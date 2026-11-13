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Νέες εξαγορές στο ραντάρ της Olympia Group, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και σε ελληνικές βιομηχανίες, μια τολμηρή πρόβλεψη για την επιστροφή των Public σε πλήρη καθαρή κερδοφορία το 2027 και το παρασκήνιο της συμφωνίας με την Hg που αποτίμησε την Entersoftone σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, ανοίγει τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου, τις προκλήσεις στις τρεις βασικές δραστηριότητές του και τις μεγάλες επιχειρηματικές αποφάσεις, στη νέα του συνέντευξη στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη.

Ο επικεφαλής του ομίλου του κ. Πάνου Γερμανού μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες των Public και εξηγεί γιατί είναι πλέον βέβαιος ότι η αλυσίδα θα περάσει σε καθαρή κερδοφορία το 2027. Παράλληλα, σχολιάζει τις πιέσεις που δέχεται το λιανεμπόριο από το αυξανόμενο κόστος και αιφνιδιάζει με τη θέση του για την Black Friday: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι ενάντια».

Στο επενδυτικό μέτωπο, αποκαλύπτει ότι η Olympia εξετάζει νέες συμφωνίες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ελληνικές βιομηχανίες, χωρίς να αποκλείει τη δημιουργία τέταρτου πυλώνα δραστηριοτήτων. Ανοίγει επίσης τα χαρτιά του για το deal της Entersoftone με την Hg, περιγράφοντας τι συνέβη στους 12 μήνες των διαπραγματεύσεων, γιατί εξετάστηκαν εξονυχιστικά ακόμη και οι άνθρωποι της Olympia και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι για τη Sunlight. Εξηγεί γιατί δεν προχώρησε η σχεδιαζόμενη επένδυση σχεδόν 2 δισ. ευρώ για μπαταρίες λιθίου, παρότι είχε ήδη δημιουργηθεί πιλοτική μονάδα αξίας 100 εκατ. ευρώ. Μιλά για τον ανταγωνισμό με την Κίνα, την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, τα τρία εργοστάσια της Sunlight στις ΗΠΑ και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στη ναυτιλία και στην άμυνα.

Η συζήτηση αποκτά και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο κ. Αθανασόπουλος ξετυλίγει την ασυνήθιστη επαγγελματική του διαδρομή, από τα μαθηματικά και την ακαδημαϊκή έρευνα στη Βρετανία στον τραπεζικό κλάδο, με σταθμούς την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, όπου έφτασε μέχρι τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Ενδιάμεσα, ανέλαβε την αναστροφή της ζημιογόνου πορείας του Κωτσόβολου και βρέθηκε στα κεντρικά του βρετανικού ομίλου Dixons Carphone, μετέπειτα Currys.

Θυμάται τις δραματικές ημέρες της τραπεζικής κρίσης, όταν, όπως αποκαλύπτει, η Εθνική έχανε καταθέσεις έως 2 δισ. ευρώ την ημέρα, και περιγράφει τη σημερινή συνεργασία του με τον κ. Πάνο Γερμανό, αποκαλύπτοντας τις δύο ερωτήσεις που του θέτει πριν από κάθε επιχειρηματική συμφωνία.

Τέλος, εξηγεί γιατί θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη μεγάλη ευκαιρία αλλά και παγίδα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ τοποθετείται για την παραγωγικότητα, τις δυσκολίες προσέλκυσης νέων βιομηχανικών επενδύσεων και τις προοπτικές της οικονομίας ενόψει του 2027.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Business Stories.