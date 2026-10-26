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Αγοραστικό πυρετό προκαλεί το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple, με το νέο μοντέλο των 1.999 δολαρίων να εμφανίζει σοβαρούς περιορισμούς διαθεσιμότητας προτού καν φτάσει επισήμως στα καταστήματα. Η αρχική ζήτηση για το iPhone Duo αποδείχθηκε τόσο ισχυρή, ώστε οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης μεταφέρθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά στον Ιανουάριο του 2027.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε με το άνοιγμα των προπαραγγελιών την Παρασκευή αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για τη νέα συσκευή, η οποία σηματοδοτεί την είσοδο της Apple στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones.

Παρά το υψηλό κόστος απόκτησης, οι διαθέσιμες ποσότητες περιορίστηκαν ταχύτατα, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να διαπιστώσουν ότι θα χρειαστεί να περιμένουν μήνες για να παραλάβουν το κινητό τους.

Ακόμη και όσοι είχαν προετοιμαστεί για την αγορά, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας και επιλέγοντας εκ των προτέρων χρώμα και χωρητικότητα αποθήκευσης, δεν κατάφεραν απαραίτητα να εξασφαλίσουν άμεση παράδοση.

Οι καθυστερήσεις επεκτάθηκαν γρήγορα και στα δύο διαθέσιμα χρώματα, καθώς και σε όλες τις εκδόσεις της συσκευής, με αποθηκευτικό χώρο από 256 GB έως 2 TB.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε στα φυσικά καταστήματα της Apple. Τα αποθέματα που είχαν προβλεφθεί για την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη των προπαραγγελιών, στις 8 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης.

Η επίσημη διάθεση του iPhone Duo έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, ωστόσο η περιορισμένη διαθεσιμότητα δημιουργεί ήδη συνθήκες παρατεταμένης αναμονής για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Το στοίχημα των 6 εκατομμυρίων πωλήσεων

Η κυκλοφορία του iPhone Duo αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες προϊοντικές κινήσεις της Apple υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Τέρνους (John Ternus), ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του τεχνολογικού ομίλου τον Σεπτέμβριο.

Η αλλαγή διοίκησης συνοδεύεται από μια σειρά νέων προϊόντων, με την εταιρεία να έχει ήδη παρουσιάσει το HomeView, μια συσκευή που προορίζεται για τη διαχείριση λειτουργιών έξυπνου σπιτιού.

Παράλληλα, στα σχέδια της Apple περιλαμβάνεται η παρουσίαση ενός MacBook Pro με οθόνη αφής αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, μαζί με επιπλέον νέες συσκευές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει, πάντως, η είσοδος της εταιρείας στην κατηγορία των αναδιπλούμενων κινητών, μια αγορά που μέχρι σήμερα απευθυνόταν σε σχετικά περιορισμένο καταναλωτικό κοινό.

Η παρουσία της Apple εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Counterpoint Research, οι πωλήσεις του iPhone Duo θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τις 6 εκατομμύρια συσκευές μέσα στο 2026, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για την εμπορική πορεία του νέου μοντέλου.

Η διαφορά από τα iPhone 18 και η επιστροφή των ουρών

Η εικόνα των προπαραγγελιών του iPhone Duo παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την κυκλοφορία των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max τον Σεπτέμβριο.

Τότε, οι καταναλωτές που είχαν προχωρήσει εγκαίρως σε παραγγελίες δεν αντιμετώπισαν αντίστοιχης έκτασης προβλήματα διαθεσιμότητας.

Στην περίπτωση του αναδιπλούμενου μοντέλου, ο συνδυασμός υψηλής αρχικής ζήτησης και περιορισμένων αποθεμάτων έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.

Πάντως, η Apple συνηθίζει να διατηρεί ορισμένες ποσότητες συσκευών για όσους επιλέγουν να επισκεφθούν τα φυσικά καταστήματα κατά την ημέρα της επίσημης κυκλοφορίας.

Εφόσον ακολουθηθεί η ίδια πρακτική και με το iPhone Duo, δεν αποκλείεται να επανεμφανιστούν οι μεγάλες ουρές έξω από τα Apple Stores και τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας.

Πρόκειται για εικόνες που στο παρελθόν συνόδευαν τις σημαντικότερες κυκλοφορίες iPhone, όταν καταναλωτές περίμεναν επί ώρες προκειμένου να αποκτήσουν πρώτοι τα νέα μοντέλα.

Για την Apple, η ισχυρή ανταπόκριση στις προπαραγγελίες αποτελεί ένα πρώτο θετικό μήνυμα για την εμπορική απήχηση του iPhone Duo. Το επόμενο ζητούμενο είναι κατά πόσον η εταιρεία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να περιορίσει τους χρόνους παράδοσης, καθώς επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη νέα κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones.