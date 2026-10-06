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Η Nvidia βρίσκεται κοντά στο να γίνει η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία 6 τρισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στη μετοχή του κορυφαίου κατασκευαστή τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή κινείται ξανά σε ιστορικά υψηλά, μετά τις ισχυρές προβλέψεις της εταιρείας για τα έσοδα και την ανακοίνωση του μεγαλύτερου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών στην ιστορία. Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς η Nvidia συνδυάζει υψηλή ανάπτυξη με αποτίμηση κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα υψηλά επιτόκια και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία προβληματίζουν τις αγορές.

«Η Nvidia είναι ελκυστική τόσο από πλευράς ανάπτυξης όσο και αποτίμησης και μοιάζει με καταφύγιο απέναντι στις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα υψηλότερα επιτόκια στην οικονομία», δήλωσε ο Τζιμ Άουαντ της Clearstead Advisors, η οποία διατηρεί μετοχές της εταιρείας.

Στα $5,8 τρισ. η Nvidia

Η μετοχή της Nvidia έχει ενισχυθεί 28% από τις αρχές του 2026, προσθέτοντας περίπου 1,2 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας βρίσκεται πλέον λίγο κάτω από τα 5,8 τρισ. δολάρια.

Η Nvidia αποτελεί, με μεγάλη διαφορά, τη σημαντικότερη εταιρεία πίσω από την άνοδο περίπου 14% του S&P 500 φέτος.

Η δυναμική αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αν ληφθεί υπόψη ότι στις 30 Μαρτίου η μετοχή κατέγραφε απώλειες 11% από την αρχή του έτους. Εκείνη την περίοδο οι επενδυτές αμφισβητούσαν κατά πόσο οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που κατευθύνονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις.

Έκτοτε, το επενδυτικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει σημαντικά. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed έχουν κάνει τις εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Nvidia, να εμφανίζονται σχετικά πιο ανθεκτικές.

«Καθώς οι φόβοι για αυξήσεις επιτοκίων αυξάνονται, τα κεφάλαια αρχίζουν να κατευθύνονται προς αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, επειδή είναι λίγο πιο ανθεκτικές στις αυξήσεις», δήλωσε ο Λάρι Τενταρέλι της Blue Chip Daily.

Το μεγάλο στοίχημα των buyback

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι η απόφαση της Nvidia να αυξήσει κατά 150 δισ. δολάρια το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι η κίνηση αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Οι επαναγορές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Wall Street, καθώς επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους και περιορίζουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή.

Η περίπτωση της Nvidia ξεχωρίζει μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι περισσότερες κατευθύνουν τα διαθέσιμά τους κυρίως στις επενδύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, με την Apple να αποτελεί σημαντική εξαίρεση.

Ο αναλυτής της Mizuho Securities Τζόρνταν Κλάιν χαρακτήρισε την επαναγορά αυτό ακριβώς που θέλουν να βλέπουν οι επενδυτές, καθώς δείχνει ότι η εταιρεία μοιράζεται μαζί τους μέρος των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίων κέρδους της.

Ανάπτυξη 70% και κέρδη που διπλασιάζονται

Η Nvidia έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: η ανάπτυξή της παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Στην προηγούμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, η εταιρεία προέβλεψε ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν κατά 70% στη χρήση 2028, έναντι 45% που ανέμενε προηγουμένως η αγορά.

Για τη χρήση 2027, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο, τα καθαρά κέρδη της Nvidia αναμένεται να διπλασιαστούν, ενώ τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 90%. Ένα χρόνο νωρίτερα, τα δύο μεγέθη είχαν αυξηθεί κατά 65%.

«Ο λόγος που μπορεί να κάνει αυτή την τεράστια επαναγορά είναι ότι αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, ώστε έχει περισσότερα χρήματα από όσα ξέρει τι να κάνει», σημείωσε ο Άουαντ.

Παρά την εκρηκτική άνοδο, η Nvidia εξακολουθεί να υστερεί φέτος έναντι του συνολικού κλάδου των ημιαγωγών. Ο δείκτης Semiconductor της Philadelphia Stock Exchange έχει ενισχυθεί κατά 86% το 2026, με εταιρείες όπως η Micron Technology, η Marvell Technology και η Intel να καταγράφουν άνοδο άνω του 200%.

Η Nvidia, ωστόσο, έχει πλέον τόσο μεγάλη κεφαλαιοποίηση ώστε χρειάζεται ολοένα μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων για να μετακινηθεί σημαντικά η μετοχή.

Αυτό εξηγεί εν μέρει και την τρέχουσα αποτίμησή της. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και κάτω από τις 19 φορές του S&P 500.

«Η Nvidia είναι φθηνή μετοχή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αποτελεί σχεδόν θύμα της ίδιας της επιτυχίας της», σχολίασε ο Τενταρέλι. «Χρειάζεται απλώς πάρα πολλά για να μετακινηθεί σημαντικά η αποτίμησή της».

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