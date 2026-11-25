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Σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με έμφαση στην κερδοφορία, την τεχνολογία και τη διείσδυση σε αγορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εισέρχεται η Sunlight, έπειτα από μια πενταετία επενδύσεων ύψους 1,05 δισ. ευρώ, που άλλαξαν την κλίμακα και το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας μπαταριών.

Αξιοποιώντας την παραγωγική και τεχνολογική βάση που οικοδόμησε τα προηγούμενα χρόνια, η ελληνική βιομηχανία αναπτύσσει μια νέα επιχειρηματική πλατφόρμα με επτά διακριτούς πυλώνες: τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας (Marine), τις μπαταρίες ειδικών εφαρμογών (Block Batteries), την έξυπνη αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας (Smart Energy), τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Rail), τον εξηλεκτρισμό γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου (Agriculture & Construction), την αμυντική βιομηχανία (Defence) και την ανακύκλωση μπαταριών (Recycling).

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση δημοσιογράφων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στο Κιλκίς, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ο διευθύνων σύμβουλος της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας, και ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος, περιέγραψαν τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας, τις άμυνες που προκαλεί η επέλαση των ασιατικών κατασκευαστών και τις αλλαγές που απαιτούνται στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική.

Από τα capex στην απόδοση των επενδύσεων

Από το 2021 μέχρι σήμερα, η Sunlight έχει διαθέσει 1,05 δισ. ευρώ για εξαγορές και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Από αυτά, τα 550 εκατ. ευρώ προέρχονται από επανεπενδυμένα κέρδη, ενώ περίπου 450-500 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω δανεισμού. Σε όλη αυτή την περίοδο, όπως τονίστηκε, ο όμιλος Olympia του Πάνου Γερμανού δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ σε μερίσματα.

Ο νέος επιχειρηματικός κύκλος, σύμφωνα με τον Λάμπρο Μπίσαλα, δεν προϋποθέτει επενδύσεις αντίστοιχης κλίμακας. Έχοντας ήδη δημιουργήσει σημαντική παραγωγική δυναμικότητα, η εταιρεία μετατοπίζει το βάρος στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργοστασίων της, στην αξιοποίηση των συνεργειών από τις εξαγορές και την καθετοποίηση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Από τις 100.000 στις 800.000 μπαταρίες και η πίεση από την Ασία

Η αφετηρία της νέας στρατηγικής βρίσκεται στην αγορά των μπαταριών για περονοφόρα οχήματα και υποβρύχια, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε μεγάλο μέρος της διεθνούς ανάπτυξης της Sunlight.

Μέσα από οργανική ανάπτυξη και εξαγορές, η εταιρεία οκταπλασίασε την παραγωγή της, από 100.000 μπαταρίες το 2020 σε 800.000 το 2025, κατακτώντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, την πρώτη θέση στην Ευρώπη και τη δεύτερη παγκοσμίως στις μπαταρίες μολύβδου για τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς και την πρωτοκαθεδρία στις αντίστοιχες εφαρμογές λιθίου, με μέγεθος εξαπλάσιο από τον επόμενο ανταγωνιστή.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπίσαλας, η εταιρεία είχε προβλέψει την ένταση του ασιατικού ανταγωνισμού και έχει κινηθεί εγκαίρως για να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτή διαδραματίζει και η Sunlight TechnoSystems στο Κιλκίς, η οποία, με επενδύσεις 75,6 εκατ. ευρώ και προϊοντική γκάμα περίπου 600 κωδικών, φιλοδοξεί να εξελιχθεί από εσωτερικό προμηθευτή του ομίλου σε αυτόνομο βιομηχανικό προμηθευτή με διεθνές πελατολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει επαφές με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών της στα 100 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα έξι έως επτά ετών.

Ενδεικτικό του οικονομικού οφέλους της καθετοποίησης είναι το παράδειγμα εξαρτήματος αλουμινίου που η Sunlight προμηθευόταν προς 21 ευρώ και σήμερα μπορεί να παράγει με κόστος 9 ευρώ. Η δυνατότητα εσωτερικής παραγωγής οδήγησε μάλιστα τον εξωτερικό προμηθευτή να μειώσει την τιμή του στα 14 ευρώ, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ του ομίλου.

Τα μεγάλα συμβόλαια στην άμυνα

Ένας από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες της επόμενης πενταετίας είναι η αμυντική βιομηχανία, όπου η Sunlight διαθέτει μακρά παρουσία μέσω της παραγωγής μπαταριών για υποβρύχια και έχει λάβει έγκριση βάσει των προτύπων του ΝΑΤΟ (NATO approved).

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των αμυντικών εφαρμογών ξεκίνησε το 2021, σε μια εποχή κατά την οποία, όπως ανέφερε ο κ. Μπίσαλας, η ενασχόληση με την άμυνα αντιμετωπιζόταν ακόμη με επιφυλάξεις λόγω των κριτηρίων ESG.

Με χαμηλό προφίλ και σχετικά περιορισμένες αρχικές χρηματοδοτικές ανάγκες, η εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων αμυντικού υλικού, σε μια διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις απαίτησε τέσσερα χρόνια έρευνας, κατασκευής πρωτοτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων.

Σήμερα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μεγάλα συμβόλαια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την παραγωγή μπαταριών για στρατιωτικές εφαρμογές σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα.

Η άμυνα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών, εμφανίζει όμως υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, με τη διοίκηση να προσβλέπει στον πολλαπλασιασμό των εσόδων του τομέα τα επόμενα χρόνια. Για λόγους εμπορικής εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, δεν γνωστοποιούνται ούτε τα ονόματα των πελατών ούτε η αξία των υπό διαπραγμάτευση συμβολαίων.

Οι μπαταρίες του στρατιώτη και η χρηματοδότηση από το Πεντάγωνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη μιας φορητής μπαταρίας που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του ατομικού εξοπλισμού του στρατιώτη. Για την ανάπτυξη του προϊόντος απαιτήθηκαν περίπου τέσσερα χρόνια έρευνας, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με τη μαζική παραγωγή να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027 στη μονάδα της Sunlight στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Βασική παράμετρος του σχεδιασμού είναι η χρήση στοιχείων μπαταριών μη κινεζικής προέλευσης.

Ενδεικτική της διείσδυσης της Sunlight στην αμερικανική αμυντική αγορά όπου έχει επενδύσει 50 εκ. είναι η χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. δολαρίων που έλαβε από το αμερικανικό Πεντάγωνο για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μπαταριών για στρατιωτικό εξοπλισμού. Όπως ανέφερε η διοίκηση, η Sunlight είναι η μοναδική εταιρεία μπαταριών εκτός ΗΠΑ που έχει λάβει τέτοια χρηματοδότηση.

Οι αναφορές για τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα

Με συσσωρευμένη τεχνογνωσία περίπου 30 ετών στην άμυνα, μακροχρόνιες συνεργασίες με το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και διεθνείς κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων η γαλλική Naval Group, η Sunlight διεκδικεί ουσιαστικότερη συμμετοχή στον σχεδιασμό των εγχώριων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί που σήκωσαν ευκαιριακά τη σημαία του defense και ξαφνικά γίνονται defense experts», ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η Sunlight δραστηριοποιείται στην άμυνα από την ίδρυσή της και έχει επίσης επιλεγεί από το ΝΑΤΟ για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών μπαταριών για drones.

Ο επικεφαλής της Olympia κάλεσε την ελληνική πολιτεία να αναπτύξει έναν πιο συστηματικό διάλογο με την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η τεχνογνωσία με την οποία η Sunlight υποστηρίζει ξένες ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Μπίσαλας διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν διεκδικεί προνομιακή μεταχείριση ή απευθείας αναθέσεις, αλλά επιθυμεί να συνεισφέρει με την εμπειρία των μηχανικών της στον σχεδιασμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, η Sunlight θα επιδιώξει τη συμμετοχή της σε προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν τα προϊόντα και οι τεχνολογίες της, ανεξαρτήτως της προέλευσης των χρηματοδοτικών πόρων.

Το στοίχημα του εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας

Σημαντικές προσδοκίες καλλιεργεί και ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας, μια αγορά στην οποία η Sunlight τοποθετήθηκε μέσω εξαγοράς, επιδιώκοντας να αποκτήσει εγκαίρως τεχνογνωσία και εμπορική παρουσία.

Πρόκειται για έναν κλάδο που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με αυξημένο κόστος και δυσκολίες για τις επιχειρήσεις που επενδύουν πριν η αγορά αποκτήσει εμπορική ωριμότητα.

Η διοίκηση εκτιμά, ωστόσο, ότι η έγκαιρη τοποθέτηση και η ανάπτυξη των κατάλληλων συνεργασιών θα επιτρέψουν στη Sunlight να αποκτήσει ισχυρή θέση στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, όταν ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας περάσει σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Στον σιδηρόδρομο, η Sunlight συνεργάζεται ήδη με τη Siemens για την ανάπτυξη μπαταρίας που θα καλύπτει βοηθητικές λειτουργίες των τρένων, όπως η λειτουργία των θυρών και του κλιματισμού όταν αυτά βρίσκονται σε στάση.

Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με έναν ακόμη μεγάλο όμιλο, το όνομα του οποίου δεν γνωστοποιήθηκε, για την ανάπτυξη μπαταριών κίνησης (traction batteries).

Οι αυστηρές και χρονοβόρες διαδικασίες πιστοποίησης των σιδηροδρομικών εφαρμογών δημιουργούν υψηλότερα εμπόδια εισόδου για τον ανταγωνισμό, καθιστώντας τη συγκεκριμένη αγορά ελκυστική για επιχειρήσεις με εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, με τη Sunlight να διευρύνει το επιχειρηματικό της μοντέλο πέρα από την πώληση μπαταριών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Συνδυάζοντας συστήματα αποθήκευσης, δικό της λογισμικό και ανάλυση δεδομένων, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών. Με εφαλτήριο το υφιστάμενο πελατολόγιό της στη βιομηχανία και στα logistics, σχεδιάζει να επεκταθεί σταδιακά σε εμπορικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, φτάνοντας ακόμη και σε μικρά συστήματα αποθήκευσης που μπορούν να εγκατασταθούν στα μπαλκόνια των κατοικιών, όπου το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Από τα τρακτέρ μέχρι τα μηχανήματα έργου

Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό εντάσσονται επίσης οι μπαταρίες για βαρέα οχήματα, γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργου, ηλεκτρικές ανυψωτικές πλατφόρμες και οχήματα golf carts.

Και εδώ η απόσταση που χωρίζει την Ευρώπη από την Κίνα είναι μεγάλη. Όπως ανέφερε η διοίκηση, τέσσερα στα δέκα νέα μηχανήματα έργου που διατίθενται στην κινεζική αγορά είναι ήδη ηλεκτρικά, με τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης να υποστηρίζεται από πολιτικές επιδοτήσεων.

Στην Ευρώπη, οι παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Sunlight προβλέπουν ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα μπορούσε να αυξηθεί από περίπου 1% σήμερα σε 10% μέσα στα επόμενα πέντε έως έξι χρόνια, ανάλογα με τα οικονομικά κίνητρα και τις κανονιστικές παρεμβάσεις.

Γιατί η Olympia αποκλείει το Χρηματιστήριο

Τη φιλοσοφία του μακροπρόθεσμου επενδυτή, ο οποίος δεν λειτουργεί με τους χρονικούς περιορισμούς ενός private equity, ανέπτυξε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, εξηγώντας την επιλογή της Olympia να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της Sunlight μέσω της επανεπένδυσης των κερδών.

Σε μια βιομηχανία όπου η πιστοποίηση ενός προϊόντος από τους πελάτες μπορεί να απαιτήσει τέσσερα έως πέντε χρόνια και η ολοκλήρωση ενός εργοστασίου τρία έως τέσσερα, οι επενδυτικές αποφάσεις δεν μπορούν να υπαγορεύονται από την ανάγκη άμεσης απόδοσης των κεφαλαίων. Στην Ελλάδα, μάλιστα, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης επιβαρύνουν περαιτέρω τα επενδυτικά χρονοδιαγράμματα.

Ο επικεφαλής της Olympia απέκλεισε για την παρούσα περίοδο το ενδεχόμενο εισαγωγής της Sunlight στο Χρηματιστήριο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εφαρμόζει πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης αντίστοιχα με εκείνα των εισηγμένων επιχειρήσεων.

«Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο. Γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι ο μέτοχος δεν έχει σήμερα αυτή την επιδίωξη.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου με προσωπικότητες της διεθνούς βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής της Toyota Europe, που κατέχει τη θέση του προέδρου, αλλά και στην αυτονομία που παρέχεται στα στελέχη κατά τη λήψη αποφάσεων.

Ως παραδείγματα αυτής της φιλοσοφίας ανέφερε την έγκριση διπλάσιων δαπανών για τη μονάδα ανακύκλωσης στην Κομοτηνή, αλλά και το φρένο στην κατασκευή άλλου εργοστασίου, υπογραμμίζοντας ότι ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής πρέπει να έχει το θάρρος τόσο να εγκρίνει όσο και να ανακόπτει επενδύσεις.

Η χαμένη ευκαιρία της αυτοκατανάλωσης

Στο μέτωπο της ενέργειας, ο επικεφαλής της Olympia επανέφερε το ζήτημα της αυτοκατανάλωσης ως εργαλείου διαρθρωτικής αντιμετώπισης του υψηλού κόστους ηλεκτρισμού.

Κατά την εκτίμησή του, εάν ακόμη και το ένα τρίτο των δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την επιδότηση της τιμής του ρεύματος είχε κατευθυνθεί σε επενδύσεις αυτοκατανάλωσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η χώρα θα βρισκόταν σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση.

Η Sunlight, όπως και άλλες εξαγωγικές ελληνικές βιομηχανίες, καλείται να ανταγωνιστεί επιχειρήσεις στην Κίνα, στις ΗΠΑ αλλά και στη γειτονική Τουρκία, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Αθανασόπουλο, λειτουργούν με ενεργειακό κόστος που αποτελεί κλάσμα του αντίστοιχου ελληνικού.

Η Ευρώπη επιδοτεί εργοστάσια, η Κίνα και οι ΗΠΑ προϊόντα

Στο επίκεντρο της κριτικής της Olympia βρίσκεται και το ευρωπαϊκό μοντέλο στήριξης της βιομηχανίας, το οποίο δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση παραγωγικών εγκαταστάσεων και όχι στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

«Η Ευρώπη επιδοτεί την κατασκευή εργοστασίων. Η Κίνα και η Αμερική επιδοτούν την κατασκευή του προϊόντος και κάνουν το προϊόν πολύ πιο ανταγωνιστικό», ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος, ζητώντας αλλαγή των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, η Olympia διεκδικεί ισότιμη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις μπαταρίες, ώστε οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ισχύουν και για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Τα ελληνικά εργοστάσια

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιδόσεις των ελληνικών παραγωγικών μονάδων της Sunlight έναντι των αντίστοιχων γερμανικών εγκαταστάσεων του ομίλου. Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος, σε αρκετές περιπτώσεις η παραγωγικότητα των εργοστασίων στην Ελλάδα είναι διπλάσια ή ακόμη και τριπλάσια από εκείνη των εργοστασίων στη Γερμανία, ανατρέποντας στερεότυπα για τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας.

Πίσω από τις επιχειρηματικές επιλογές της Sunlight βρίσκεται η εκτίμηση ότι η μπαταρία εξελίσσεται σε κρίσιμη υποδομή για τον μετασχηματισμό της παραγωγής. Κατά τον επικεφαλής της Olympia, ο βιομηχανικός εξηλεκτρισμός μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Δύσης έναντι της Κίνας, περιορίζοντας τον χρόνο παραγωγής, τις ανάγκες σε χώρο και το ενεργειακό κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεδομένων.

Ενδεικτική του χρονικού ορίζοντα στον οποίο κινείται ο σχεδιασμός της Olympia είναι η εκτίμηση ότι, ενώ ο εξηλεκτρισμός των περονοφόρων διήρκεσε περίπου 45 χρόνια, ο ευρύτερος εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας θα αποτελέσει μια διαδικασία 30-40 ετών.