ελληνικών αεροδρομίων στα οποία συμμετέχει πλέον η Fraport έχει φθάσει τα 15. Στα μέσα του 2026, ο όμιλος ανέλαβε, σε κοινοπραξία με τη Delta Airport Investments και την Πηλέας Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στην Πελοπόννησο.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 40 ετών, ενώ το προβλεπόμενο ύψος των επενδύσεων ανέρχεται περίπου στα 125 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή νέου terminal και η επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

Στόχος είναι η επιβατική κίνηση να αυξηθεί από περίπου 380.000 επιβάτες πέρυσι σε περίπου 700.000 ετησίως έως το 2030.

Η αεροπορική αγορά της Ελλάδας αναπτύσσεται

Για τη Fraport, η διεκδίκηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων αφορά ουσιαστικά στο κατά πόσο μπορεί να μεταφέρει το επιτυχημένο μοντέλο των υφιστάμενων αεροδρομίων της και σε περισσότερους προορισμούς.

Τα σχέδια επέκτασης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σύνολο της ελληνικής αεροπορικής αγοράς αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, τα 39 εμπορικά αεροδρόμια της χώρας διακίνησαν σχεδόν 47 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ισχυρή ανάπτυξη, ωστόσο, εντείνει παράλληλα τις πιέσεις στις υφιστάμενες αεροδρομιακές υποδομές.

Για την Ελλάδα, η τουριστική και αεροπορική έκρηξη σηματοδοτεί έτσι μια νέα φάση επενδύσεων στις υποδομές αερομεταφορών.

Στην Κρήτη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η GMR Group κατασκευάζουν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και να αντικαταστήσει το υπερφορτωμένο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Στα όρια της χωρητικότητάς του το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Παράλληλα, και το αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος», πλησιάζει στα όρια της δυναμικότητάς του. Το 2025 διακίνησε ήδη 34 εκατ. επιβάτες, ενώ για το 2026 αναμένονται 35,2 έως 35,6 εκατ. επιβάτες.

Αρχικά, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, AIA, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον γερμανικό επενδυτή υποδομών Avi Alliance, σχεδίαζε να αυξήσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες έως το 2032.

Ωστόσο, αυτό το επίπεδο επιβατικής κίνησης ενδέχεται να επιτευχθεί ήδη από το 2028.

Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση εξετάζει πλέον την επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου, με στόχο δυναμικότητα 50 εκατ. επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ακόμη και η κατασκευή ενός εντελώς νέου τερματικού σταθμού.

Διαβάστε ακόμη

Αεροπορικά ταξίδια: «On air» οι νέοι κανόνες της ΕΕ – Οι 25 μεγάλες αλλαγές και τα νέα δικαιώματα των επιβατών

Ο πονοκέφαλος των τραπεζών έως το 2027 – Νέοι κανόνες και παλιές αδυναμίες για το ξέπλυμα (πίνακας)

Πληροφορική: Προς νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens – Οι 7 περιπτώσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ