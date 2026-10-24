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Στην καρδιά της 5 th Avenue της Νέας Υόρκης, λίγα βήματα από το Central Park και το Plaza Hotel, το Bergdorf Goodman εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο της αμερικανικής πολυτέλειας. Στους διαδρόμους του, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν μπότες Saint Laurent αξίας 1.500 δολαρίων, τσάντες Bottega Veneta των 2.600 δολαρίων ή ακόμη και ένα δερμάτινο σακάκι Prada που κοστίζει 24.000 δολάρια.

Ωστόσο, σε ένα πολυκατάστημα όπου οι τιμές αγγίζουν τέτοια επίπεδα, τα προϊόντα από μόνα τους δεν αρκούν. Οι εύποροι πελάτες αναζητούν μια μοναδική εμπειρία αγορών, την οποία ο κλάδος της πολυτέλειας δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να προσφέρει, έπειτα από χρόνια περικοπών και περιορισμού του προσωπικού. Το Bergdorf Goodman επιχειρεί πλέον να αναβιώσει τη χρυσή εποχή του, όταν οι αγορές αποτελούσαν κοινωνικό γεγονός και η προσωπική εξυπηρέτηση προσέλκυε αστέρες του Χόλιγουντ, διασημότητες και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Από ένα μικρό ραφείο σε σύμβολο της πολυτέλειας

Η ιστορία του ξεκινά το 1901, όταν ο Έντουιν Γκούντμαν συνεργάστηκε με τον Χέρμαν Μπέργκντορφ σε ένα ραφείο κοντά στην Union Square, προτού αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης. Το 1928 μετέφερε το κατάστημα στη σημερινή του διεύθυνση, εκεί όπου βρισκόταν προηγουμένως η επιβλητική κατοικία του Κορνήλιου Βάντερμπιλτ Β΄.

Παρότι η οικογένεια Γκούντμαν πούλησε την επιχείρηση τη δεκαετία του 1970, διατήρησε την ιδιοκτησία του ακινήτου. Σε αντίθεση με ανταγωνιστές όπως τα Saks και Bloomingdale’s, το Bergdorf Goodman δεν δημιούργησε εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, περιοριζόμενο στην ιστορική του έδρα και στο ανδρικό κατάστημα που άνοιξε απέναντι το 1990. Σήμερα, ύστερα από δύο πτωχευτικές διαδικασίες μέσα σε έξι χρόνια και διαδοχικές αλλαγές ιδιοκτησίας, το πολυκατάστημα αναζητά σταθερότητα. Τον Ιούνιο εξήλθε από το καθεστώς χρεοκοπίας μαζί με τα Saks Fifth Avenue και Neiman Marcus, υπό την ομπρέλα της Exemplar Luxury Group.

Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Bergdorf Goodman δεν βρίσκεται απαραίτητα στις βιτρίνες του, αλλά στους εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων που διατηρούν προσωπικές σχέσεις με τους πλουσιότερους πελάτες.

Σύμφωνα με τους New York Times, περίπου το 50% των πωλήσεων προέρχεται από πελάτες που δαπανούν περισσότερα από 10.000 δολάρια ετησίως, ενώ ορισμένοι ξεπερνούν ακόμη και τις 100.000 δολάρια.

Οι 40 κορυφαίοι πωλητές πραγματοποιούν συνολικά πωλήσεις περίπου 200 εκατ. δολαρίων τον χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο 5 εκατ. δολάρια ο καθένας. Η εξυπηρέτηση περιλαμβάνει ιδιωτικές αγορές, προσωπικούς στυλίστες, επιδιορθώσεις πολυτελών αξεσουάρ και ενδύματα κατά παραγγελία. Όπως επισημαίνει η Τζέσικα Ραμίρεζ της Consumer Collective, η υψηλού επιπέδου προσωπική εξυπηρέτηση αποτελεί μια τέχνη που σταδιακά χάνεται από το λιανεμπόριο.

Τεχνητή νοημοσύνη και σενάρια πώλησης

Παρά την προσήλωσή του στην παράδοση, το πολυκατάστημα αξιοποιεί πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για εξατομικευμένες προτάσεις, προπαραγγελίες προϊόντων και διαχείριση των προτιμήσεων των πελατών. Η προσπάθεια έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν η οικονομική κρίση της Saks Global προκάλεσε καθυστερήσεις πληρωμών σε προμηθευτές και ελλείψεις εμπορευμάτων. Παράλληλα, παραμένουν τα σενάρια πώλησης του Bergdorf Goodman. Στο παρελθόν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον ακόμη και ο Μπερνάρ Αρνό της LVMH, ενώ πέρυσι εξετάστηκε η πώληση ποσοστού 49% έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Exemplar, Ζοφρουά βαν Ρέμντονκ, δηλώνει ότι η εταιρεία θα εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν υπάρχει άμεση πρόθεση πώλησης. το στοίχημα είναι πλέον να αποδείξει ότι η παραδοσιακή πολυτέλεια μπορεί να παραμείνει επίκαιρη, συνδυάζοντας την ανθρώπινη επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία.