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Δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας που μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ρωσικού ντίζελ κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη ύστερα από συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG.

Ο Τραμπ έχει κάνει αρκετές κινήσεις ελπίζοντας να μειωθούν οι τιμές του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αναβάλλοντας την εφαρμογή κάποιων από τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και απειλώντας την Ευρώπη με απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, αν οι χώρες δεν αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν.

Το δεξαμενόπλοιο Agioi Fanendes -το πλοίο ανήκει στη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime (EastMed) του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου– φορτώθηκε με 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο στο ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Πριμόρσκ στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία για την ναυσιπλοΐα. Αναμένεται να φθάσει στις ΗΠΑ στις 7 Νοεμβρίου.

Η Ρωσία συμφώνησε να άρει την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ και να τροφοδοτήσει με καύσιμα τις παγκόσμιες αγορές, ανάμεσά τους τις ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι η Ρωσία θα εξαγάγει άμεσα 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,25 εκατ. βαρέλια, ενώ θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνοι «αμέσως μετά».

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ στα 3-3,5 εκατ. τόνους ανά μήνα έως τα τέλη του έτους, τον συνηθισμένο όγκο εξαγωγών της χώρας σε αυτό το καύσιμο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ.

Την περασμένη εβδομάδα, ποσότητες ντίζελ προς εξαγωγή φορτώθηκαν στο ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Πριμόρσκ, αλλά οι τελικοί τους προορισμοί δεν είναι σαφείς, με τα περισσότερα πλοία να δηλώνουν ως προορισμό το Γιβραλτάρ, τις ακτές του Ατλαντικού ή το Πορτ-Σαΐντ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG για τη ναυσιπλοΐα.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ το πλήρες εμπάργκο της ΕΕ στην εισαγωγή ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων τον Φεβρουάριο του 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εξάγει ντίζελ κυρίως στη Βραζιλία και την Τουρκία καθώς σε αφρικανικές χώρες.